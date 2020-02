Spiel der Außenseiterinnen

im Hong-Ji/REUTERS Holt sich bei ihrem ersten Grand-Slam-Endspiel gleich den Titel: Sofia Kenin

Das Damenfinale der diesjährigen Australien Open (AO) beendete Garbiñe Muguruza bezeichnenderweise mit einem Doppelfehler. Es war ihr insgesamt achter in einem Match, dessen Qualität damit gut auf den Punkt gebracht wurde. Muguruza hatte es lange mit ihrem ersten Aufschlag dominiert, gewann den ersten Satz 6:4. Musste sie indessen über ihren zweiten Aufschlag gehen, lag ihre Erfolgsquote bei lediglich 31 Prozent.

Muguruza hätte in diesem Finale der Außenseiterinnen die dritte ungesetzte Turniersiegerin in der Open Era (also seit 1968) werden können. 1978 war es die Australierin Chris O’Neil. O’Neils Sieg war eine Anamolie: der erste und letzte Profititel ihrer Karriere. 2007 gewann Serena Williams nach einer schwachen, von Verletzungen geprägten Saison ungesetzt ihren zu diesem Zeitpunkt dritten AO-Titel gegen Maria Scharapowa. Zwölf Jahre später zählte Williams, auf Position acht gesetzt, immer noch zu den Topfavoritinnen. Sie verlor in diesem Jahr bereits in der vierten Runde.

Nicht gesetzte Siegerinnen bei den AO sind ausgesprochen ungewöhnlich. Merkwürdig sind auch die Statistiken von Muguraza, die 2017 kurze Zeit Weltranglistenerste war, sich jedoch nach einer unterirdischen Saison im Jahr 2019 bald außerhalb der Top 30 wiederfand. Die 27jährige hat in ihrer Karriere lediglich sieben Titel gewonnen, zwei davon allerdings bei Majors, 2016 die French Open, 2017 dann Wimbledon. Da war sie an 14 gesetzt gewesen, so wie ihre Finalgegnerin am vergangenen Samstag, die in Moskau geborene, 21jährige US-Amerikanerin Sofia Kenin.

In der Damenkonkurrenz holte bei acht der letzten zwölf Majors eine Debütantin den Titel. Bei den vergangenen US Open war es die 19jährige Kanadierin Bianca Andreescu, die dieses Jahr in Melbourne verletzungsbedingt nicht antreten konnte. Andreescus Debütsieg am Ende der Dekade fügte Kenin mit ihrem 4:6, 6:2, 6:2 über Muguruza einen weiteren zur Eröffnung der neuen Dekade hinzu.

Trotz des verlorenen ersten Satzes war sie fast zu jedem Zeitpunkt die stabilere Spielerin. Kritisch wurde es zu Beginn des entscheidenden dritten Satzes, als sie bei 2:2, 0:40 gleich drei Breakbälle abwehren musste. Danach spielte sie fehlerfrei und brachte ihren Aufschlag mit einer Serie von Gewinnschlägen doch noch durch. Muguruza gewann kein einziges Spiel mehr.

In der Schlussphase wurden die technischen Defizite von Muguruzas Spiel – vor allem die unterirdische Vorhand und der katastrophale zweite Aufschlag – immer offensichtlicher. Kenins Spiel hingegen erinnerte an das roboterhaft sichere Kontertennis einer Simona Halep. Sie ist die jüngste AO-Siegerin seit dem Erfolg ihres Vorbilds Maria Scharapowa im Jahr 2008.

Kenins Stil kamen die Platzverhältnisse entgegen. Es spielt sich hier sehr langsam. Denn auch ein neuer, ausgesprochen stumpfer Bodenbelag feierte bei diesen AO sein Debüt. Tennis auf schlammartigen Belägen, die die Bälle nach wenigen Ballwechseln zerstören, ist die neue Normalität. Angriffstennis wird auf diesem Belag nicht unbedingt belohnt, das Spiel zu einer Mischung aus Aufschlagwettbewerb und Dauerlauf.

Bis zu den Semifinals vergangenen Donnerstag hatte es noch so ausgesehen, als würde es zum Auszehrungs­duell zwischen der Weltranglistenersten Ashleigh Barty und der Nummer drei der Setzliste, der amtierenden Wimbledonsiegerin Simona Halep, kommen. Doch Barty verlor gegen Kenin sensationell mit 7:6, 7:5, Halep wiederum gegen Muguruza mit exakt demselben Ergebnis. Beide Halbfinalbegegnungen fanden unter beinahe unmenschlichen Bedingungen bei gut 40 Grad im Schatten statt. Die kühleren Abendstunden dieses Rekordhitzetages blieben dem Viertelfinale zwischen dem späteren Finalisten Dominic Thiem und Rafael Nadal vorbehalten. Sexistische Prioritäten.