London ohne Plan

Toby Melville/REUTERS »Brexit«-Anhänger am Freitag auf dem Parliament Square in London

Bloß kein Triumphalismus, wir sind britisch. Laut der Financial Times hat es Großbritanniens Premierminister Boris Johnson den britischen Botschaften im Ausland untersagt, aus Anlass des EU-Austritts Festveranstaltungen zu organisieren. In der Downing Street 10 sollte am Freitag abend dennoch gefeiert werden – bei Häppchen und mit englischem Schaumwein. Eigentlich sollte ja die Glocke von Big Ben »die neue Dämmerung für Großbritannien« einläuten, wie es die konservative Tageszeitung am Freitag verkündete. Doch das war zu teuer, es bleibt das Besäufnis.

Nach drei Jahren zäher Verhandlungen ist Großbritannien aus der EU ausgetreten. Im März sollen Verhandlungen über ein Handelsabkommen mit Brüssel beginnen, welche laut Austrittsvertrag bis Ende des Jahres abgeschlossen sein müssen. Eine Verlängerung der mit dem 1. Februar beginnenden Übergangsperiode möchte die Regierung Johnson tunlichst vermeiden.

Doch das könnte schwierig werden. Die Stellungnahmen verschiedener EU-Granden weisen in eine deutliche Richtung. Der irische Premierminister Leo Varadkar warnte am Freitag vor »schweren Verhandlungen«, sagte aber auch: »Es wird immer einen Platz für Großbritannien am europäischen Tisch geben.« Schwierig werden die Gespräche wohl auch deshalb, weil Großbritannien die europäischen Bestimmungen und Normen nicht mehr einhalten will. Deshalb drohte der Präsident des EU-Rates, Charles Michel, am Freitag: »Je mehr Großbritannien von EU-Standards abweicht, desto weniger Zugang zum gemeinsamen Markt wird es geben.«

Brüssel ist hauptsächlich wegen eines möglichen Endes der neoliberalen Hegemonie in Großbritannien besorgt. So steht auf Folien einer Power­point-Präsentation für EU-Beamte, die auf der Homepage der EU-Kommission nachlesbar sind, dass »wettbewerbsschädliches Verhalten und die Konzentration von Monopolen und Unternehmen, welche den Wettbewerb verzerren können«, verboten werden müssen. Die EU will also verhindern, dass eine britische Regierung zukünftig auf Verstaatlichungen setzt.

EU-Kommissionspräsidentin Ursu la von der Leyen verbreitet Optimismus. Die EU habe sich in den letzten 47 Jahren zu einem wirtschaftlichen »Powerhouse« entwickelt, sagte sie Journalisten am Freitag, kurz nachdem zahlreiche Länder der Euro-Zone eine drastische Verlangsamung ihres Wirtschaftswachstums vermeldet hatten. Der »Brexit«-Tag könnte so auch den Beginn einer Wirtschaftskrise in der EU markieren.

Großbritannien steht derweil vor neuen sozialen und politischen Verwerfungen. In Schottland befürworteten nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov erstmals seit 2015 wieder 51 Prozent der Bevölkerung die Unabhängigkeit, wie die Tageszeitung The Guardian am Freitag berichtete. Damit wächst der Druck auf Schottlands Regierungschefin Nico la Sturgeon, deren Ansuchen um ein zweites Unabhängigkeitsreferendum in London bislang auf taube Ohren stößt. In einer Stellungnahme rief sie Unabhängigkeitsaktivisten am Freitag zu »Bestimmtheit« und »Geschlossenheit« auf.

Die linke Pro-Brexit-Kampagne »Leave Fight Transform« nannte den EU-Austritt am Freitag einen »Sieg für die Demokratie«. Nun beginne der »echte« Kampf für das Ende der Austeritätspolitik, für Investitionen in die Industrie und öffentliche Dienstleistungen sowie die Wiederverstaatlichung der Eisenbahn und anderen Teilen der Infrastruktur.