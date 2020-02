Neuer Konzernchef soll »Wework« retten

Bangalore. Neuer Chef des angeschlagenen US-Bürovermieters »Wework« wird der Immobilienbranchenveteran Sandeep Mathrani. Er tritt seinen Posten am 18. Februar an, wie das Unternehmen am Sonnabend mitteilte. Nachdem die Börsenpläne von »Wework« gescheitert waren, steckte der japanische Technologieinvestor Softbank bereits mehr als zehn Milliarden Dollar in das von ihm dominierte Unternehmen. (Reuters/jW)