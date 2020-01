»Über den Protest wurden viele politisiert«

Christoph Schmidt/dpa In Stuttgart Milliarden vergraben, während am Rhein die Bahnverbindung in die Schweiz zusammenbricht – das nennt man vorausschauende Verkehrspolitik

Schauen wir einmal zurück. Wie haben sich die Demos denn in den letzten zehn Jahren verändert?

Offensichtlich sind die Leute zehn Jahre älter geworden (lacht). Und die Teilnehmerzahl hat sich verändert. Mittlerweile kommen montags noch um die 500 Menschen. Zu den Hochzeiten waren es jedes Mal 20.000.

Und was den Geist der Veranstaltung angeht?

Der ist nicht mehr so euphorisch wie anfangs. Es geht eher in Richtung »Durchhalten« in dem Wissen, dass unsere Argumente richtig sind. Von Verdruss würde ich aber auch nicht sprechen wollen.

Womit rechnen Sie bei der 500. Demo? Werden viele wiederkommen, die sonst zu Hause bleiben?

Das kommt regelmäßig bei Jubiläumsdemos vor, ja. Ich rechne mit 3.000 Teilnehmern. Da spielt die Zahl 500 sicher eine Rolle. Leute lassen sich eben gern von Zahlen beeindrucken, Journalisten ja auch.

Sie sagen, es herrsche keine Euphorie, aber auch kein Verdruss. Gibt es denn noch konkrete Ziele und Hoffnungen, die Sie mit dem Protest verbinden? Oder handelt es sich nur um eine kritische Begleitung des Unvermeidlichen?

Die Hoffnung ist ganz klar, dass unser Alternativprojekt »Umstieg 21« umgesetzt wird. »Ausweg aus der Sackgasse« haben wir das genannt. Wir haben gezeigt, wie die gegrabenen Gruben und die bereits gebauten Teile von »S21« sinnvoll umgenutzt werden können für einen erweiterten Kopfbahnhof mit Busbahnhof, Carsharing und Radstation. Auch die Erwartungen an Politik und Bahn bestehen weiterhin. Sie sollen zugeben, dass es nicht so funktioniert, wie sie es geplant haben. Dass sie sich verrannt haben, sowohl was den Brandschutz als auch was die Finanzierung angeht, und dass das Umstiegskonzept günstiger und verkehrstechnisch sinnvoller wäre.

Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass Ihre Kritik nach all den Jahren noch Gehör findet?

Ich kann es mir durchaus vorstellen. Auch an anderen Großprojekten wurde lange Zeit eisenhart festgehalten, bevor sie dann doch gekippt wurden. Der Transrapid in München ist ein solches Beispiel, auch der Atomausstieg. Manchmal zieht die Politik die Reißleine, ohne dass es vorher Anzeichen dafür gibt. Aber es gibt natürlich genügend Großprojekte, die tatsächlich umgesetzt wurden, obwohl sie offensichtlicher Quatsch sind.

Und bei »S21«?

Ich kann mir bei »S21« beides vorstellen. Wir könnten noch eine jahrzehntelange Baustelle erleben, weil ein Problem nach dem anderen auftaucht. Das Thema Brandschutz zum Beispiel, dessen Klärung nur aufgeschoben ist. Auch die Finanzierung ist noch offen. Wenn die ersten viereinhalb Milliarden Euro ausgegeben sind, weiß niemand, wer weiterzahlt. Das sind alles potenzielle Reißleinen, die die Verantwortlichen vielleicht noch ziehen könnten.

Winfried Kretschmann erklärt den Konflikt für beendet. Wie erleben Sie das innerhalb der Stadtgesellschaft, auch abseits der Protestbewegung? Ist den Leuten mittlerweile egal, was passiert?

Da gibt es eine massive kognitive Dissonanz. Die Leute spüren, dass da etwas schiefläuft und nicht mit rechten Dingen zugeht. Gleichzeitig haben sie keine Lust mehr, sich damit auseinanderzusetzen. Ich kann das nach zehn Jahren auch gut verstehen. Das ist wohl eine Art Selbstschutz.

Was haben die Montagsdemos bewirkt? Hat sich die Stadt dadurch insgesamt verändert?

Über den Protest gegen »S21« wurden viele Menschen politisiert. Ich kenne viele Leute, die vorher nie auf der Straße waren und protestiert haben, nicht mal gegen Atomkraft. Der Protest hat sich auch auf viele zivilgesellschaftliche Initiativen ausgewirkt. Viele Teilnehmer der Montagsdemos sind heute bei Friedensinitiativen oder politischen Bündnissen aktiv.