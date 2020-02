Annexionen sofort, Palästinenserstaat nie

Ammar Awad/REUTERS Israelische Siedlung Maale Adumim in der besetzten Westbank (Archivbild, 15.2.2017)

US-Präsident Donald Trump hat am Dienstag an der Seite des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu seinen immer wieder versprochenen »Deal des Jahrhunderts« vorgestellt. Der detaillierte Plan ist schon seit über einem Jahr fertiggestellt. Die Präsentation war aber mehrmals verschoben worden, da Israel seit Monaten ohne ordentliche Regierung ist. Die Show vom Dienstag ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass erstens beide Hauptdarsteller in persönlichen Schwierigkeiten stecken und zweitens Netanjahu vor der Wahl am 2. März – der dritten innerhalb von elf Monaten – gestärkt werden sollte.

Der »Trump-Plan« besteht aus zwei Teilen: einem praktischen und einem illusionären, von vornherein unrealistischen. Sofort oder zeitnah vollstreckbar sind die Annexionen, die Israel mit Zustimmung und Rückendeckung der US-Regierung durchführen darf. Sie würden nicht nur das gesamte Jordantal einschließen, sondern als dessen südliche Fortführung auch einen breiten Streifen Land an der Westseite des Toten Meeres. Dadurch würden die seit 1967 besetzten Palästinensergebiete nicht nur faktisch, sondern endgültig von Jordanien abgeriegelt.

Außerdem hätte Israel die Billigung Washingtons, fast alle jüdischen Siedlungen auf der Westbank in sein Territorium zu integrieren. Dabei soll durch Einbeziehung ihrer Umgebung ein geschlossenes Staatsgebiet erhalten bleiben. Die bestehenden Befestigungsanlagen sollen entsprechend vorverlegt werden. Die Bewohner von palästinensischen Enklaven in den neu annektierten Gebieten behielten zwar Residenzrecht, könnten aber nicht israelische Staatsbürger werden.

Laut Vollversion des »Trump-Plans« wären damit 97 Prozent der jüdischen Bewohner der besetzten Westbank in das israelische Staatsterritorium einbezogen. Übrig blieben nur 15 Siedlungen als Exklaven, die von Palästinensergebieten umgeben wären. Ihre Bewohner würden Staatsbürger Israels bleiben, in ihren Siedlungen würde israelisches Recht gelten.

Der illusionäre Teil des Plans bezieht sich auf die Perspektive eines Palästinenserstaates. Das würde auf jeden Fall langwierige Verhandlungen mit Israel und den USA voraussetzen, in denen die Palästinenser nicht nur mit äußerst harten, sondern auch mit unerfüllbaren Bedingungen konfrontiert wären. Unter anderem müssten im Gazastreifen die Hamas und andere Gruppen entwaffnet werden. Das haben selbst die schwerbewaffneten israelischen Streitkräfte in mehreren Feldzügen nicht geschafft. Die Palästinenser müssten außerdem ausdrücklich und endgültig auf alle bisherigen Forderungen wie das Rückkehrrecht der Flüchtlinge und Ostjerusalem als Hauptstadt verzichten.

Die Palästinenser müssten außerdem akzeptieren, dass Israel die Militär- und Polizeigewalt auf der gesamten Westbank behält und deren Luftraum, die Grenzübergänge sowie die Territorialgewässer vor dem Gazastreifen kontrolliert. Für die Dauer der Verhandlungen müssten sie sich verpflichten, keine Anträge auf Mitgliedschaft in internationalen Organisationen zu stellen und auf Klagen gegen Israel oder dessen Staatsbürger bei internationalen Gerichten zu verzichten.

Selbst dann bliebe es, so steht es im »Trump-Plan«, allein den USA und Israel vorbehalten, darüber zu entscheiden, ob die Palästinenser die Kriterien für die Bildung eines eigenen Staates erfüllen. Dazu gehören Pressefreiheit, freie und faire Wahlen, Schutz der Religionsfreiheit, Bekämpfung der Korruption und die Zensur der Schulbücher nach israelischen Vorstellungen.