Konzern in Not

Wolfgang Rattay/REUTERS Tausende Jobs in Gefahr: Stahlkocher von Thyssen-Krupp in Duisburg

Zeitweise ging es am Freitag hoch her auf der Hauptversammlung von Thyssen-Krupp in Bochum. Vor der Halle protestierte die IG Metall gegen den geplanten Komplettverkauf der Aufzugsparte Elevator, im Inneren machten zahlreiche Aktionäre ihrem Unmut über die ausbleibende Dividende Luft. In Berlin hatten Unbekannte in der Nacht zu Freitag mehrere Firmenwagen in Brand gesteckt.

»Die Herausforderungen sind groß: Unsere Bilanz ist weiterhin schwach und die Performance von einem Teil unserer Geschäfte ist nach wie vor unbefriedigend«, sagte die Vorstandsvorsitzende Martina Merz in ihrer Rede, die in einem Livestream im Internet übertragen wurde. Die Ausschüttung einer Dividende sei vor diesem Hintergrund nicht vertretbar.

Merz ist seit dem 1. Oktober Chefin der Aktiengesellschaft, die den Namen der beiden großen deutschen Montankonzerne des vergangenen Jahrhunderts trägt. Und sie wäre fast die erste Frau an der Spitze eines deutschen Dax-Unternehmens gewesen – doch wenige Wochen vorher stieg Thyssen-Krupp aus der ersten Börsenliga ab und ist heute nur noch im M- Dax notiert. Ein deutliches Zeichen für die prekäre Lage, in der sich der Stahl- und Rüstungskonzern befindet. Auch im zurückliegenden Jahr schrieb das Unternehmen tiefrote Zahlen.

Das hinderte die Führung nicht daran, Vorstandsmitgliedern Abfindungen in Millionenhöhe zu zahlen. Der Vertrag mit Merz-Vorgänger Guido Kerkhoff war nach nur etwas mehr als einem Jahr aufgelöst worden. Der Manager wurde mit über sechs Millionen Euro abgefunden, wie das Handelsblatt aus Kreisen des Aufsichtsrats erfahren haben will. Bereits Konzernchef Heinrich Hiesinger, den Kerkhoff im Sommer 2018 beerbt hatte, strich ein »Schmerzensgeld« von 4,6 Millionen Euro ein.

Um den schlingernden Riesen mit seinen weltweit 160.000 Mitarbeitern wieder in ruhiges Fahrwasser zu manövrieren, wollte Kerkhoff die gewinnbringende Aufzugsparte mit einem geschätzten Wert von mehr als 15 Milliarden Euro verkaufen. Ein vehementer Befürworter des Verkaufs ist die schwedische Investmentgesellschaft Cevian Capital, die 18 Prozent Anteile an der Thyssen-Krupp AG hält und durch das Geschäft auf eine hohe Dividende spekuliert.

Merz bekräftigte auf der Hauptversammlung, an dem Plan ihres Vorgängers festhalten zu wollen: »Bevor wir das große Schiff wenden und einen neuen Kurs setzen können, brauchen wir erst einmal ausreichend ›Wasser unterm Kiel‹. Das ist der Grund, warum wir die Elevator-Transaktion mit höchster Priorität vorantreiben.« Zur Disposition stehen offenbar auch die Sparte Grobblech, der Anlagenbau für die Automobilindustrie und die Herstellung von Federn und Stabilisatoren, berichtete das Handelsblatt bereits im vergangenen Oktober.

»Stahl ist ohne Alternative«, so Merz am Freitag. Aber die Produktion soll mittelfristig »klimaneutral« werden. »Das wird nicht ohne Arbeitsplatzabbau gehen«, lautete ihre Botschaft an die Beschäftigten. Diese fürchten zu recht, bei dem Wendemanöver über Bord geworfen zu werden. »Der angekündigte Verlust der Arbeitsplätze von mehr als 6.000 Beschäftigten allein in den stahlproduzierenden Betrieben dieses Konzerns zieht Tausende andere mit sich«, schrieb der stellvertretende Vorsitzende des DGB-Stadtverbandes Essen, Peter Köster, am 17. Januar in der sozialistischen Wochenzeitung Unsere Zeit (UZ).

Das wollen die Arbeiter nicht hinnehmen: Am 4. Dezember beteiligten sich rund 5.000 Elevator-Beschäftigte an einer Kundgebung vor der Konzernzentrale in Essen, wie die UZ berichtete. »Das Management weigert sich nach wie vor, die erforderlichen Sicherheiten für Arbeitsplätze und Standorte zu geben«, wurde Gewerkschaftssekretär Ralf Keller auf der Homepage der IG Metall zitiert.

Auch wenn die Vorstandschefin auf der Hauptversammlung keine Namen nannte: Der finnische Konkurrent Kone gilt dem Vernehmen nach als besonders aussichtsreicher Interessent. Nachdem Merz ihre Rede beendet hatte, traten frustrierte Aktionäre ans Mikrofon. Die vergangenen Jahre seien ein »Lehrstück für Managementversagen« gewesen, zitiert derwesten.de (Funke-Gruppe) einen Anteilseigner. Einige kündigten an, den Vorstand nicht entlasten zu wollen – eine starke Drohung.

Bis heute leidet die Bilanz des Konzerns an den vor Jahren krachend gescheiterten Investitionen in die Stahlindustrie in Brasilien und dem US-Staat Alabama, die Milliarden kosteten. »Der Blick zurück zeigt: Strategische und handwerkliche Annahmen und Entscheidungen waren weit weg von der realen Welt«, zieht Peter Köster in der UZ ein ernüchterndes Fazit des Amerika-Abenteuers. »Die heute offensichtliche Führungslosigkeit und schleichende Machtübernahme der Investorengruppen, die sich über Jahre eingekauft haben, zeigt, wie hemmungslos und zielgerichtet das Finanzkapital die Geschicke von Hunderttausenden Lohnabhängigen bestimmt.«

Wie schlecht es um Thyssen-Krupp steht, bekamen die Aktionäre übrigens schon bei der Anreise nach Essen zu spüren: Das jahrelang obligatorische Gratisticket für den Öffentlichen Nahverkehr wurde vom Konzern aus Kostengründen gestrichen, und für den Parkplatz mussten die mit dem Auto Angereisten vier Euro berappen, berichtete Der Westen.