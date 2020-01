Trump gottgegeben

REUTERS/Leah Millis US-Präsident Donald Trump wirbt beim »Marsch für das Leben« am 24. Januar in Washington um die Stimmen fundamentalistischer Abtreibungsgegner

An diesem Sonntag treffen im Endspiel der American-Football-Saison die San Francisco 49ers auf die Kansas City Chiefs. Rund 100 Millionen Menschen schauen sich den »Super Bowl« allein in den USA im Fernsehen an. Zehn Millionen Dollar ist es dem Wahlkampfteam Donald Trumps wert, in zwei der zahlreichen Werbeunterbrechungen jeweils 30 Sekunden lang den US-Präsidenten zur Wiederwahl im November anzupreisen. »Stärker, sicherer, wohlhabender« seien die USA dank Trump, so der bisher bekannte Inhalt des Spots.

Der US-Präsident setzt darauf, dass ihn der langanhaltende, aber eher schwache Konjunkturaufschwung zur Wiederwahl trägt. Die offiziellen Arbeitslosenzahlen sind tatsächlich so niedrig wie nie in den letzten 50 Jahren. Gleichzeitig werden allerdings laut einer Studie im Auftrag der Denkfabrik »Brookings Institution« vom November mehr als 53 Millionen Menschen, das sind 44 Prozent der Arbeitenden im Alter zwischen 18 und 64 Jahren, in den Vereinigten Staaten nur niedrig entlohnt. Die Hälfte von ihnen verdient weniger als 18.000 US-Dollar (ca. 16.300 Euro) im Jahr.

Laut »Faktencheck« der Zeitung Washington Post hat Trump als Präsident mehr als 15.000mal gelogen. Nach Angaben des TV-Senders CNN besuchte er seit seiner Vereidigung im Schnitt jeden fünften Tag einen Golfklub. Aber er bedient seine Basis, weshalb Trump trotzdem gute Chancen hat, wiedergewählt werden.

80 Prozent der weißen evangelikalen Christen der USA stimmten laut Wahltagsbefragungen 2016 für Trump. Als der spätere US-Präsident sich 1999 bezüglich Abtreibungen noch für ein Selbstbestimmungsrecht der Frauen ausgesprochen hatte, gab es von evangelikaler Seite durchaus noch Zweifel an der Verlässlichkeit des republikanischen Kandidaten. Doch die hat Trump mittlerweile ausgeräumt. Als erster amtierenden Präsident trat er am 24. Januar beim jährlich stattfindenden »Marsch für das Leben« auf. »Die extreme Linke«, womit Trump selbst gemäßigte Demokraten meint, »arbeitet aktiv darauf hin, unsere gottgegebenen Rechte auszulöschen«, warnte der Präsident bei dieser Zusammenkunft der Abtreibungsgegner in der Hauptstadt Washington die meist christlich-fundamentalistischen Teilnehmer. Am selben Tag kündigte seine Administration dem Bundesstaat Kalifornien an, finanzielle Zuwendungen des Bundes zu sperren, solange Krankenversicherer im bevölkerungsreichsten US-Staat gesetzlich verpflichtet werden, die Kosten für Abtreibungen zu erstatten.

Die Kampagne für seine Wiederwahl startete Trump bereits am Tag seines Amtsantritts, indem er praktisch nie damit aufhörte, Wahlkampfveranstaltungen im ganzen Land abzuhalten. Seine Bemühungen, Immigrantenfamilien zur Abschreckung auseinanderzureißen und deren Kinder in Käfige zu sperren, waren Teil eines anhaltenden reaktionären Feldzugs, der die eigenen Truppen mobilisiert halten sollte. Im letzten Quartal 2019 sammelte der US-Präsident so Spenden in Höhe von 46 Millionen Dollar. Insgesamt standen der Kampagne »Trump 2020« am Jahresanfang knapp 103 Millionen Dollar zur Verfügung. Zum Vergleich: Unter Trumps Herausforderern der Demokraten lag Bernard »Bernie« Sanders im vierten Quartal 2019 mit 34,5 Millionen US-Dollar Spendeneinnahmen vorne. Und das, obwohl der Senator ebenso wie Elizabeth Warren Groß- und Konzernspenden ablehnt. Im Gegensatz zu Trump investieren die Demokraten in einen teuren Vorwahlkampf, der erbittert geführt wird und wenig Mittel für die folgende Kampagne übriglassen wird.

Auch das Amtsenthebungsverfahren, das die Demokraten mit ihrer Mehrheit im Repräsentantenhaus auf den Weg gebracht haben und das aktuell im US-Senat verhandelt wird, scheint Trump nicht zu schaden. Unter Führung der Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, hatten die Demokraten entschieden, das »Impeachment«-Verfahren auf Trumps Erpressungsversuch der von den USA abhängigen Regierung der Ukraine zu beschränken. Nach Angaben der Nachrichtenwebsite Five­thirtyeight, die einen Durchschnitt unterschiedlicher bundesweiter Umfragen bildet, befürworteten am 29. Januar 50,2 Prozent der Wähler eine Absetzung des Präsidenten, 45,2 Prozent sprachen sich dagegen aus. Doch der Druck auf Vertreter der Republikaner im Senat, sich gegen Trump zu wenden, ist marginal. Unter Wählern ihrer Partei hielten nur 12,6 Prozent eine Absetzung des Präsidenten für angebracht.

Die Republikaner hatten daher geplant, bereits mit ihrer Mehrheit im Senat das ganze Verfahren schnell zu beenden und im Oberhaus des Kongresses nicht einmal Zeugen zu befragen. Ausgerechnet John Bolton, erzkonservativer Kriegstreiber aus dem Establishment der Republikaner, kam ihnen dabei in die Quere. Der ehemalige Sicherheitsberater Trumps bestätigte in einem von ihm verfassten und bislang unveröffentlichten Buchmanuskript, das der New York Times vorliegt, dass der US-Präsident die Auszahlung von knapp 400 Millionen US-Dollar an militärischer Hilfe für die Ukraine im Sommer 2019 tatsächlich davon habe abhängig machen wollen, dass die ukrai­nische Regierung ein Korruptionsverfahren gegen seinen potentiellen demokratischen Herausforderer Joseph »Joe« Biden und dessen Sohn Hunter ankündige.

Vier Senatoren der Republikaner müssten im Senat mit den Demokraten stimmen, um Bolton als Zeuge vorzuladen. Doch selbst wenn das geschähe, ist es extrem unwahrscheinlich, dass Trump schlussendlich von zwei Dritteln der Senatoren abgesetzt werden wird. Sollte es zu Zeugenbefragungen kommen, wäre allerdings zu erwarten, dass auch Joseph und Hunter Biden als Zeugen geladen würden. Hunter Biden hatte von April 2014 an fünf Jahre lang vom ukrainischen Energiekonzern Burisma 600.000 Dollar Jahresgehalt bezogen. Seine einzige Qualifikation für den Job war, Sohn des damals amtierenden Vizepräsidenten der USA zu sein.

Bleibt es bei einem knappen Kopf-an-Kopf-Rennen, wird die Präsidentschaftwahl im November wohl in rund zehn Bundesstaaten entschieden. Die Frage ist, ob es den Demokraten gelingt, Mehrheiten in Michigan, Pennsylvania und Wisconsin zurückzugewinnen, die sie 2016 knapp verloren hatten. Außerdem wackeln die Mehrheiten der Republikaner in Ohio, Florida, North Carolina und Arizona, während die Demokraten sich nicht darauf verlassen können, erneut Minnesota, New Mexico und New Hampshire zu gewinnen.

Von den Kandidaten der Demokraten konnte oder wollte es sich jedenfalls keiner leisten, beim »Super Bowl« am Sonntag eine Anzeige zu schalten – bis auf Michael Bloomberg. Der Milliardär kaufte sich ebenso wie Trump 60 Sekunden Sendezeit. Der ehemalige Bürgermeister von New York hat keinen Cent an Spenden gesammelt, jedoch laut der Zeitung Wall Street Journal vom 30. Januar bereits 286 Millionen Dollar für Werbung ausgegeben: der nächste Milliardär, der Präsident werden will.