Rios Wasser stinkt

Silvia Izquierdo/AP Photo/dpa Protest gegen Privatisierung des städtischen Wasserbetriebes in Rio de Janeiro am 21. Januar

Aus den Leitungen der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro fließt seit Wochen kein farb- und geruchloses Trinkwasser mehr. Statt dessen quillt eine braune Brühe. Sie ist mit Geosmin verseucht. Schon in geringsten Konzentrationen verleiht der von Cyanobakterien produzierte Stoff dem Wasser einen erdig-muffigen Geruch und Geschmack. Mindestens. Offiziell allerdings kommen Beschwichtigungen: Es bestehe keine Gesundheitsgefahr, behaupten das staatliche Wasser- und Abwasserunternehmen Companhia Estadual de Águas e Esgotos (CEDAE) und Gouverneur Wilson Witzel unisono. Wissenschaftler wie Gandhi Giordano von der Fakultät für Sanitär- und Umwelttechnik der Universität von Rio de Janeiro (UERJ) indes warnen: »Dieses CEDAE-Wasser ist nicht trinkbar.« Selbst zum Zähneputzen tauge es nicht. Die auch Blaualgen genannten Cyanobakterien produzieren nicht nur den harmlosen Geruchsstoff, sondern ebenso Gifte, die wie Geosmin bei der Trinkwasseraufbereitung freigesetzt werden können. Einige dieser Cyanotoxine gehören tatsächlich zu den stärksten Giften, die in der Natur vorkommen.

Die CEDAE versucht inzwischen, das Geosmin mit Hilfe von Aktivkohle aus dem Wasser zu filtern, wie es bereits seit Jahren die unter Cyanobakterien leidenden Versorger von São Paulo und anderen brasilianischen Städte vormachen. Doch das bleibt nur Symptombekämpfung. Die eigentliche Ursache für den aktuellen Skandal findet sich an der »Quelle« – dem aufgestaute Rio Guandu.

90 Prozent des Trinkwassers der Stadt kommen aus dem Wasserwerk Guandu, dem größten der Welt. Neun Millionen Menschen werden von dort versorgt. Die einst mit Krediten der Interamerikanische Entwicklungsbank errichtete »Estação do Guandu« wurde 1955 eingeweiht und bezieht das Rohwasser vom gleichnamigen Fluss. Der Guandu wiederum wird vom Rio Paraíba do Sul und den kleineren Zuflüssen Queimados, Poços und Ipiranga gespeist. Die ursprüngliche dezentrale Wasserversorgung – basierend auf verschiedenen Quellflüssen wie dem im Regenwald von Tijuca entspringenden Rio Carioca und mehreren über die Stadt verteilten, mit Regenwasser gespeisten Zisternen – war damals aufgegeben worden. Auf einen Schutz der Trinkwassereinzugsgebiete des Guandu indes wurde verzichtet.

Seitdem wurde die Einzugsregion weiter abgeholzt und zersiedelt. Es gibt dort keine funktionierende Abwasserentsorgung. Das Resultat: Rios Trinkwasserquelle wurde zur Kloake. Das Wasser des Guandu »ist Abwasser pur«, beklagt Adacto Ottoni von der UERJ. Schlammig, schwarz, stinkend und bedeckt mit einem schleimigen, grünlichen Algen- und Blaualgenteppich. »Bedauerlicherweise ist dies das Wasser, das wir täglich zu trinken bekommen«, wird er von Medien zitiert.

Pro Tag muss der Guandu eine Abwasserlast im Volumen von 22 olympischen Schwimmbecken verkraften, so die Zahlen des »Komitees des hydrographischen Beckens von ­Guandu«. Das vor über fünfzig Jahren gebaute Wasserkraftwerk sei damit schlicht überfordert. »Es wurde gebaut, um Flusswasser und nicht Abwasser aufzubereiten«, formuliert es der Biologe Mario Moscatelli. Tatsächlich muss es heute wie eine Kläranlage funktionieren, mit einem hohen und teuren Chemikalieneinsatz. Offiziellen Daten zufolge setzt CEDAE in seinem Wasserwerk täglich 140 Tonnen Aluminiumsulfat, 30 Tonnen Eisenchlorid, 15 Tonnen Chlor, 25 Tonnen Kalk und zehn Tonnen Fluorkieselsäure ein, um aus dem Guandu-Wasser das Trinkwasser der Millionenmetropole zu zaubern. Auf die durch zu viele Phosphate und Fäkalien ausgelöste Massenblüte der Cyanobakterien im aufgestauten Fluss selbst war die CEDAE indes nicht vorbereitet, was nach Meinung der Wasserexperten zur Geosmin-Belastung führte.

Gouverneur Witzel bestreitet, dass die aktuelle Wasserkrise das Ergebnis von Fehlern oder Inkompetenz der CEDAE ist. »Ich glaube an Sabotage wegen der bevorstehenden Privatisierung«, äußerte er sich am 20. Januar gegenüber den Medien und beauftragte eine polizeiliche Untersuchung. Die Privatisierung des Unternehmens, das jährlich einen Gewinn von umgerechnet etwa 200 Millionen Euro in Rios Landeskasse spült, ist bereits seit 2017 in Vorbereitung. Sie resultiert aus einer Auflage der Regierung in Brasilia, um Rios Schuldenlast von umgerechnet rund 35 Milliarden Euro (2019) zu reduzieren. Aus der noch in diesem Jahr angesetzten internationalen Versteigerung erhofft sich Witzel rund 2,5 Milliarden Euro.

Die Gewerkschaften der Stadt, CEDAE-Angestellte und Umweltschützer indes lehnen die Privatisierung energisch ab und haben zu Widerstand und Protesten aufgerufen. Der Wasserpreis werde sich für die Bevölkerung verdreifachen, warnt Humberto Lemos, Präsident der Gewerkschaft der Sanitär- und Umweltunternehmen von Rio (Sin­tsama-RJ).

Doch noch ein weiteres Problem bedroht das Trinkwasser der Metropole: Es sind zwölf Staudanlagen mit Minenabraum oder giftigen Industrieabfällen. Deren Dämme können – wie bittere Erfahrungen belegen – jederzeit brechen und Rios wichtigste Wasserquelle verseuchen. 2015 hatte der Dammbruch von Mariana den Rio Doce und 2019 der von Brumadinho den Rio Paraopeba über Hunderte von Kilometern verschlammt und vergiftet. Zudem bedroht den Oberlauf des Paraiba do Sul seit Jahren ein rund 30 Meter hoher, ungesicherter Berg mit toxischen Abfällen eines großen Stahlwerkes in Volta Redonda. Lediglich 50 bis 100 Meter Ufervegetation schützen Fluss und Bevölkerung vor dem aufgetürmten Müll.