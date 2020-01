Präzision und Leidenschaft

Auch im Bereich der bildenden Künste ist es möglich, der allgegenwärtigen Russophobie entgegenzuwirken. Das Deutsch-Russische Forum und die deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde laden für den 18. Februar 2020 zu einer Podiumsdiskussion »Geraubte Ikonen – zerstörte Kirchen« in die Kapelle der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin ein. In der zur Zeit gängigen deutschen Erinnerung ist das ungeheure Ausmaß der Kulturzerstörung im Krieg gegen die Sowjetunion ein »weißer Fleck«. Die sowjetische Regierung bezifferte die Verluste an beweglichen Kulturgütern auf mehr als eine Million Gegenstände.

Wenn die kleine Galerie Wolf & Galentz in der Berliner Wollankstraße nun anhand eines künstlerischen Handwerks das Gemeinsame in der Historie beider Länder präsentiert, so ist das nicht nur für Kunstinteressierte von Bedeutung, sondern dient dem Abbau von Vorbehalten.

Andreas Wolf und Archi Galentz sind begeisterte Sammler von außergewöhnlicher Druckgrafik. Der Armenier Archi Galentz, dessen Werke auch in der GBM-Galerie und der Ladengalerie der jungen Welt zu sehen waren, trug über viele Jahre hinweg Meisterwerke der Druckgrafik aus Russland und Deutschland zusammen. Im Mittelpunkt steht dabei der Holzstich, eine Sonderform des Holzschnitts, von vielen als Königsdisziplin der Druckgrafik bezeichnet. Während der Holzschnitt mit speziell geformten Messern ins längs der Faser geschnittene Langholz hineingearbeitet wird, entsteht der Holzstich durch Bearbeitung von hartem Hirnholz – meist Buchsbaum –, das quer zur Faser vom Holzblock gesägt und geglättet wurde. Auf der so entstandenen Fläche gibt es keine Maserung. Man braucht feine Stichel, um darauf zu gestalten. Damit sind akkurateste Linien und Schraffuren möglich, differenzierte Halbtöne und malerische Tonabstufungen. Diese grafische Technik wurde schon im 17. Jahrhundert genutzt, erlebte ihre Blütezeit im 19. Jahrhundert, wurde vor allem im Buch- und Pressedruck eingesetzt, verlor aber mit der Entwicklung fotomechanischer Reproduktionstechniken mehr und mehr an Bedeutung. Heute ist sie noch immer ein anspruchsvolles künstlerisches Ausdrucksmittel, gehört aber zu den seltenen Techniken.

Der Moskauer Wladimir Andrejewitsch Faworski (1886–1964) wird zu Recht als Erneuerer des Holzstichs im 20. Jahrhundert bezeichnet. Er bevorzugte historische Themen und wurde vor allem durch seine Holzstichillustrationen zu Werken von Prosper Mérimée, Dante Alighieri und Alexander Puschkin international bekannt. Von ihm ist in der Ausstellung neben einem ländlichen Motiv das 1929 geschaffene Porträt Fjodor Dostojewskis zu sehen, ein Holzstich von größter Präzision. Faworski wirkte als Anreger für zahlreiche andere russische Grafiker, z. B. für Wassili Nikolajewitsch Masjutin (1884–1955), der in Riga geboren wurde, u. a. Lehrer an der WChU TE MAS, dem russischen Äquivalent zum deutschen Bauhaus, war und 1921 nach Berlin ging, wo er bis zu seinem Tod lebte. Dort blieb er seinen russischen Wurzeln treu, illustrierte Werke von Alexander Blok, Dostojewski, Gogol, Puschkin, Tolstoi und Turgenjew. Dieser bedeutende Holzstecher ist in der Ausstellung mit elf Arbeiten vertreten, die frühesten von 1918, die jüngste aus dem Jahr 1939 – ein Holzstich mit dem Titel »Saporoger Kosaken in der Steppe«.

Manches dieser Blätter ist bereits vergilbt. Der Alterungsprozess des Papiers weist darauf hin, wie wichtig es ist, solche Zeugnisse für die Nachwelt zu erhalten. Es wird schon zuviel vergessen.

Zu den russischen Künstlern, von denen in der anspruchsvollen Galerie auch einige – teils mehrfarbige – Holzschnitte, Radierungen und Lithografien zu sehen sind, gehört Iwan Nikolajewitsch Pawlow (1872–1951), der »Volkskünstler der UdSSR« war und ein Leninporträt schuf. Sozialkritische Tendenzen fallen nicht nur bei Alexei Iljitsch Krawtschenko (1889–1940) auf, der Blätter über die Unterdrückung der Frauen im Orient gestaltete, aber auch Stefan Zweigs 1927 entstandene Novelle »24 Stunden aus dem Leben einer Frau« beeindruckend illustrierte. Pawel Alexandrowitsch Schilingowski (geb. 1881), der u. a. mit dem Holzstich »Stradivari in seinem Atelier« (1926) vertreten ist, verhungerte am 5. April 1942 während der Blockade Leningrads.

Da Holzstiche meist kleinformatig sind, sieht man in dieser Ausstellung viele Exlibris (Bucheignerzeichen), und manchmal wünscht man sich eine Lupe für die Finessen. Die deutschen Holzstecher und Holzschneider sind etwa mit Karl Rössing, Inka Grebner, Wolfgang Würfel, Helena Scigala, und Karl-Georg Hirsch vertreten. Letzterer sei aus der Leipziger Holzstecherschule »als produktivster und eigenwilligster Künstler mit Bravour hervorgegangen«, schrieb der Kunstkritiker Lothar Lang in »Ein Leben für die Kunst. Erinnerungen« (Faber & Faber 2009). Von Hirsch sind fünf Holzstiche und eine Radierung zu sehen, darunter das herausragende Blatt »Auch für Daniel Ch.«, eine Hommage an den Berliner Kupferstecher Chodowiecki. Vielleicht lag es auch am unterschwellig ausgetragenen Wettbewerb um den feinsten, nuancenreichsten, differenziertesten Holzstich, dass dieses grafische Handwerk in der DDR eine solche Blüte erlebte.

97 Arbeiten von 31 Künstlern sind in der Galerie ergänzt durch Vitrinen mit Druckmaterialien, Büchern u. ä.; eine kleine Abteilung zeigt japanische Farbholzschnitte. Die meisten Werke sind zu moderaten Preisen erhältlich. Die mit Leidenschaft zusammengetragene Schau verbindet Erkenntnisgewinn mit ästhetischem Genuss. Und sie stärkt gegen den Aufmarsch an Russlands Grenzen den Dialog zwischen den Kulturen.