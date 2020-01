Wider die Veränderungsmüdigkeit

Bundesarchiv, Bild 183-K0321-0001-004 / CC-BY-SA 3.0 Ausstellungsstück aus dem Kombinat für Schwermaschinenbau »Ernst Thälmann« Magdeburg auf der Leipziger Messe (undatiert)

Das Thema des »Erzählsalons«, zu der Rohnstock-Biografien am Donnerstag in Berlin eingeladen hatte, klang kryptisch: »Postwachstum trifft Postsozialismus«, aber es weckte Interesse. Die mehr als 40 Sitzplätze reichten kaum. Mit »trifft« waren die sechs Podiumsteilnehmer gemeint: drei jüngere Wirtschaftswissenschaftler – zwei Frauen, ein Mann –, die sich akademisch mit sogenanntem Postwachstum befassen, sowie drei frühere Wirtschaftspraktiker der DDR mit Erfahrungen aus der sozialistischen Ökonomie und deren Zerschlagung nach 1990. Es zeigte sich, dass man sich etwas zu sagen hatte, obwohl die Forscher nur Umrisse dessen, um was es ihnen geht, darlegten. Die Überlegungen zu »Postwachstum« leiten sich aus dem englischen Begriff »Degrowth« ab, mit dem u. a. die Endlichkeit der Ressourcen des Planeten Erde thematisiert werden.

So meinte Jana Gebauer, Dozentin und Vorstandsmitglied des Berliner Instituts für ökologische Wirtschaft, es gebe keine Strategie des »Postwachstums«, nur »Leute, die sich eine andere Gesellschaft vorstellen«. Eine andere Welt sei nicht nur möglich, sondern angesichts der Vielzahl von Krisen auch nötig. Die Kritik an einem rein quantitativen Wirtschaftswachstum sei alt, es gehe aber um einen qualitativen Umschlag, um die Neuverteilung von Arbeit bis zur Wirtschaftsdemokratie. Sie räumte ein, es gebe dabei mehr Fragen als Antworten, sie wende sich aber gegen »Veränderungsmüdigkeit«.

Gerrit von Jorck, wissenschaftlicher Mitarbeiter der TU Berlin, ergänzte, seine Forschungen zur politischen Ökonomie sozialistischer Länder in den 70er und 80er Jahren hätten gezeigt, dass dort vieles angelegt war, was wiederentdeckt werden müsse. Die Estin Lilian Pungas, die an der Universität Jena arbeitet, erläuterte als Beispiel, wie in ihrem Land, nach 1990 ein Musterfall neoliberaler Wirtschaftspolitik, viele Angehörige der russischen Minderheit zunächst durch Armut und Ausgrenzung gezwungen waren, Gemüse- und Obstanbau in ökologischer Subsistenzwirtschaft zu betreiben, dies aber häufig bewusst fortsetzten, auch wenn sich ihre Lage bessere.

Eckhard Netzmann, in der DDR Generaldirektor des Schwermaschinenbaukombinats »Ernst Thälmann« Magdeburg, wandte sich in seinem Beitrag dagegen, auch der sozialistischen Planwirtschaft blindes Streben nach Wachstum zu unterstellen. Es sei stets auch um einen neuen Menschentyp, der »Kumpel, Freund, Helfer« sei, und um Solidarität gegangen. Als er einem westdeutschen Manager erzählt habe, dass er als Generaldirektor mehr als 1.000 Stunden in der Arbeiterwohnungsbaugenossenschaft des Kombinats beim Garagenbau geleistet habe, habe der mit der Bemerkung reagiert: »Jetzt weiß ich, warum die DDR untergegangen ist.« Eine Ökonomie, die auf Gemeinwohl ziele, fasste er zusammen, setze einen Staat und einen umfassenden Plan voraus.

Uwe Trostel, ehemals Chef der Bezirksplankommission Magdeburg und nach 1990 mehr als zehn Jahre Wirtschaftsberater im russischen Gebiet Kaliningrad, betonte, der Sozialismus sei in Moskau gescheitert. Die dortige Führung sei »reformfeindlich und reformunfähig« gewesen – bedingt durch das Streben, nach Napoleon, dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg keine vierte existenzielle Bedrohung des Landes zuzulassen. Daher seien riesige Summen in die Rüstung gewandert. Als Voraussetzungen für grundlegende Veränderungen nannte er: Bereitschaft der Bevölkerung dazu, ein wissenschaftliches Konzept dafür und eine Kraft, die den Prozess organisiere.

Alexander Schmejkal, der in der DDR die Kreisplankommission Berlin-Prenzlauer Berg leitete, hob hervor, die Arbeitsproduktivität werde weiter steigen – mit unüberschaubaren sozialen Konsequenzen. Nötig sei die Herstellung sozialer Gerechtigkeit, das Erreichen einer Kreislaufwirtschaft, wahrscheinlich sogar ein »Negativwachstum«. Es gebe aber starke Gegner: die Monopole.

Das Treffen von marxistisch grundierter Praxiserfahrung und dem Forschen nach gesellschaftlicher Veränderung wurde in einer lebhaften Diskussion mit dem Publikum fortgesetzt.