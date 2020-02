Die Wahrheit über den 20. Spieltag

Martin Meissner/AP Photo/dpa Der letzte von fünf Treffern geht auf sein Konto: Borussia Dortmunds Axel Witsel (l.)

Die Tormaschine läuft. Noch nie sind Borussia Dortmund innerhalb von nur drei Spielen 15 Tore gelungen, noch nie einem so frischen Neuzugang sieben Tore in drei Spielen, noch nie hat ein so junger Spieler wie Sancho 25 Tore in der Bundesliga erzielen können. Gleich drei Rekorde aus der fabelhaften Welt der Statistik, man könnte glatt den Eindruck gewinnen, dass Dortmund nicht mehr aufzuhalten ist.

Jetzt wurde auch noch Emre Can verpflichtet (das ist der, der sich nicht mit Erdogan ablichten lassen wollte, es gleichwohl »likte«, als türkische Truppen in Nordsyrien einmarschierten – und wieder zurückruderte, als sich Empörung regte). Can ist ein Kämpfer und Abräumer im Mittelfeld, wichtig auch, weil Delaney seit geraumer Zeit verletzt ist und man in Dortmund unbedingt die Abwehr stabilisieren will.

Prinzipiell keine schlechte Idee, ob der Plan tatsächlich aufgeht, wird sich zeigen. Das Risiko der Verpflichtung ist allerdings überschaubar, man hat Can für eine Million bis zum Saisonende ja nur ausgeliehen von Juventus Turin, wohin er ablösefrei gewechselt war in genau dem Moment, als sein alter Verein Liverpool zum Höhenflug angesetzt hatte und die Champions League gewann. Der Mann hat ein Gespür für den richtigen Moment. Von Juve war er zuletzt nicht mehr berücksichtigt worden.

Auch in Dortmund wurden in letzter Zeit einige Spieler nicht mehr berücksichtigt, Bruun-Larsen und Alcácer haben dem Verein daher den Rücken gekehrt. Im aktuellen Spiel gegen Union Berlin sorgte sogar eine harmlose Auswechslung für Frust – trotz eines deutlichen 5:0. Hakimi ließ ihn prompt an einer Wasserflasche aus. Sein bester Tag war’s tatsächlich nicht. Seinen Gegenspieler, dem fast das 1:0 gelungen wäre, ließ er frei herumlaufen, von der gewohnten Wucht seiner Offensivaktionen war nichts zu spüren.

Die wacklige Abwehr ist geblieben, doch wurde sie von Union kaum geprüft. Erst zu Beginn der zweiten Halbzeit, als es bereits 2:0 für Borussia stand, machten die Berliner etwas Dampf – und sofort ergaben sich ein paar Möglichkeiten. Aber als Haaland im Strafraum zu Fall kam und Reus den Elfer versenkte, war der zwanzigminütige Widerstand der Berliner gebrochen, und es ging mit schönen Toren von Witsel und Haaland weiter zum beeindruckenden 5:0.

Immerhin sind die Dortmunder jetzt auf Platz drei geklettert, weil Gladbach und Leipzig sich 2:2 trennten, in einem Spiel, dessen Ausgang nicht von den Spielern, sondern vom Schiedsrichter entschieden wurde, da der beim Stand von 2:1 für Gladbach dem Gladbacher Pléa wegen Meckerns zweimal hintereinander gelb und damit rot gab und sich dabei folgsam auf eine neue Regel des Verbands berief, der damit anscheinend jede Gefühlsregung ausschalten will, denn die Erregung Pléas nach einem Foul, das nicht gepfiffen worden war, war ja durchaus verständlich. Konsequent angewandt ist die Regel künftig für gleich mehrere Platzverweise gut. Jedenfalls kippte das Spiel nach dieser Entscheidung des Unparteiischen zugunsten der Leipziger, denen nach einem Sonntagsschuss in der letzten Minute noch der Ausgleich gelang – zur Freude der Bayern, die nach einem lockeren 3:1 in Mainz die Tabellenspitze übernehmen konnten.