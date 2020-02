Juan Karita/AP Photo/dpa Von der Putschregierung Boliviens mobilisierte »Sicherheitskräfte« am 16.1.2020 in La Paz

Überschattet von erneuten Angriffen des bolivianischen Putschistenregimes auf Oppositionelle endet am heutigen Montag die Anmeldefrist der Kandidaten für die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen am 3. Mai. Bis Sonntag hatten nach Angaben des Obersten Wahlgerichtshofs neben der Partei des im November gestürzten Expräsidenten Evo Morales »Bewegung zum Sozialismus« (Movimiento al Socialismo, MAS) auch fünf rechtsgerichtete Wahlbündnisse ihre Kandidatur angemeldet. Bei den mittlerweile annullierten Wahlen vom 20. Oktober vergangenen Jahres hatte die MAS mit rund zehn Prozentpunkten vor den rechten Konkurrenten gelegen. In aktuellen Umfragen liegt sie vorn, einen erneuten Wahlsieg wollen die Putschisten, die von den USA und der von Washington dominierten Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) unterstützt werden, offenbar mit allen Mitteln verhindern.

Am Sonnabend waren zwei ehemalige Minister der Regierung von Evo Morales – trotz ihrer vom amtierenden De-facto-Außenminister genehmigten Ausreise – am Flughafen El Alto verhaftet worden. Dabei wurde der ehemalige Bergbauminister César Navarro von Einsatzkräften blutig geschlagen und erlitt Schnittverletzungen am Arm. Erst nach Protesten lateinamerikanischer Regierungen konnte der Politiker gemeinsam mit dem ehemaligen Vizelandwirtschaftsminister Pedro Damián Dorado am Nachmittag nach Mexiko ausreisen. Die mexikanische Botschaft hatte beiden seit dem 15. November Schutz vor politischer Verfolgung gewährt. Nach der Ausreise von Navarro und Dorado befinden sich noch sieben Mitglieder der früheren Morales-Regierung im mexikanischen Botschaftsasyl.

Während die USA und Deutschland den Angriff der Putschisten auf das Asyl- und Völkerrecht ignorierten, verurteilten lateinamerikanische Regierungen die Verhaftung der Oppositionellen und die Missachtung ihrer Menschenrechte scharf. »Die Achtung des internationalen Rechts ist eine der grundlegenden Säulen für Frieden, Stabilität und Koexistenz in der Region«, erklärte das argentinische Außenministerium. Morales warnte aus dem argentinischen Exil, das Leben seiner ehemaligen Regierungsmitglieder in Bolivien sei in Gefahr. »Selbst in den schlimmsten lateinamerikanischen Diktaturen wurden Schutzmaßnahmen respektiert«, kritisierte der gestürzte Staatschef und appellierte an die Machthaber, das Völkerrecht einzuhalten.

Statt dessen verschärfte das Putschistenregime drei Monate vor den Neuwahlen die Unterdrückung oppositioneller Kräfte. Am Freitag war Morales’ frühere Kabinettschefin Patricia Hermosa verhaftet worden, die dessen Kandidatur für ein Senatoren- und Abgeordnetenmandat registrieren lassen wollte. Der Expräsident war dazu unter anderem von Gewerkschaftern und Bauernorganisationen des Departamentos Cochabamba aufgefordert worden. »Sie haben Angst, dass ich als Abgeordneter oder Senator nominiert werde«, kommentierte Morales die Verhaftung seiner Beauftragten, bei der die Polizei auch seine persönlichen Unterlagen zur Anmeldung der Kandidatur entwendet hatte. »Im Oktober hatten wir gewonnen und wurden des Sieges beraubt. (…) Jetzt stehlen sie meine Papiere, um mich von einer Kandidatur abzuhalten. Ich fordere die Putschisten auf, sich nicht länger den Vorgaben der Vereinigten Staaten zu unterwerfen«, schrieb Morales per Twitter.

Auch der MAS-Spitzenkandidat für die Präsidentschaftswahlen am 3. Mai, der frühere Wirtschaftsminister Luis Arce, wird verfolgt. Nachdem die Putschregierung versichert hatte, dass kein Haftbefehl gegen ihn bestehe und er sich »ohne Probleme« dem Wahlkampf widmen könne, war Arce am Mittwoch nach 52tägigem Exil in sein Land zurückgekehrt, wo er von zahlreichen Anhängern stürmisch gefeiert wurde. Unmittelbar nach Verlassen des Flugzeugs wurde er dann jedoch von Staatsanwältin Heidi Gil wegen einer angeblichen Veruntreuung aus dem »Fonds für indigene Entwicklung« (Fondioc) vorgeladen.

Die Untersuchung war von Fondioc-Direktor Rafael Quispe beantragt worden, ein Gegner der Morales-Regierung, der von den Putschisten unter der selbsternannten Präsidentin Jeanine Áñez eingesetzt worden war. Da Arce von Vertretern der UN-Menschenrechtskommission und des bolivianischen Büros für Bürgerrechte begleitet wurde, musste die Anklägerin Verfahrensfehler einräumen und die Anhörung auf unbestimmte Zeit verschieben, um den Beschuldigten die Vorwürfe prüfen zu lassen. Er werde verfolgt, um seine Beteiligung am Wahlkampf zu verhindern, lasse sich aber nicht einschüchtern, versicherte Arce.«

Vergangene Woche waren die Putschisten mit dem Versuch, die Opposition zu kriminalisieren, bei der Internationalen Polizeiorganisation »Interpol« abgeblitzt. Generalstaatsanwalt Juan Lanchipa hatte dort die Festnahme von Morales nach der höchsten Dringlichkeitsstufe wegen »Terrorismus, Terrorfinanzierung sowie des Umsturzversuchs gegen die bestehende Ordnung« beantragt. Interpol teilte der Putschregierung daraufhin am Mittwoch mit, dass der Antrag zurückgewiesen werde, da die Interpol-Statuten es verbieten, in »Angelegenheiten mit politischem, militärischem, religiösem oder rassischem Hintergrund« zu intervenieren.