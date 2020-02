»Unfair zu Palästinensern«

Mohamed Abd El Ghany/REUTERS Sondersitzung der Außenminister der Arabischen Liga am 1. Februar 2020 in Kairo

Als Reaktion auf die Bekanntgabe von Donald Trumps »Friedensplan« hat Palästinenserpräsident Mahmud Abbas angekündigt, alle Verbindungen zu Israel und den USA, einschließlich der sogenannten Sicherheitskoordination, abzubrechen. Er wolle in seiner Lebensgeschichte nicht als jemand dastehen, der Jerusalem verkauft habe, sagte der 84jährige. Er habe sich geweigert, Telefonanrufe des US-Präsidenten anzunehmen, weil Trump das nur für die Behauptung missbraucht hätte, sein Plan sei mit ihm abgesprochen. Die Palästinenser würden dem UN-Sicherheitsrat demnächst einen Alternativvorschlag präsentieren.

Abbas sprach auf einer Sondersitzung der Außenminister der Arabischen Liga (AL), die aufgrund seiner Bitte einberufen worden war. Die Dachorganisation, in der – einschließlich Palästinas und des seit 2011 suspendierten Syriens – 22 Staaten vertreten sind, sprach sich gegen den »Trump-Plan« aus und bezeichnete diesen als »unfair« gegenüber den Palästinensern. Die Liga »lehnt den amerikanisch-israelischen ›Deal des Jahrhunderts‹ ab, weil er den minimalen Rechten und Erwartungen der Palästinenser nicht entspricht«, heißt es in der einstimmig angenommenen Erklärung. Die arabischen Staaten würden mit der US-Administration bei der Umsetzung dieses Vorhabens nicht zusammenarbeiten. Zugleich rief die Liga die »internationale Gemeinschaft« auf, Schritte zu dessen Verhinderung zu unternehmen.

Die Stellungnahme der AL kam in dieser Eindeutigkeit und Geschlossenheit überraschend. Mehrere wichtige Staaten, darunter Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Ägypten, hatten sich gegenüber Trumps »Vorschlägen« zunächst offen gezeigt, auch wenn nicht alle so weit gegangen waren wie der Botschafter der Emirate in Washington, der den »Friedensplan« als »wichtigen Ausgangspunkt für eine Rückkehr zu Verhandlungen innerhalb eines von den USA geleiteten Rahmens« gelobt hatte. Vor diesem Hintergrund hatte der palästinensische Minister für zivile Angelegenheiten, Hussein Al-Scheikh, der als enger Vertrauter von Abbas gilt, am Freitag das Verhalten »einiger« arabischer Staaten als enttäuschend bezeichnet, ohne jedoch Namen zu nennen.

Vor der Stellungnahme der AL hatten sich auf Regierungsebene nur der Iran und die Türkei klar und scharf gegen Trumps »Deal des Jahrhunderts« ausgesprochen. Auch Jordaniens König Abdullah hatte sich ablehnend geäußert, allerdings mit diplomatischeren Formulierungen. Auffallend war zunächst das Schweigen Moskaus, obwohl Präsident Wladimir Putin der erste war, dem der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu nach dem Treffen mit Trump seine Aufwartung machte. Erst am Sonntag gab Putins Pressesprecher Dmitri Peskow eine Erklärung ab, in der es hieß, »gewisse Punkte« des »Trump-Plans« seien nicht in Übereinstimmung mit den Resolutionen des Sicherheitsrats. Die Reaktionen der Palästinenser und aller arabischen Staaten gäben Anlass zu Zweifeln an der Realitätstüchtigkeit des Planes.

Indessen ist Netanjahus Zeitplan für die von Trump prinzipiell genehmigten Gebietserweiterungen ein bisschen durcheinandergeraten. In dem mit Anhängen 180 Seiten umfassenden Papier wird Israel zugestanden, den Westteil des Jordantals samt dessen südlicher Verlängerung an der Westseite des Toten Meeres zu annektieren und fast alle jüdischen Siedlungen auf der Westbank – mit Ausnahme von 15, die als Exklaven tief in palästinensischem Gebiet liegen – dem israelischen Staatsterritorium einzuverleiben. Daraufhin hatte Netanjahu am Dienstag in Washington verkündet, er wolle auf der nächsten Kabinettssitzung, die am gestrigen Sonntag stattfinden sollte, entsprechende Maßnahmen förmlich beschließen lassen.

Damit scheint er seine US-amerikanischen Partner überrumpelt zu haben. Noch am Dienstag, wenige Stunden später, sagte Trumps Schwiegersohn Jared Kushner, der bei den Verhandlungen über den »Deal des Jahrhunderts« eine führende Rolle gespielt hatte, er glaube nicht, dass Israel in den nächsten Tagen irgendetwas annektieren werde. Am Mittwoch präzisierte Kushner in einem Interview, die Trump-Administration hoffe, dass es vor der israelischen Parlamentswahl am 2. März keine Annektionen geben werde. Auf Nachfrage fügte er hinzu, die US-Regierung würde israelische Maßnahmen vor diesem Datum nicht unterstützen. Netanjahu sagte daraufhin die Kabinettssitzung am Sonntag ab, ohne einen neuen Termin zu nennen.

Hintergrund ist offenbar, dass Washington bei der exakten Festlegung des Umfangs der Gebiete, die der zionistische Staat sich einverleiben darf, mitreden will. Die im »Trump-Plan« verwendeten Begriffe sind bewusst ungenau und enthalten weder geographische Koordinaten noch Kartenmaterial mit großem Maßstab. Für diese Arbeiten, die zumindest mehrere Wochen Zeit in Anspruch nehmen werden, soll ein gemeinsamer israelisch-amerikanischer Ausschuss gebildet werden.

Jetzt ist die Enttäuschung der Rechtsparteien, einschließlich des Likud von Netanjahu, und der Siedlerverbände groß. Verteidigungsminister Naftali Bennett von der Partei »Neue Rechte« drückte die weit verbreitete Sorge so aus: »Alles, was auf die Zeit nach den Wahlen verschoben wird, wird nie geschehen.« Israelische Zeitungen berichteten am Wochenende, dass der Premierminister, der schon seit April 2019 ohne stabile parlamentarische Mehrheit regiert, über eine »minimale«, wenn auch vielleicht nur »symbolische« Annektion nachdenke, die er von seinem Kabinett beschließen lassen könnte. Aber das sind vorläufig nur Spekulationen und Gerüchte.