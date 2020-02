Aufbauen, nicht zerstören

Picture Alliance/Ullstein Bild »Gute Reise, und rasche Heimkehr zu euren Lieben«. Eine Gruppe deutscher Fremdenlegionäre, die in Dien Bien Phu gefangengenommen worden war, wird freigelassen (24. Mai 1954)

Zum Jahreswechsel 1949/50 hatte sich die Demokratische Republik Vietnam (DRV) seit vier Jahren des französischen Versuchs zu erwehren, den verlorenen Kolonialbesitz in Indochina mit brachialer militärischer Gewalt zurückzugewinnen. Erste Einheiten eines für diesen Rückeroberungsfeldzug in aller Eile aufgestellten »Corps Expeditionnaire Français en Extrême-Orient« (CEFEO) waren schon im Herbst 1945 mit logistischer Unterstützung der Briten nach Saigon in Marsch gesetzt worden. Ausgerüstet mit großen Mengen schwerer Waffen aus US-Produktion, verfügte das CEFEO inzwischen über mehr als 100.000 Mann – Franzosen, Nordafrikaner und Fremdenlegionäre.

Dem Feind Paroli geboten

Die blutjunge DRV hatte den ihr aufgezwungenen Widerstandskrieg unter denkbar ungünstigen, ja miserablen Bedingungen aufnehmen müssen. Gezeichnet von den gewaltigen Lasten des Kolonialismus, fehlte es dramatisch an Wirtschaftskraft, an finanziellen Mitteln, schon gar in ausreichendem Maße an kampfstarken militärischen Einheiten. Ende 1949 hatten die Eindringlinge den weitaus größten Teil des Landes zwischen dem Mekongdelta im Süden und der chinesischen Grenze im Norden im Griff. Die DRV war international völlig isoliert, auf dem Land- wie auf dem Wasserweg von der Außenwelt abgeschnitten. Dennoch war es ihrer vom Widerstandszentrum im gebirgigen Norden der Grenzregion Viet Bac agierenden Führung binnen weniger Jahre gelungen, in Gestalt ihrer Nationalen Verteidigungsarmee eine Streitmacht zu schaffen, die trotz gravierender waffentechnischer Unterlegenheit in der Lage war, den Eindringlingen erste schmerzhafte Schläge zu versetzen. Vielerorts im Lande hatten sich Partisaneneinheiten formiert, die dem Feind regional Paroli boten, waren begrenzte Gebiete freigekämpft oder noch freie Gebiete vor feindlichem Zugriff bewahrt worden.

Am Ende des vierten Kriegsjahres war die DRV mitnichten niedergerungen. Für ­Frankreichs Expeditionskorps war ein entscheidender Erfolg nicht in Sicht, auf der innenpolitischen Bühne geriet Paris mehr und mehr in Erklärungsnot. Immer spürbarer werdende Belastungen und Presseinformationen über Verluste an Toten und Verwundeten ließen die demokratische Öffentlichkeit immer lauter ein Ende dieses Krieges fordern. Berichte eigener Soldaten über unsägliche Schandtaten in den okkupierten Gebieten, bei denen die Fremdenlegion besonders in Erscheinung trat, taten ein übriges. Zudem begannen sich mit der Befreiung Chinas vom Guomindang-Regime und der Gründung der Volksrepublik am 1. Oktober 1949 die äußeren Bedingungen für die Fortführung des Kampfes zugunsten ­Vietnams zu verändern. Es war nur noch eine Frage der Zeit, bis die Nationale Verteidigungsarmee, deren Hauptkräfte im Raum des ­ausgedehnten Widerstandszentrums konzentriert waren, den Weg zum chinesischen Hinterland und damit zur Außenwelt freikämpfen würde.

Vietnams Regierung hielt die Zeit für gekommen, vom Gebirgsdschungel im Norden aus die Weltöffentlichkeit erstmals selbst auf die Lage aufmerksam zu machen, der sich das Land seit vier Jahren ausgesetzt sah. Am 14. Januar 1950 bekundete das Kabinett Ho Chi Minhs als die erklärtermaßen »einzig rechtmäßige Regierung des ganzen vietnamesischen Volkes« in einer »an die Regierungen der Länder der ganzen Welt« gerichteten Erklärung die Bereitschaft, »diplomatische Beziehungen mit den Regierungen aller Länder aufzunehmen, die die Gleichberechtigung, territoriale Souveränität und nationale Unabhängigkeit Vietnams achten«. Dass dieser Ruf aus dem Viet Bac in den Machtzentren der westlichen Welt ungehört bleiben würde, war zu erwarten. Auch Bonn, angesichts Tausender in Westdeutschland angeworbener Fremdenlegionäre durchaus im Bilde über deren Einsatzort, stellte sich taub. Unterstützung für Vietnam kam aus anderer Richtung. Noch im Januar nahm China diplomatische Beziehungen zum Nachbarn auf, die UdSSR folgte. Am 3. Februar unternahm die DDR diesen Schritt.

Von der Waffen-SS zur Fremdenlegion

Die damals noch Provisorische Regierung der DDR (die ersten Wahlen standen noch aus) reagierte auf den Ruf aus den Bergen Nordvietnams aber nicht nur auf diese Weise. Sie meldete sich auch mit einer folgenreichen Initiative in einer Frage zu Wort, die den französischen Rückeroberungsfeldzug direkt betraf: den Einsatz von Fremdenlegionären. Im Laufe der Jahre von 1945 bis 1954 kämpften 70.000 Fremdenlegionäre für Frankreich in Vietnam, fast die Hälfte davon waren Deutsche. »Viele hatten für Wehrmacht oder Waffen-SS gekämpft – und dann die Seiten gewechselt. Sie hießen Meier, Schmitz oder Müller. Sie waren ehemalige Wehrmachtssoldaten, erfahrene Offiziere der Waffen-SS, halbwüchsige Flakhelfer oder das letzte Aufgebot der Nazis – Jugendliche des ›Volkssturms‹. Sie waren Deutsche, die auf seiten der Hitlerarmeen halb Europa unterworfen hatten, im Dienst für ›Führer und Vaterland‹. Doch ihre Todesurkunden vermerkten: ›Gestorben für Frankreich‹.«¹

In einem per Funk an die vietnamesische Seite übermittelten Appell rief die Regierung von Otto Grotewohl am 2. Februar 1950 die deutschen Fremdenlegionäre auf, zu desertieren und nach Deutschland zurückzukehren. »Die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik fordert alle Deutschen, die als Fremdenlegionäre in die französische Kolonialarmee gepresst wurden, auf, mit dem schmutzigen und verbrecherischen Krieg gegen Vietnam Schluss zu machen und zur Volksarmee Vietnams überzugehen.« So würden »die zu französischen Söldnern gepressten Deutschen nicht nur ihr eigenes Leben, sondern auch die Ehre Deutschlands« retten. Weiter hieß es in dem Aufruf: »Die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik garantiert allen deutschen Soldaten, die aus der französischen Kolonialarmee zur Volksarmee Vietnams übergehen, vollkommene Amnestie, Arbeit entsprechend ihren Wünschen und Fähigkeiten sowie berufliche Ausbildungsmöglichkeiten. Die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik wird alles unternehmen, um die Heimreise dieser deutschen Soldaten zu erleichtern.«²

Im selben Monat wandte sich der Zentralrat der Freien Deutschen Jugend (FDJ) auf demselben Weg an die zum Kriegsdienst nach Südostasien Verschifften. In einer Botschaft an jene, die bereits die Reihen der Fremdenlegion verlassen hatten und zu den vietnamesischen Befreiungsstreitkräften übergelaufen waren, hieß es: »Ihr ehemaligen deutschen Legionäre habt erkannt, dass ihr mit der vietnamesischen Freiheitsarmee auch gegen den Feind eines einheitlichen, demokratischen Deutschlands kämpft.« An jene »deutschen Soldaten in Vietnam«, die als Legionäre noch am Feldzug teilnahmen, appellierte der Zentralrat in einer zweiten Botschaft, sich »nicht länger als Söldner gegen das vietnamesische Volk missbrauchen« zu lassen. »Geht einzeln und geschlossen mit euren Waffen über in das Lager der Freiheitskämpfer von Vietnam, in dem schon viele ehemalige deutsche Legionäre stehen! Nehmt das Angebot der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik an! Kehrt zurück in die Heimat! In der Deutschen Demokratischen Republik hat die Jugend die Möglichkeit des Aufstiegs auf allen Gebieten des Lebens!«³

Auf einem »Kongress junger Friedenskämpfer« anlässlich des Deutschlandtreffens der Jugend zu Pfingsten 1950 in Berlin erklärte der stellvertretende DDR-Ministerpräsident Walter Ulbricht: »Wir klagen die Bonner Protektoratsregierung an, dass mit ihrer Unterstützung junge Deutsche für Kriegsdienste in Indochina geworben werden! Einer der Heimkehrer berichtete, dass gegenwärtig rund 16.000 deutsche Fremdenlegionäre in Indochina kämpfen. Alle 14 Tage sei ein Transport mit etwa 1.000 deutschen Jugendlichen in Indochina eingetroffen.«⁴

Zur Desertion aufgerufen

Die DDR knüpfte mit ihrem Vorstoß und mit vielfältigen späteren Aktivitäten an Initiativen der vietnamesischen Seite an, die bereits seit 1943/44 mit Hilfe einiger Antifaschisten in Legionärskluft den Gedanken der Desertion in die Légion étrangère zu tragen bemüht war. Ein junger Deutscher aus dem Unterelsaß gehörte dazu: der vor den Nazis nach Frankreich geflohene, 1940 in französischer Internierung zum Dienst in der Fremdenlegion gepresste und nach Vietnam transportierte Erwin Borchers. Er hatte Anfang der 40er Jahre den Weg zum vietnamesischen Widerstand gesucht und war zunächst noch bis 1945 in den Reihen der Legion mit konspirativer politischer Arbeit tätig. 1948 nahm er die ­vietnamesische Staatsbürgerschaft an. Aus dem Fremdenlegionär wurde bis 1954 unter dem Kampfnamen Nguyen Chien Si (Kämpfer Nguyen) ein Oberstleutnant der Vietnamesischen Volksarmee.⁵ Auslöser für seinen ersten Kontakt in Richtung DDR waren die Botschaften des FDJ-Zentralrats vom Februar 1950. In seiner Verantwortung herausgegebene Informations- und Agitationsschriften boten die Möglichkeit, dem Aufruf der Regierung Grotewohl und den Appellen des Jugendverbands unter den Legionären Gehör zu verschaffen. Sie gelangten auf vielerlei Weise in die Garnisonen, Stützpunkte und Posten der Legion.

Mit den Aufrufen vom Februar und dem einsetzenden Echo wurde die Frage der Fremdenlegionäre für die folgenden Jahre zu einem Dauerthema des DDR-Jugendverbands und seiner Zeitung Junge Welt. Am Pranger stand dabei die von der Regierung von Konrad Adenauer amtlich geduldete Rekrutierung von Jugendlichen in der Bundesrepublik für die Söldnertruppe. Im März veröffentlichte das Blatt einen exemplarischen Erlebnisbericht des Westdeutschen Lothar Link, dem eben von Südfrankreich aus die Flucht in die DDR gelungen war.⁶ Er verwies darauf, dass nicht nur Tausende in französische Gefangenschaft geratene deutsche Soldaten in die Fremdenlegion gezwungen worden waren. Gleich nach der Kapitulation der Naziwehrmacht am 8. Mai 1945 sei man dazu übergegangen, »in Westdeutschland großangelegte Rekrutierungslager und Werbebüros einzurichten. Das Hauptlager in der französischen Zone befindet sich in Offenburg in Baden und wird regelmäßig von Lagern in Landau in der Pfalz und Koblenz beliefert«, berichtete er.

Doch nicht nur über die dramatischen Erlebnisse eines Lothar Link und anderer war in der Jugendzeitung zu lesen. Am 28. März vermeldete die Junge Welt: »Eine Mutter dankt Wilhelm Pieck.« Was war geschehen? Der Fremdenlegionär Günter Ehrhardt aus Dresden-Pesterwitz, Ende 1948 in Richtung Indochina verschifft, floh Anfang 1949 aus dem hohen Norden Vietnams nach China, wurde zeitweise von den Guomindang-Behörden inhaftiert und erlebte schließlich an seinem Aufenthaltsort den Einmarsch der Volksbefreiungsarmee. Es gelang ihm, brieflich Verbindung mit seiner Mutter aufzunehmen, die ihn auf den Rückkehrappell der DDR-Regierung aufmerksam machte und ihm riet, Präsident Pieck um Hilfe zu bitten. Am 27. Februar tat er das. Ende März konnte der Präsident den Dank der Mutter dafür entgegennehmen, der Bitte des jungen Mannes entsprochen und das DDR-Außenministerium angewiesen zu haben, die notwendigen Schritte zu unternehmen, um Ehrhardt zur Rückkehr zu verhelfen.

Vietnam erlaubt Heimreise

Als Reaktion auf den Appell der DDR-Regierung an die Fremdenlegionäre ließ die vietnamesische Seite die SED- und Staatsführung in Berlin wissen, dass sich schon viele Deutsche in vietnamesischer Gefangenschaft befänden. Ihnen wie jenen deutschen Soldaten, die »zum vietnamesischen Volk übergegangen waren«, werde die Regierung der DRV die Heimreise erlauben. Vietnam machte es einstigen deutschen Legionären auch möglich, über seine Kanäle Angehörigen und Freunden in der Heimat ein Lebenszeichen zu senden und ihnen die baldige Heimkehr zu signalisieren. So erhielt der FDJ-Zentralrat Ende Mai 1950 vom Nachrichtendienst der DRV 14 Telegramme solchen Inhalts: »Grüße an alle. Auf vietnamesischer Seite bei bester Gesundheit. Komme bald. Erbitte Antwort.« oder »Viele Grüße aus Vietnam. An der Seite meiner vietnamesischen Kameraden geht es mir gut. Komme bald. Sendet Nachricht.« Die Texte wurden von der Jungen Welt veröffentlicht. Antworten sollten auf Bitten des Vietnam News Service an eine Adresse in »Rangoon, Burma« gerichtet werden. Die Jugendzeitung schrieb dazu, »dass dem Appell der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik und dem des Zentralrats der Freien Deutschen Jugend bereits Tausende ehemalige Legionäre gefolgt sind und in der nächsten Zeit in ihre Heimat zurückkehren werden«.⁷ Bei dieser Zahl aber war vermutlich mehr der Wunsch der Vater des Gedankens.

In der zweiten Hälfte jenes Jahres wurden über die DDR-Botschaft und die vietnamesische Vertretung in Peking zwischen den zuständigen Stellen der DDR und der DRV alle notwendigen Formalitäten für die Rückkehr desertierter oder gefangengenommener deutscher Fremdenlegionäre erledigt. Anfang 1951 begann die Rückführung auf dem Schienenweg via Peking, Ulan Bator, Moskau und Warschau. Schon ab Mitte 1950 war eine nicht bekannte Anzahl einstiger Fremdenlegionäre, die nach Ablauf ihres Fünfjahresvertrags regulär die Legion verlasen hatten, wahrscheinlich von Frankreich aus in die DDR gelangt. Vorliegende Unterlagen weisen für die Zeit von März 1951 bis März 1955 die Ankunft von sechs Transporten aus Vietnam mit insgesamt rund 700 Mann auf dem Gebiet der DDR aus. Die Kosten für die Transporte ab vietnamesischer Grenze und der für viele Rückkehrer notwendigen medizinischen Begleitung auf der Fahrt trug die DDR.⁸

Die Rückführung war damit noch nicht abgeschlossen. Als 1954 die vorerst letzten Transporte auf den Weg gebracht wurden, hatte Vietnams Volksarmee im Raum Dien Bien Phu dem französischen Expeditionskorps eine dramatische Niederlage bereitet und dabei auch der Fremdenlegion schwere Verluste zugefügt. Am 16. Mai, nur wenige Tage nach der Kapitulation der Festung Dien Bien Phu, richtete der II. Deutsche Nationalkongress in Berlin an die deutschen Legionäre, die noch immer Söldnerdienst auf vietnamesischem Boden leisteten, auf Vorschlag des Wissenschaftlers und Publizisten Albert Norden den eindringlichen Appell: »Stellt den Kampf ein! Geht zur vietnamesischen Volksarmee über, um nach Deutschland zurückzukehren! Zerstört nicht Vietnam, helft Deutschland aufbauen!«⁹ Es war die Zeit der letzten Vorbereitungen für das II. Deutschlandtreffen der Jugend, das dann zu Pfingsten in Berlin stattfand. Damals wusste die Junge Welt nahezu täglich von jungen Männern zu berichten, die den Aufrufen aus der DDR gefolgt waren, inzwischen als aktive Verbandsmitglieder das Blauhemd trugen, an ihrem Arbeitsplatz ihren Mann standen und sich das Vertrauen erworben hatten, von ihren FDJ-Gruppen als Delegierte zum Jugendtreffen nominiert zu werden. Ob der 26jährige Kurt Meid aus Erfurt, 1950 in Gefangenschaft geraten, der 24jährige Hellmuth Krause aus dem sächsischen Schmorkau bei Oschatz, aus der Legion geflohen, oder Otto Meschkat aus Hennigsdorf – sie und andere nahmen ihr persönliches Beispiel und ihre Erfahrungen in der DDR zum Anlass, ihre ehemaligen Kameraden aufzurufen, nun wenigstens dem Appell des II. Nationalkongresses zu folgen.¹⁰

Adenauers Sicht

Wie viele junge Deutsche in Legionärskluft auf der Hochebene von Dien Bien Phu nahe der laotischen Grenze ihr Leben verloren, kann kaum beantwortet werden. In der größten Schlacht des Krieges, die das Ende des französischen Feldzuges markierte, wurden neben französischen Einheiten sechs der kampfstärksten Bataillone der Fremdenlegion, die zu 70 Prozent aus Deutschen bestanden, völlig aufgerieben. Es waren die schwersten Verluste, die der internationalen Söldnertruppe jemals auf dem indochinesischen Kriegsschauplatz hatten zugefügt werden können. Jene, die das Gemetzel unversehrt oder verwundet überlebt hatten, mussten den Weg in Gefangenenlager antreten. Einer derer, die die etwa 10.000 Gefangenen auf dem langen Marsch durchs Gebirge zu eskortieren hatten, war jener deutsche Oberstleutnant Nguyen Chien Si. Unter seinem Kampfnamen wurde er erster Korrespondent der DDR-Nachrichtenagentur ADN in Hanoi.

In krassem Gegensatz zur Regierung Grotewohl stand die Haltung der Regierung Adenauer. Nach jahrelangem Schweigen trotz einer vom Bonner General-Anzeiger im Juli 1950 mit einem ausführlichen Bericht über die Fremdenlegionärswerbung in Westdeutschland ausgelösten, bis 1954 fortdauernden heftigen Debatte in der Bundesrepublik äußerte sich der Kanzler am 29. April 1954 erstmals im Bundestag: »Die Soldaten, die in Indochina Blut und Leben opfern, tun dies nicht für Frankreich allein, sondern im Dienste der Freiheit für die ganze Welt.«¹¹ Tage später bescheinigte er das auch den »in Dien Bien Phu eingeschlossenen deutschen Fremdenlegionären«.¹² Am 7. Mai fiel die Festung Dien Bien Phu. Adenauer telegraphierte an Frankreichs Premierminister Joseph Laniel: »Nehmen Sie, sehr geehrter Präsident, den Ausdruck meines tiefsten Mitgefühls entgegen und gleichzeitig meine Bewunderung für die heldenhaften Verteidiger der freien Welt in Dien Bien Phu.«¹³

