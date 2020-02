Mehr als Zählmasse

Andreas Arnold/dpa Suche nach Übernachtungsplätzen. Obdachloser im öffentlichen Raum eines Bahnhofes in Frankfurt am Main

In Großstädten gehört es längst zur Normalität. Menschen ziehen durch öffentliche Verkehrsmittel, halten Zeitungen in der Hand und hoffen auf Interessierte, die ihnen ein Exemplar abkaufen. Der Zeitungsverkauf ist für Wohnungs- und Obdachlose eine wichtige Einnahmequelle. Ein paar Euro für Lebensmittel und andere Ausgaben. Der tägliche Überlebenskampf auf der Straße.

Bloß, wer sind diese Menschen? Als wohnungslos gilt, wer keinen Mietvertrag oder Wohneigentum hat. Obdachlose werden zu den Wohnungslosen hinzugezählt. Diese sind ohne Wohnsitz und Unterkunft. Deutschlandweit wird ihre Zahl auf etwa 40.000 geschätzt, die der Wohnungslosen liegt bei etwa 680.000. Das geht aus einer jüngst veröffentlichten Hochrechnung der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe hervor. »Allein in Berlin gehen wir von 6.000 bis 10.000 Obdachlosen aus«, sagte Katina Schubert (Linke), Mitglied im Ausschuss für Integration, Arbeit und Soziales des Berliner Abgeordnetenhauses, auf jW-Nachfrage.

Ende Januar ließ die Berliner Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales Wohnungs- und Obdachlose stadtweit zählen. Dabei ging es neben der statistischen Erfassung darum, mehr über deren Herkunft zu erfahren. 2.600 Ehrenamtliche sollen laut Senatsverwaltung in die Bezirke ausgeschwärmt sein (jW berichtete). Schubert war mit einem Team unterwegs, streifte durch die Trabantenstadt Märkisches Viertel (MV) im Bezirk Reinickendorf. Ihr Ergebnis? Menschen ohne Dach über dem Kopf seien im Winter offenkundig kein akutes Problem von Außenbezirken, so Schubert. »Wir haben im MV nur einen Obdachlosen angetroffen.«

Kritik kommt von Betroffenen, die wollen keine Zählmasse, kein statistischer Wert sein. Stefan Schneider, Pressesprecher der Selbstvertretung wohnungsloser Menschen, gegenüber jW: »Das war lediglich eine Alibiveranstaltung, eine PR-Masche des Berliner Senats.« Diesen Vorwurf will Schubert nicht auf sich sitzen lassen. Es gehe dem Senat darum, auf der Basis des Zahlenwerks Hilfsangebote regional besser zuschneiden zu können. »Wir wollen zielgenau intervenieren.« Am 7. Februar will die Senatsverwaltung ihre Ergebnisse präsentieren, bestätigte Schubert.

Schneider ist da skeptisch, hält den Aktionismus, eine vierstellige Zahl Ehrenamtlicher aufzubieten, für »pure Ressourcenverschwendung«. Zumal eine wirkliche Erfassung unmöglich sei, die Dunkelziffer hoch bleiben werde. Ein Grund dafür sei, dass die Zählteams zum Erfassen der Zahlen nicht auf Privatgelände, in Abrisshäuser oder Parkanlagen durften. Schneider und seine Mitstreiter wollen lieber auf die eigenen Kräfte setzen, keine karitativen Fälle sein, »deshalb organisieren wir uns selbst« (siehe Interview).

Bundespolitisch wird das Thema gleichfalls erst einmal nur statistisch verhandelt. Die Bundesregierung hatte im September 2019 einen Gesetzentwurf zur Einführung einer bundesweiten Statistik zur Wohnungslosigkeit beschlossen. Erstmals sollen so verlässliche Daten über Ausmaß und Struktur von Wohnungslosigkeit hierzulande erhoben werden, wie das Bundesministerium für Arbeit und Soziales damals mitteilte. Wohnungslosigkeit sei »eine besonders schwere Form von Armut und sozialer Ausgrenzung.«

Ab dem Jahr 2022 soll das Statistische Bundesamt im Zweijahresrhythmus die Zahlen aller erfassten Wohnungslosen vorlegen, die sich in Gemeinschafts- und Notunterkünften aufhalten. Wohlfahrtsverbände wie die Caritas kritisieren die Art der Erhebung. Es müssten auch diejenigen Wohnungslosen einbezogen werden, die übergangsweise bei Familien und Freunden wohnen.

Wolfgang Strengmann-Kuhn, Sprecher für Arbeitsmarktpolitik und europäische Sozialpolitik der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen, nannte die Einführung der Wohnungslosenstatistik gegenüber Zeit online einen »ersten Schritt«. Es sei jedoch unerlässlich, weiter zu gehen. Der Bund müsse gemeinsam mit den Ländern und Kommunen einen Aktionsplan erarbeiten, forderte der grüne »Armutsexperte«. Sein frommer Wunsch: Obdachlosigkeit bis 2030 komplett zu beseitigen.

Von einer solchen Langzeitperspektive hätten akut Betroffene erst einmal nichts, so Schneider. Schuld an der aktuellen Wohnungslosigkeit ist der Mangel an bezahlbarem Wohnraum. An dieser Stelle braucht es Sofortmaßnahmen.