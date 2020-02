Angst vor Iowa

Randall Hill/REUTERS Aussichtsreichste Präsidentschaftskandidaten der Demokraten: Joseph Biden, Amy Klobuchar, Elizabeth Warren und Bernard Sanders (v. l. n. r.) in Columbia (20.1.2020)

Am Montag abend (Ortszeit) beginnen in Iowa die Vorwahlen zur US-Präsidentschaftswahl. Die Unterstützer der Demokraten in diesem US-Bundesstaat entscheiden, für welchen Herausforderer des US-Präsidenten Donald Trump ihre Vertreter beim Wahlkongress im Juli stimmen sollen. In 1.681 Bezirken werden in Schulen, Kirchen, Büchereien oder auch Privaträumen Wahlversammlungen organisiert. Zunächst treffen sich die Wähler aufgeteilt in Gruppen gemäß der von ihnen unterstützten Präsidentschaftskandidaten. Danach ist etwas Zeit eingeplant, andere davon zu überzeugen, die Gruppe zu wechseln. Nach rund einer Stunde soll dann abgestimmt werden.

Der Bundesstaat Iowa im Mittleren Westen der USA ist doppelt so groß wie Bayern. Laut der US-Statistikbehörde leben dort aber nur 3,2 Millionen Menschen. Politisch spielt Iowa kaum eine Rolle – außer wenn alle vier Jahre die Vorwahlen zur Kür des US-Präsidenten beginnen.

Neun von zehn Einwohnern in Iowa sind weiße US-Amerikaner. Das liegt deutlich über dem Durchschnitt des restlichen Landes. Auch in New Hampshire, wo nächste Woche, am 11. Februar, Vorwahlen durchgeführt werden, gehören weniger als zehn Prozent einer ethnischen Minderheit an. Damit haben zwei ländliche Staaten mit einer konservativen, wenig diversen Bevölkerung viel Gewicht. Oft entscheidet sich schon hier, wer sich am Ende durchsetzen kann.

Gekämpft wird mit unterschiedlichen Mitteln. »Am Tag nachdem wir Bernie-Flyer an den Türen in Webster City aufgehängt hatten, um Leute zu den Wahlversammlungen zu mobilisieren, änderte die Demokratische Partei einfach den Veranstaltungsort«, berichtet Justin Roll gegenüber junge Welt von seiner Erfahrung im Wahlkampf für Bernard »Bernie« Sanders. Den Beschwerden im Internet zufolge ist das kein Einzelfall. »Wir mussten alle nochmal besuchen«, so Roll, ein 35jähriger Programmierer aus Seattle, der sich Urlaub von seinem Job bei Amazon genommen hat, um durch das ländliche Iowa zu ziehen.

Das Magazin Time berichtete am 1. Februar, dass laut Sanders-Kampagne insgesamt 1.700 Unterstützer nach Iowa gereist sind, um in dem Bundesstaat Hausbesuche durchzuführen. Demnach sollen »Bernie«-Begeisterte zudem bisher mehr als 10 Millionen Telefonanrufe gemacht haben, um Wähler überall in den USA vom »demokratischen Sozialisten«, wie Sanders sich nennt, zu überzeugen.

Laut Umfragen waren noch Tage vor der Abstimmung viele der Wahlberechtigten unentschlossen. Nach einer Auswertung verschiedener Befragungen kam die Nachrichtenseite ­Realclearpolitics.com am 30. Januar zu dem Ergebnis, dass Sanders in Iowa mit 23,8 Prozent vor Joseph Biden mit 20,2 lag. Ihnen folgte Peter Buttigieg mit 15,8 und Elizabeth Warren mit 14,6 Prozent. Amy Klobuchar erreichte noch 9,6, alle anderen lagen unter fünf Prozent.

Während im Februar insgesamt nur vier Staaten Vorwahlen abhalten, wird am »Superdienstag«, dem 3. März, in 15 Bundesstaaten abgestimmt, unter anderem in Kalifornien. Damit sind dann bereits 38 Prozent der gewählten Delegierten für den Wahlparteitag vom 13. bis 16. Juli in Milwaukee bestimmt. Ende März stehen fast zwei Drittel fest.

Können die gewählten 3.979 Delegierten im ersten Wahlgang allerdings keinen Kandidaten mit absoluter Mehrheit bestimmen, so dürfen ab dem zweiten Wahlgang in Milwaukee weitere 771 nichtgewählte Delegierte mitstimmen. Das sind Vertreter des Parteivorstands und Kongressabgeordnete. Das würde den sogenannten moderaten Flügel um Biden, Buttigieg und Klobuchar deutlich stärken.

Doch selbst dieses Verfahren erscheint manch führendem Demokraten zu unsicher. Das Magazin Politico berichtete am 31. Januar, dass Mitglieder in der Exekutive der Demokraten bereits darüber diskutieren, die Regeln zu ändern und die ungewählten Delegierten schon im ersten Wahlgang mit vollem Stimmrecht zuzulassen. Das wäre derzeit zwar kaum durchzusetzen und sehr unwahrscheinlich. »Aber die Gespräche offenbaren das Ausmaß der panischen Angst, die viele Demokraten aus dem Establishment am Vorabend der Wahlversammlungen in Iowa verspüren«, kommentiert Politico.