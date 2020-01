Buhlen um den Balkan

REUTERS/Francois Lenoir EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (l.) und ihr Außenbeauftragter Josep Borrell in Brüssel am 8. Januar 2020

Der Außenbeauftragte der Europäischen Union, Josep Borrell, ist am Donnerstag zu einer dreitägigen Balkanreise aufgebrochen. Seine erste Station war Pristina im Kosovo. Am Freitag flog er weiter nach Belgrad, wo er mit dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic zusammenkam.

Borrell, seit dem 1. Dezember 2019 im Amt, betont immer wieder, er sehe eine seiner wichtigsten Aufgaben darin, die vor rund einem Jahr unterbrochenen Verhandlungen zwischen Serbien und dessen ehemaliger Provinz Kosovo, die sich vor mehr als zehn Jahren einseitig und völkerrechtswidrig von Belgrad losgesagt hatte, wiederzubeleben.

Eine Übereinkunft beider Seiten sei deren Schlüssel für eine weitere EU-Integration, so Borrell. Gegenüber der österreichischen Presseagentur APA kündigte er am Donnerstag zudem an, nicht dafür zu werben, dass die EU-Mitglieder, die das Kosovo nicht als eigenständigen Staat anerkannt haben, dies änderten. Zu diesen fünf Ländern gehört unter anderem Spanien.

In einem Interview mit der serbischen Nachrichtenagentur Tanjug unterstrich der sozialdemokratische Katalane das Interesse Brüssels an der Region. Borrell ist damit auf Linie mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die ihre Amtszeit der Geopolitik verschrieben hat. Die Kontrolle über die Balkanhalbinsel spielt für die globalen Ambitionen der Europäischen Union eine wichtige Rolle, denn sie ist bedeutsam sowohl für den Handel zwischen Asien und Europa als auch militärisch, beispielsweise in der Konfrontation mit Russland oder für eventuelle Interventionen im Nahen Osten.

Traditionell wird die Region von Berlin als Hinterhof der BRD angesehen, wie am Montag Bundeskanzlerin Angela Merkel erneut bei einem Treffen mit dem albanischen Präsidenten Edi Rama in Berlin deutlich machte: »Denn wer sich einmal auf der Landkarte umschaut, wer die geopolitischen Zusammenhänge kennt, der weiß: Es ist für alle gut, wenn eines Tages die Länder des westlichen Balkans auch Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sind.«

Dabei begibt sich Berlin auch in Konkurrenz zu den USA, die seit einigen Jahren verstärkt in der Region aktiv sind. Nur eine Woche vor Borrell besuchte bereits der US-Sondergesandte für den Dialog zwischen Belgrad und Pristina und Botschafter seines Landes in der Bundesrepublik, Richard Grenell, die beiden Hauptstädte. Und das nicht einmal erfolglos: So wurde eine Absichtserklärung unterzeichnet, dass es zukünftig eine direkte Flugverbindung zwischen Serbien und Kosovo geben soll – betrieben durch das Lufthansa-Tochterunternehmen Eurowings.

Die USA verfolgen eine Strategie der Annäherung durch wirtschaftliche Kooperation. Als Bedingung dafür nannte Grenell bei seiner Visite, dass Pristina die im November 2018 eingeführte 100prozentige Erhöhung der Zölle auf Produkte aus Serbien und Bosnien-Herzegowina wieder zurücknimmt, Belgrad solle im Gegenzug nicht weiter die Aufnahme des Kosovo in internationale Institutionen blockieren. Mit dem Hinweis, man könne beides nicht miteinander vergleichen, wies Serbiens Präsident Vucic die Forderung an sein Land zurück.