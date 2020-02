Mut zur Lücke

Jason Decrow/FR103966 AP/dpa Meister zickiger Antisoli: Andy Gill

Das hat uns gerade noch gefehlt. Gitarrist Andy Gill ist tot. Er starb im Alter von nur 64 Jahren. »Unser enger Freund und oberster Anführer ist heute gestorben«, teilte die 1977 in Leeds gegründete Band Gang of Four am Samstag via Twitter mit. Nach Angaben des Senders BBC litt Gill unter einer Atemwegserkrankung nach einer Asientournee im vergangenen Jahr. Die Band erwähnte keine Todesursache, schrieb aber, dass Gill vom Krankenhausbett bereits die nächste Tournee geplant habe. Vorbei.

Aber unvergessen. Die nordenglische Postpunkband gehörte mal zu den schlauesten und kreativsten Gruppen weit und breit. Das Album »Entertainment!« aus dem Jahr 1979 ist ein wahrhaft explosives Gemisch aus Musik und Politik – aus französischem Situationismus, Punk und Funk, Marxismus und strukturalistischem (Post-)Marxismus, Dub und Reggae. Der Musik des Albums, eines der tanzbarsten seiner Zeit, entsprechen die Texte. Das hatten die linken Kunststudenten von Walter Benjamin und Bertolt Brecht gelernt: Inhalt und Form sollten besser miteinander korrespondieren.

Statt maskuline Gitarrensoli zu spielen, ließ man jene Lücken stehen, die Gitarrist Andy Gill einmal als »Antisoli« bezeichnet hatte. Bassist Dave Allen musste sein Spiel auf wenige Noten reduzieren. Bevorzugt wurde ein kalter, klarer, architektonischer Sound unter Verzicht auf die instrumentellen Hierarchien des Rock. Gang of Four glaubten an das Kollektiv; das Individuum war ihnen nicht geheuer. In ihren Songtexten kritisierten sie den alles und jeden verdinglichenden Kapitalismus, bissig und pointiert. Damit nicht genug, beeinflussten sie mit ihrem schneidenden Funkpunk zahllose Gruppen – etwa Franz Ferdinand, The Rapture und LCD Soundsystem.

Wie so viele große Bands lösten sich Gang of Four irgendwann auf, beließen es leider nicht dabei, belebten sich selbst wieder und scheiterten. »Content«, das Reunion-Album aus dem Jahr 2011, ist musikalisch ein schlechter Witz – Gitarre, Bass, Schlagzeug gnadenlos breitbeinig aufgestellt. Rockistisch wollten Gang of Four nie sein, nun waren sie es. So ging’s dahin. Beim letzten Album »Happy Now« (2019) war Gill das einzig verbliebene Gründungsmitglied. Die Band nannte ihn »ein kleines Genie«. Wahrscheinlich war er sogar ein großes.