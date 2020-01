»Wir stellen die Landfrage wieder in den Mittelpunkt«

Francis Mascarenhas/REUTERS Wo Urwald wuchs, sollen Ölpalmen sprießen – darauf läuft Bolsonaros »Rettung Amazoniens« hinaus

Am vergangenen Wochenende diskutierte die nationale Leitung der brasilianischen Landlosenbewegung MST über die politische Lage ein Jahr nach der Regierungsübernahme durch den Faschisten Jair Bolsonaro. Zu welchen Schlüssen sind Sie gekommen?

Die amtierende Regierung folgt einem ultraneoliberalen Wirtschaftskurs und hat einen faschistischen Charakter. Sie hat es auf die sozialen Bewegungen abgesehen, insbesondere auf die MST. Die Regierung braucht diese Konflikte, um von der Wirtschaftsmisere im Land abzulenken, gegen die sei keine Konzepte hat. Deshalb versucht Bolsonaro, so viele Menschen wie möglich zu provozieren.

Der MST ist klar, dass sich die Widersprüche des kapitalistischen Systems nicht ohne Konflikte auflösen lassen. Aber dazu wird es aller Voraussicht nach in diesem Moment nicht kommen. Wir lassen uns also so wenig wie möglich provozieren und konzentrieren uns auf die Ausbildung unserer Basis, um Führungsnachwuchs für unsere Bewegung aufzubauen.

Welches Wirtschaftskonzept setzen Sie dem neoliberalen Kurs Bolsonaros entgegen?

In der aktuellen Weltlage ist es insbesondere in den Ländern des globalen Südens schwer, die so dringend benötigten Arbeitsplätze zu schaffen. Der sich in der Krise befindende Kapitalismus gibt das einfach nicht her. Aus diesem Grund stellen wir die Landfrage wieder in den Mittelpunkt. Ohne eine gerechte Verteilung des Landes wird Brasilien keine Zukunft haben. In unseren Siedlungen und mit unseren Landbesetzungen kümmern wir uns verstärkt um die Landwirtschaft der Zukunft, die Agroökologie.

Haben Sie in dem zurückliegenden Jahr eine Schwächung Ihrer Basis erlebt?

Ja, wir hatten große Probleme und Rückschläge zu beklagen. Sogar Mordopfer hat es gegeben. Wir konnten aber auch Erfolge feiern und wichtige Besetzungen aufrechterhalten, wie das Camp »Marielle« in São Paulo. Unter dem Strich steht aber in der Tat ein Rückgang der Zahl von Familien in unseren Camps. Unter der aktuellen Regierung müssen wir unsere Basis besser schützen. Dabei geht es nicht nur um direkte Aktionen staatlicher Stellen, sondern vor allem um wildgewordene Landbesitzer, die sich mit neu legalisierten Waffen ermächtigt fühlen, gegen uns vorzugehen.

Innerhalb der rechten Regierung gibt es unterschiedliche Fraktionen, die sich zum Teil gegenseitig bekämpfen. Könnte die Gefahr für die sozialen Bewegungen noch weiter zunehmen, wenn diese Konflikte enden und an deren Stelle eine gezielte und großangelegte Repression in Brasilien tritt?

Klar ist, dass das Militär überall in Lateinamerika auf dem Weg zu mehr politischer Macht ist. In Bolivien zum Beispiel haben die Sicherheitskräfte die Regierung einfach weggeputscht. Auch die Machtbasis von Bolsonaro sind Militär und kasernierte Polizei, und wir können nicht ausschließen, dass sie zu stärkerer Repression übergehen. Der Präsident verliert Einfluss in der Bevölkerung, aber es gibt immer noch starke Gruppen, die ihn stützen. Wir müssen also wachsam bleiben.

Welchen Ausweg sehen Sie aus dieser politischen Situation?

Der einzige Ausweg besteht in der weiteren Stärkung der sozialen wie auch der Gewerkschaftsbewegung. Ich sehe heutzutage viele Möglichkeiten, bei denen diese Einheit aktiv werden kann. Das beginnt bereits mit dem Karneval im Februar. Dieser hat durchaus politischen Charakter und ist dem Präsidenten deshalb so verhasst. Viele Sambaschulen bereiten bereits ihre Bolsonaro-Kritik vor. Im Kalender des Widerstandes folgt dann am 8. März der internationale Frauenkampftag, auch dieser hat eine große Bedeutung. Der Ruf »Ele Não« (zu deutsch: »Er nicht«, jW), der Hunderttausende Frauen gegen den Präsidenten auf die Straße brachte, steckt quasi noch in vielen Kehlen. Am 14. März werden wir Marielle Franco, der vor zwei Jahren ermordeten linken Stadträtin in Rio de Janeiro, gedenken. Auch dies hat großes Mobilisierungspotential. Dann kommt der 18. März, ein nationaler Streik- und Aktionstag im Bildungsbereich. Und es steht natürlich noch der 1. Mai an. Es besteht in diesem Jahr die Möglichkeit, eine politische Massenbewegung zu organisieren. Ich gebe zu, diese Entwicklung ist alles andere als sicher. Aber wir arbeiten daran.