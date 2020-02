Himmelfressende Haifischmäuler

commons.wikimedia.orgwikiFile:Bundesarchiv_Bild_101I-126-0350-26A,_Paris,_Einmarsch,_Parade_deutscher_Truppen.jpg creativecommon Leider gänzlich unbelagert von immer verrückter werdenden Manifestationen des Surrealen: Deutsche Truppen beim Einmarsch in Paris, 1940

Hat Surrealismus etwas mit phantastischer Literatur zu tun? Aber gewiss doch. Als gegen den kulturellen Mainstream gerichtete geistige Haltung manifestiert sich der Surrealismus in Werken bildender Kunst, Film- und Theaterkunst und eben auch der Literatur. Deutlich vom Surrealismus beeinflusst ist beispielsweise der britische Schriftsteller China Miéville. Dieser gilt derzeit als einer der bedeutendsten britischen Fantasy-Autoren und ist zu Unrecht im deutschen Sprachraum nur wenig bekannt.

In Miévilles kürzlich erschienenem phantastischen Roman »Die letzten Tage von Neu-Paris« explodiert im besetzten Paris des Jahres 1940 eine magische Bombe. Dadurch wird die Architektur der Stadt gravierend verändert und die Werke surrealistischer Künstler manifestieren sich in der Realität. Der Zweite Weltkrieg verläuft in der Folge ganz anders, als wir es aus den Geschichtsbüchern kennen.

Der Held des Buches, Thibaut, war noch im jugendlichen Alter, als die Welt ins Chaos stürzte und die mit irrwitzigen Traumbildern konfrontierten Nazibesatzer auf den Straßen massenweise Zivilisten niedermetzelten. Thibaut erlebt in der Folge die Aktionen surrealistischer Guerillakämpfer, die beim Einmarsch der Wehrmacht zurückgeblieben waren, um ihre Stadt nicht kampflos dem Faschismus zu überlassen. 14 Jahre später haben sich in verschiedenen Stadtvierteln noch immer Reste der deutschen Garnison verschanzt. Die überlebenden SS-Leute und Wehrmachtssoldaten werden von Einheiten des Widerstands belagert, aber auch von den immer verrückter werdenden Manifestationen des Surrealen – flugzeugverspeisenden Pflanzen, himmelfressenden Haifischmäulern, geflügelten Affen und köstlichen Leichnamen – immer weiter in den Wahnsinn getrieben. Unterstützt werden die Besatzer allerdings von französischen Kollaborateuren, die sich mit den deutschen Nazis im Hass auf Juden und Rote einig sind.

Ist das Buch ein später Nachklang des Punk und der Subkultur der 90er Jahre? Durch diese wurde der Autor zweifelsohne geprägt. Miéville gilt bis heute als Linker, war in diversen radikalen Zirkeln und Kleingruppen organisiert, außerdem Mitherausgeber verschiedener sozialistisch orientierter Kulturzeitschriften.

Es ist nicht nur eine verrückte Idee des Autors, die insbesondere in den 1920er bis 1940er Jahren wichtige kulturelle Bewegung des Surrealismus und den Widerstand gegen die Nazis miteinander zu verbinden. Ein Großteil der französischen Surrealisten hat sich eindeutig gegen den aufkommenden Faschismus und die Besetzung ihres Landes durch deutsche Truppen positioniert – nicht wenige Surrealisten hatten sich längst dem PCF angeschlossen. Was durchaus eine Logik hat: Kunst ist dem Grunde nach subversiv und verweigert sich jeder Form von autoritärer Zurichtung. »Die letzten Tage von Neu-Paris« endet denn auch nicht mit einem militärischen, sondern einem ästhetischen Sieg des Antifaschismus.

Miéville hat das Kunststück fertiggebracht, im Rahmen eines surrealistisch-phantastischen Romans sowohl ein Stück Kunstgeschichte zu dokumentieren, als auch ein eigenwilliges Werk antifaschistischer Literatur zu schaffen. Dass der Golkonda-Verlag das Buch in deutscher Übersetzung herausgebracht hat, verdient jedenfalls großes Lob. Auf weitere Werke des Autors darf man gespannt sein