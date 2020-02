»In solchen Fällen scheut der Staatsapparat keine Mühen«

Axel Heimken/dpa Will alles und jeden im Blick haben: Videoüberwachung durch die Bundespolizei am Hamburger Hauptbahnhof (13.12.2017)

Unter dem Motto »Gemeinschaftlicher Widerstand« ist vor kurzem eine Kampagne gestartet worden, die zu Protesten am »Tag X« aufruft. Gemeint ist der Samstag vor dem bislang nicht terminierten Auftakt der Prozesse, bei denen Dutzende Aktivisten vor Gericht stehen, weil sie 2017 im Industriegebiet Rondenbarg gegen den Hamburger G-20-Gipfel protestierten. Was ist für diesen Tag geplant?

In Berlin werden wir eine Demo organisieren. Neben der Repression gegen die G-20-Proteste in Hamburg sollen die vielfältigen linken Bewegungen thematisiert werden, die immer wieder mit staatlicher Unterdrückung konfrontiert sind: wie die Besetzer der Bornsdorfer Straße in Berlin, gegen die aktuell Prozesse laufen, oder auch das 129-b-Verfahren gegen die kurdische Feministin Yildiz Aktas. Wir hoffen, dass am »Tag X« bundesweit Aktionen stattfinden.

In den Medien hieß es, die Prozesse könnten vielleicht erst im Sommer beginnen. Womit rechnen Sie?

Da es sich um Massenprozesse mit vielen Beteiligten handelt, ist die Terminfindung nicht einfach. Bisher gibt es kein Datum. Es kann durchaus sein, dass die Rondenbarg-Prozesse erst im Sommer beginnen.

Die Niederschlagung der Demo am Rondenbarg war eine der brutalsten Polizeiaktionen beim Hamburger G-20-Gipfel. Was ist damals geschehen?

Am Morgen des 7. Juli 2017 wurde in der Straße Rondenbarg ein Demonstrationszug, der auf dem Weg zu Blockaden von Protokollstrecken war, von der sogenannten Beweis- und Festnahmeeinheit Blumberg sowie von Wasserwerfern eingekesselt und ohne vorherige Durchsage binnen wenigen Minuten brutal zerschlagen. Polizisten prügelten Demonstrierende mit den Worten »Das ist euer Frühstück, ihr Antifafotzen!« eine hohe Mauer herunter. 14 Menschen erlitten schwere Verletzungen wie offene Brüche, angebrochene Halswirbel und bleibende Schäden – bis hin zur Arbeitsunfähigkeit. Der Kommentar eines Polizisten hierzu: »Die hamse ja schön plattgemacht alle.«

Nach dem Willen der Staatsanwaltschaft soll es – wie im sogenannten Elbchaussee-Prozess – eine Verurteilung allein schon fürs Mitlaufen in einer Demonstration geben, an deren Rand es Straftaten gegeben haben soll. Wie bewerten Sie das?

Kommt es auf dieser Grundlage zu Verurteilungen, ist das ein erneuter schwerer Angriff auf die Versammlungsfreiheit. Die Staatsanwaltschaft will die bloße Teilnahme an einer Demonstration kriminalisieren, ohne den einzelnen Personen individuelle Straftaten nachzuweisen. So soll Protest, ob gegen Gipfeltreffen oder faschistische Aufmärsche, künftig kleingehalten werden.

Mit demselben juristischen Kon­strukt ist 2018 ein Verfahren gegen den Italiener Fabio V. gescheitert.

Dieser Prozess ist kurz vor der Urteilsverkündung geplatzt, weil die Richterin in Mutterschutz ging. Die Anklage besteht weiter. Um das Verfahren abzuschließen, müsste es aber komplett neu aufgerollt werden.

Was sagen Sie zum Aufwand, der für die Mammutprozesse betrieben wird?

In solchen Fällen zeigt sich mal wieder, dass der Staatsapparat keine Mühen scheut, um gegen linke und emanzipatorische Bewegungen vorzugehen. Das Ganze soll den politischen Protest gegen die herrschende Politik delegitimieren. Der Gipfel war begleitet von Repressionen: Man denke an die Campverbote, die Zerschlagung der »Wel­come to Hell«-Demo, die Nichtzulassung kritischer Journalisten oder die massenhaften Öffentlichkeitsfahndungen.

In diesem Jahr müssten die Angeklagten über Monate teilweise weite Strecken zurücklegen, um für die Prozesstage anzureisen – rund drei Jahre nach dem Gipfel. Was heißt das für die Betroffenen?

Sie werden in ihrer Lebensplanung stark eingeschränkt, sei es bei ihren Schulabschlüssen oder Ausbildungen. Aber unabhängig vom Alter ist das Verfahren für alle schwer mit dem Berufs- und Privatleben zu vereinbaren. Ein Ziel der staatlichen Repression ist es, die Betroffenen zu Aussagen und einer Kooperation mit der Justiz zu bewegen. Hier ist breite Solidarität gefragt, um zu zeigen, dass wir uns nicht spalten lassen.