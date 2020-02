BRD-Lobbyist stellt Brasilien Bedingungen

Rio de Janeiro. Angesichts des erwarteten Wirtschaftswachstums in Brasilien fordert die deutsche Wirtschaft verbesserte Arbeits- und Produktionsbedingungen in dem südamerikanischen Land.

»Wir haben die große Hoffnung, dass Abgaben und Steuern gesenkt und Prozesse vereinfacht werden«, zitiert die Nachrichtenagentur dpa am Sonntag Thomas Junqueira. Der Lobbyist leitet das Verbindungsbüro des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) in São Paulo. »Die Politik in Brasilien will ja wettbewerbsfähig sein und eine moderne Industrie haben.« Mit mehr als 1.000 deutschen Unternehmen ist São Paulo einer der größten deutschen Wirtschaftsstandorte außerhalb der BRD. (dpa/jW)