Fremdflirten in Minsk

Kevin Lamarque/REUTERS US-Außenminister Michael Pompeo am Mittwoch bei seiner Ankunft in London

US-Außenminister Michael Pompeo ist in den nächsten Tagen im postsowjetischen Raum unterwegs. Den Anfang machte er am Donnerstag mit einer Visite in der Ukraine. Dort wollte er, so das State Department vorab, die »Verpflichtung der USA auf die territoriale Integrität der Ukraine« betonen und seine Gastgeber überzeugen, dass Washington »niemals die Annexion der Krim als legal anerkennen« werde. Diesbezüglich waren in Kiew leise Zweifel laut geworden, nachdem Pompeo am letzten Wochenende eine US-Radiomoderatorin angepflaumt hatte, »die Amerikaner« scherten sich »einen Dreck um die Ukraine«.

Politisch am bemerkenswertesten ist aber, dass Pompeo am morgigen Samstag einen Tag Station in Minsk machen wird. Denn sein Besuch beim »letzten Diktator Europas« – so lautete bisher die westliche Sprachregelung für den belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko – ist nicht nur der erste eines US-Außenministers seit über 20 Jahren. Er kommt vor allem inmitten eines anhaltenden Streits zwischen Belarus und seinem offiziell immer noch »strategischen Partner« Russland. Der hatte sich daran entzündet, dass Lukaschenko die »vertiefte Integration« verweigert, die Moskau als Gegenleistung dafür verlangt, dass es Belarus weiterhin vergünstigte Preise für Öl und Gas gewährt. Vor allem die von Russland verlangte Einführung einer gemeinsamen Währung – die nach Lage der Dinge nur die Übernahme des russischen Rubels sein kann, mit Folgen ähnlich denen der Einführung der D-Mark in der DDR im Sommer 1990 – sieht Lukaschenko wohl nicht völlig falsch als Entkernung der belarussischen Staatlichkeit.

Vor diesem Hintergrund hat Belarus zuletzt sogar demonstrativ Erdöl von außerhalb Russlands bezogen. Die Lieferung von 86.000 Tonnen aus Norwegen kam vor einigen Tagen im litauischen Klaipeda an und wird seitdem mit der Bahn in die belarussische Großraffinerie in Nawapolazk nah der Grenze zu Lettland transportiert. Jeder 60-Wagen-Zug schafft rund 3.500 Tonnen.

Schon dies zeigt, dass der Kauf des norwegischen Öls von Seiten Lukaschenkos nicht mehr als eine Demonstration, ein Nadelstich gegenüber Moskau ist. Um das Land wirklich aus der Abhängigkeit von russischen Rohstoffen zu befreien, taugt diese Option aus mehreren Gründen nicht. In den zurückliegenden Jahren hat Belarus jährlich ungefähr 24 Millionen Tonnen russisches Öl raffiniert und zum großen Teil ins Baltikum reexportiert. Der Hafen von Klaipeda hat beim Umschlag von Öl eine Jahreskapazität von drei Millionen Tonnen, aus denen auch der litauische Eigenbedarf bedient werden muss. Eine Lieferung von kaspischem Öl durch die Ukraine scheitert am Fehlen einer durchgehenden Pipelineverbindung, und die durch Polen verlaufende Druschba-Röhre ist noch bis 2022 durch russische Lieferungen nach Polen und Ostdeutschland (Schwedt) ausgelastet. Außerdem würde alles Öl aus dem Westen zu Weltmarktpreisen gehandelt, so dass die Preisdifferenz zum russischen Rohstoff, die die Grundlage des Geschäftsmodells der Republik Belarus bildet, in diesem Fall wegfiele.

Öffentlich wird Pompeo seinem Gastgeber neben einem Fototermin Aufforderungen zu weiteren Reformen, zur Stärkung der belarussischen Eigenständigkeit und zur kulturellen Distanzierung von Russland zu bieten haben. Nach Minsk besucht Pompeo noch Kasachstan und Usbekistan.