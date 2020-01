Aufgeklärter Despot

Deutsches Theater Göttingen/Kaspar Seiffert Günther Fleckenstein bei der Arbeit (Deutsches Theater Göttingen, 1986)

Ich weiß noch, dass ich erstaunt war, als ich ihn Mitte der 2000er Jahre in Germering besuchte: Einen Intendanten hatte ich mir anders vorgestellt. Günther Fleckenstein, damals schon über 80 Jahre alt, war eine imposante Erscheinung. Der große breitschultrige Mann war, das sah man sofort, eine Herrschernatur. Vielleicht mussten Intendanten so sein, gebieten sie doch auch über eine Art Hof. Fleckensteins Hof war das Deutsche Theater in Göttingen. 1966 war der gebürtige Mainzer nach Stationen in Ulm, Gelsenkirchen und Hannover in die Stadt an der Leine gekommen und in die großen Fußstapfen Heinz Hilperts getreten. Er wusste sie auszufüllen.

Fleckensteins Programm bewegte sich zwischen Tradition und Erneuerung. Die Schaubühne verstand er ganz klassisch als »Bildungs- und Erbauungsstätte« und verortete sie zugleich in der Gegenwart. Ein Theater ohne gesellschaftliche Bezüge war ihm ein Graus. Es sollte vielmehr »Dorn im Fleisch« sein, wie er mit Blick auf das mehrheitlich konservative Publikum der Universitätsstadt Göttingen bemerkte. Dass das bürgerliche Erbe deshalb zertrümmert werden müsse, ergab sich daraus für ihn nicht. Dem Ende der 1960er Jahre aufkommenden Regietheater stand Fleckenstein skeptisch bis ablehnend gegenüber. Mit den Provokationen seines Generationengenossen Peter Zadek wusste er wenig anzufangen, und für modischen Schnickschnack war er nicht zu haben. »Theater kleidet eine bestimmte Wahrheit in die Form einer Geschichte, um sie sichtbar zu machen«, so Fleckensteins Überzeugung. Dazu bedient es eines spezifischen Mittels: der Poesie.

Überblickt man die 22jährige Intendanz Günther Fleckensteins in Göttingen, fällt eines sofort auf: Hier war ein Mann am Werk, der auf Autoren und nicht auf Themen setzte. In der Tradition Hilperts spielte Fleckenstein Bertolt Brecht und nahm sich auch eines anderen Exilanten an, der in den 1950er Jahren gefeiert, später aber immer weniger aufgeführt wurde: Carl Zuckmayer. Prominent im Spielplan vertreten waren auch Rolf Hochhuth und Franz Xaver Kroetz. Ein Dramatiker aber überragt mit insgesamt 16 Inszenierungen alle anderen: Peter Hacks.

Bei dem Namen Hacks leuchteten Fleckensteins Augen. Unvergesslich sei die Aufführung von dessen Aristophanes-Bearbeitung »Der Frieden« gewesen, die er 1962 am Deutschen Theater in Ostberlin besucht hatte, erzählte er mir. Seitdem sei ihm klar gewesen, dass er ausnahmslos alles von Hacks spielen wolle. Und das tat er: angefangen mit der »Schlacht bei Lobositz« über den »Frieden« und »Amphitryon« bis hin zur späten Goethe-Bearbeitung »Pandora«.

Hacks zu spielen war Mitte der 1960er Jahre keine Selbstverständlichkeit. Der Autor, der 1955 von München in die DDR übergesiedelt war, galt im Westen als »pudelgetreuer Marxist« (Göttinger Tageblatt), und Fleckenstein musste ihn gegen Teile des Publikums sowie die regionale Theaterkritik, die von einem »Hackskult« (Hannoversche Allgemeine Zeitung) ätzte, regelrecht durchsetzen. Der Erfolg gab ihm recht. Er beruhte auf zwei Voraussetzungen: der engen Freundschaft zu Hacks’ Münchner Verleger Hans-Joachim Pavel, der jede Göttinger Aufführung in enger Absprache mit Hacks begleitete, und der spezifischen Eigentumsform des Deutschen Theaters, die Heinz Hilpert in den 1950er Jahren durchgesetzt hatte: Die Göttinger Bühne war eine GmbH, als deren Geschäftsführer der Intendant selbst fungierte. Das entzog Fleckenstein jeder kulturpolitischen Einmischung seitens des Stadtrates oder lokaler Honoratioren.

So konnte Fleckenstein als eine Art aufgeklärter Despot dem Göttinger Theater seinen Stempel aufdrücken. Inmitten der Flut eines sich immer stärker entdramatisierenden Theaterbetriebs, wirkte er wie ein Fels in der Brandung. Hierzu zählten auch die zahlreichen Inszenierungen antiker griechischer Autoren, die er gemeinsam mit seinem Chefdramaturgen Norbert Baengsch umsetzte. Zeitgleich zu seiner Intendanz in Göttingen leitete Fleckenstein von 1976 bis 1981 die Bad Hersfelder Festspiele. Das Theater ließ ihn auch nach dem 1986 genommenen Abschied nicht los. Fleckenstein inszenierte weiter. Noch 2010 verantwortete er in Göttingen ein Erich-Kästner-Programm. Auch Peter Hacks hätte er gern noch einmal auf die Bühne gebracht, wie er mir damals in Germering erzählte. 1990 hatte er sich um eine Inszenierung von »Jona« bemüht, aus der aber nichts wurde.

Theater ist Betrieb, und der Betrieb vergisst schnell. In den Überblicksdarstellungen zur Geschichte des Theaters in der Bonner Republik findet sich der Name Fleckenstein nur am Rande. Am Ende aber, so steht zu hoffen, belohnt der Gott des Theaters, Dionysos, die seinen. Am 17. Januar ist Günther Fleckenstein im Alter von 96 Jahren in einem Altersheim in Hamburg verstorben.