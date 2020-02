Barrieren gegen Flüchtlinge

Michael Svarnias/AP/dpa Das Registrierlager Vathy auf der griechischen Insel Samos am 19. Dezember 2019

Die griechische Regierung wartet mit einer neuen Idee auf, um die Überfahrt von Flüchtlingen aus der Türkei nach Griechenland zu erschweren: Kilometerlange schwimmende Barrieren aus Kunststoff vor den Küsten der Inseln sollen sie daran hindern, mit ihren Booten überzusetzen.

Verteidigungsminister Nikolaos Panagiotopoulos, dessen Ministerium das Projekt ausgeschrieben hat, ist allerdings noch nicht sicher, ob der Plan erfolgreich sein kann. Zunächst sei nur ein Versuch geplant, sagte er dem Athener Nachrichtensender Skai am Donnerstag. Das Verteidigungsministerium hatte die Ausschreibung für das Projekt am Mittwoch auf seiner Homepage veröffentlicht. Die Barrieren sollen knapp drei Kilometer lang sein, etwa 50 Zentimeter über dem Wasser aufragen und mit Blinklichtern ausgestattet sein.

Eigentlich dürften wegen eines dementsprechenden Abkommens zwischen Ankara und der EU gar keine Flüchtlinge oder Migranten »illegal« auf dem Seeweg von der Türkei nach Griechenland kommen. Dennoch stieg laut Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR ihre Zahl im vergangenen Jahr von gut 50.500 auf mehr als 74.600.

In Athen wird der Barrierebau auch als innenpolitisches Manöver angesichts der wachsenden Unzufriedenheit der Bevölkerung wegen der überfüllten Flüchtlingslager gewertet. Auf den Inseln Lesbos, Chios, Samos, Leros und Kos leben in und um die für 7.500 Menschen ausgelegten Registrierlager mittlerweile mehr als 40.000 Flüchtlinge.

Die EU-Kommission prüft derweil, ob die von Griechenland geplanten »schwimmenden Schutzsysteme« rechtmäßig sind. Die Errichtung von Barrieren an sich verstoße nicht gegen EU-Recht, sagte ein Sprecher am Donnerstag in Brüssel. Sie dürften aber nicht »den Zugang zu Asylverfahren unmöglich machen«. Unter anderem müsse der Grundsatz der Nichtzurückweisung von Asylbewerbern beachtet werden.

Michel Brandt von der Partei Die Linke und Obmann im Ausschuss für Menschenrechte des Bundestages erklärte zu dem griechischen Vorhaben: »Das sind Barrieren gegen die Menschenrechte. Statt Schutzsuchenden zu helfen, bauen die EU-Mitgliedsstaaten mit Hilfe ihres Militärs schwimmende Mauern«. (dpa/AFP/jW)