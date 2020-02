bluebird6/pixabay »Pfade in der Wildnis«?

Was läsen wir ohne die »Andere Bibliothek«? 1985 von Enzensberger gegründet und 2011 von Döring übernommen, streut sie mit schöner Regelmäßigkeit Wunderwerke der Literatur in unsere Buchregale.

Letztens wurde dort »Pfade in der Wildnis. Eine indianische Erzählung von der Natur« von Grey Owl veröffentlicht. Owl wurde als Archibald Stansfeld Belaney in England geboren und ist den Älteren vielleicht als Wäscha-kwonnesin (Der Vogel, der nachts wandert) bekannt. Schon früh entwickelte er eine romantische Liebe zum Leben der Ureinwohner Nordamerikas, glücklicherweise finanzierten ihm nette Tanten 1906 die Ausreise nach Kanada. Dort traf er erfahrene Trapper, die ihn ihre Überlebenstechniken lehrten und seine Naturliebe teilten.

Owl verbrachte viel Zeit mit Ojibwe-Ureinwohnern des Bear-Island-Stammes, die ihm seinen indianischen Namen gaben. Fortan lebte er mehr und mehr wie sie, heiratet eine der ihren, bekam mit ihr zwei Töchter und beobachtete mit großer Besorgnis um Land und Leute das Vordringen der sogenannten weißen Kultur samt ihren Auswüchsen. Er wurde später ein berühmter Naturschützer und Schriftsteller, der mit Jugendbüchern in den 1950ern auch in Deutschland sehr bekannt wurde, Richard Attenborough verfilmte sein Leben 1999.

In »Pfade in der Wildnis« breitet Grey Owl seine Philosophie von einem Leben im Einklang mit der Natur aus. Er beschreibt das Leben der Trapper, Fallensteller, Ureinwohner des im Winter höchst unwirtlichen kanadischen Nordens. Seine besondere Liebe gilt der Tierwelt, gerade die Biber haben es ihm angetan. Die Natur ist mitunter bedrohlich, Owl gelingt es, die rauhe Umgebung in all ihrer poetischen Schönheit zu beschreiben. Nie verkitscht, schildert er die drohende Zerfetzung des Landes durch Eisenbahnlinien und Straßen. Wo des Menschen Gier regiert, ist kein Stück Natur vor ihm sicher, wie schön die Wildnis auch sein mag.