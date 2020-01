Zukunft unter Vorbehalt

Esther Saraga Archiv Das Schlimmste kommt noch: Lotte Isenburg vor ihrer Auswanderung bei ihrer Arbeit als Sekretärin einer Filiale der Banca d´Italia in Berlin (um 1935)

Die britische Dozentin Esther Saraga ist 1945 in London zur Welt gekommen. Sie hat Mathematik studiert, in Psychologie promoviert, sich später der Soziologie zugewandt, und sie ist Feministin. Ihre Eltern sind bereits mehr als 30 Jahre tot. Als nach dem Vater Ende 1984 auch ihre Mutter gestorben war, entdeckten Esther und ihr Bruder, die das Haus zum Verkauf ausräumten, einen Schatz, der ihr Leben verändern sollte.

In Schubladen und Schränken, in der Garage, an allen möglichen Orten lagen Papiere über Papiere. Es waren Tausende Seiten Korrespon­den­­zen, amtliche Dokumente, Entwürfe, Rechnungen, Fotos. Mehr als achtzig Jahre Familienge­schich­­te, angefangen bei der Studentenzeit der Großmutter väterlicherseits und endend mit amtlichen Schreiben zur Wiedergutmachung aus dem Jahr 1982. Die Geschwister wunderten sich um so mehr, als ihre Eltern nie besonders viel über die Vergangenheit gesprochen hatten. Sie lebten dem Anschein nach ganz in der Gegenwart. »Emotional überwältigend« war die Entdeckung dieses Nachlasses, wie sich Esther erinnert. Sie übernahm die Verantwortung für das Archiv. Erst einmal wurde alles in Kartons verstaut. Und später dreimal bei Umzügen in neue Wohnungen transportiert.

Es kostete die Tochter große Überwindung, sich dem Papierberg zu stellen – und sei es nur, um ihn zu sichten und zu ordnen. Zunächst kam eine Lebenskrise dazwischen, die gemeistert werden musste; ihre Partnerschaft zerbrach, eine neue begann. Allmählich kehrte wieder Ruhe in ihren Alltag ein. Aber jeder Blick in die Unterlagen rührte eine Vergangenheit auf, die Teil ihrer eigenen Geschichte war. Sie schreckte immer wieder davor zurück. Obwohl ihr Deutsch nicht gut genug war, um die Briefe und Dokumente zu verstehen, erkannte sie: »Die größten Hindernisse waren emotionaler Art«. Bei einem ersten Berlin-Besuch 1995 suchte sie die Straße auf, in der ihre Eltern gewohnt hatten, aß Apfelkuchen mit Schlagsahne am Kudamm und stellte erstaunt fest, dass sie sich »at home« fühlte. Sie begann Deutsch zu lernen. So vergingen fünfzehn Jahre nach dem Tod ihrer Mutter, bevor sie sich ernsthaft mit den Dokumenten auseinandersetzen konnte. 2009 gab sie ihre Berufstätigkeit auf, um die Fluchtgeschichte ihrer Eltern in Form eines Buches zu verarbeiten.

Keine Perspektive

Die Eltern ihres Vaters Wolja Saraga, Avram und Estera, waren sephardische Juden, Einwanderer aus Rumänien und Russland, gebildete und emanzipierte Leute, die sich nicht konfessionell gebunden fühlten. Ihre Mutter Lotte Isenburg stammte aus einer alteingesessenen jüdisch-deutschen Familie. Auch für sie spielte die Religion keine Rolle mehr. Als sich Esthers Eltern Mitte der 30er Jahre in Berlin begegneten, war der studierte Elektroingenieur Wolja Saraga bereits Doktor der Physik, ein junger Wissenschaftler von allgemein anerkannter Begabung, der bis heute als einer der Pioniere der elektronischen Musik gilt. Der »Saraga-Generator«, ein »elektrisches Fotozellenmusikinstrument«, das er 1931 zusammen mit Franz Meißner zum Patent anmeldete, und das er 1932 auf der Berliner Funkausstellung zeigte, ist heute auf verschiedenen Internetseiten zu bestaunen. Er war am Heinrich-Hertz-Institut für Schwingungsforschung tätig, bis er dort 1933 als Jude entlassen wurde. Nur mit Mühe konnte er 1935, universitären Widerständen zum Trotz, seine Dissertation abschließen und verteidigen. Die geforderte Drucklegung erwies sich als kaum zu bewältigendes Problem, nachdem die wissenschaftliche Zeitschrift, in der sie erscheinen sollte, einen Rückzieher gemacht hatte. Zudem wurde ihm die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt, und die Reichs­schrifttumskammer verbot ihm weiteres Publizieren.

Die fünf Jahre jüngere Lotte hatte 1932 an der Berliner Universität ein Medizinstudium aufgenommen, war aber bereits im Sommer des Folgejahres »wegen kommunistischer Betätigung« relegiert worden. Sie steht auf derselben Relegationsliste wie die 1938 hingerichtete Biologiestudentin Lilo Herrmann. Sie selbst hat immer erzählt, sie sei keine Kommunistin gewesen, habe aber kommunistische Freunde an der Uni gehabt. Da ihr Vater Frontkämpfer im Ersten Weltkrieg gewesen war, hätte sie, obwohl Jüdin, ihr Studium fortsetzen dürfen, so aber hatte sie an deutschen Universitäten keine Chance mehr, denn die Relegationen galten reichsweit. Sie hatte dann zunächst für einen Zahnarzt gearbeitet und war 1934 nach Mailand gegangen, um sich an der dortigen Universität zu immatrikulieren – diesmal nicht für Medizin, sondern für Jura. Ihren Lebens­unterhalt verdiente sie als Kindermädchen. Nach dem tödlichen Herzinfarkt ihres Vaters im Mai 1935 rief die Mutter sie zurück nach Berlin, wo sie dann, dank ihrer Sprach­kennt­nis­se, als Sekretärin für ein Geldwechselinstitut der Banca Italia eingestellt wurde.

Den beiden jungen Leuten, die sich ineinander verliebt hatten, war klar, dass ihnen in Deutschland jegliche Perspektive fehlte. Wolja betrieb seine Auswanderung, die einem staatenlosen Juden ohne Vermögen doppelt und dreifach schwergemacht wurde. Die Schweiz gewährte ihm zwar ein Stipendium, verweigerte ihm jedoch wegen seiner Staatenlosigkeit die Einreise. Die USA wiederum lehnten ihn trotz Bürgschaften von Verwandten wegen seiner Armut und seiner Sehbehinderung ab – er war auf einem Auge fast blind. Schließlich erhielt er im Mai 1938 die Erlaubnis, für einen Monat nach Großbritannien zu reisen, um sich dort eine Arbeit zu suchen. Falls er eine fände, würde ihm das Bleiben gestattet. Der Berliner Physiker und Nobelpreis­träger Max von Laue setzte sich für ihn ein und empfahl ihn den britischen Kollegen »sehr warm als Experten für Hochfrequenztheorie«. Ein Netzwerk von Verwandten und Bekannten begann sich zu kümmern – darunter sogar eine US-Amerikanerin, die ein Empfehlungsschrei­ben von Albert Einstein beschaffte, der Wolja persönlich gar nicht kannte. Trotz dieser vorzüglichen Referenzen, und obwohl er als »sehr billig zu haben« angepriesen wurde, fand er keine Anstellung an einer wissenschaftlichen Einrichtung. Die Londoner Society for the Protection of Science and Learning (vormals Academic Assistant Council), eine 1933 gegründete Hilfsorganisation für verfolgte Wissenschaftler, vermittelte ihm schließlich Ende 1938 einen recht gut bezahlten Job in der Industrie, bei der Telephone Manufacturing Company (TMC). Die Firma hatte monatelang keinen britischen Staatsbürger für die Stelle finden können. Dort verdiente er zunächst unter 400 Pfund im Jahr, nach dem Krieg stieg sein Gehalt auf 700 Pfund.

Enemy Aliens

Nicht viel einfacher war es für den jungen Wissenschaftler, seine Freundin Lotte nachzuholen. Als Frau konnte sie nur über ein »Domestic permit« einreisen, also indem sie sich als Gehilfin in einem englischen Haushalt verpflichten ließ. Dabei waren hausfrauliche Qualitäten so ziemlich das letzte, was sie auszeichnete. In einem Brief im Sommer 1938 äußerte sie sich ironisch darüber: Sie habe es versucht, sogar Kurse belegt, aber sie könne nach wie vor weder kochen noch nähen; sie hoffe, als Kindermädchen angenommen zu werden. Indessen bereitete ihre Mutter ihre Auswanderung nach Palästina vor, wo schon die ältere Tochter lebte. Lotte Isenburg sollte ihre Mutter, die während des Krieges starb, nie wiedersehen. Auch ihr Freund sah seine Mutter nicht wieder.

Aus dieser Zeit ist der erste Briefwechsel zwischen Wolja und Lotte überliefert, den zu lesen für die Tochter eine schmerzliche Erfahrung war, noch dazu etwas peinlich – immerhin waren es Liebesbriefe der eigenen Eltern. Sie thematisieren den Alltag, die Sehnsucht nach einander, aber auch Hoffnungen und Ängste. In einem davon, er ist als Faksimile auf dem Buchcover zu sehen, schreibt Lotte: »Ich war einen Moment sehr traurig, doch es hilft nicht. Wir beide gehören nicht zu den Leuten, die leicht Glück haben. Deshalb lassen wir uns nicht unterkriegen.«

Esther Saraga Archiv Wissenschaftler von allgemein anerkannter Begabung: Wolja Saraga mit seinem berühmten »Saraga-Generator« (1932)

Ende Juli 1938, nach vier Monaten der Trennung, kam das Paar in London wieder zusammen, wo Lotte in einem Haushalt von Kommunisten für geringes Entgelt, Kost und Logis angestellt worden war. Nach einem Jahr heirateten die beiden Flüchtlinge. 1940 wurde Wolja Saraga als »Enemy Alien« (feindlicher Ausländer) interniert. Diesmal störten weder seine Staatenlosigkeit noch seine jüdische Familie, Anstoß wurde an seiner Herkunft aus Deutschland genommen. Das Ehepaar erwog erneut, in die USA auszuwandern, blieb aber in England. Wolja wurde schließlich als »Friendly Enemy Alien« (»freundlicher feindlicher Ausländer«) eingestuft. 1942 kam nach zwei Fehlgeburten das erste Kind, der Sohn Peter, zur Welt. 1945 konnten die jungen Eheleute eine Doppelhaushälfte in einer Vorstadt von London kaufen, in der beide bis zu ihrem Lebensende wohnten. Anfang 1947 gelang es ihnen noch, Woljas bereits schwerkranken Vater zu sich zu holen, der in Rumänien überlebt hatte. Erst nach dem Krieg hatte er es gewagt, brieflich von dem, was er durchmachen musste, zu berichten; nur knapp waren seine Frau und er der Deportation und dem Tod durch Erschießen entgangen.

Verlorene Träume

Eine Emigrationsgeschichte mit Happyend, wie es scheint. So haben es Esthers Eltern, die 1947 die britische Staatsbürgerschaft erhielten, auch immer dargestellt, wohl wissend, wie es Millionen anderen ergangen war, die nicht mit dem Leben davon­gekommen sind. Doch die Tochter plagten zunehmend Zweifel an der vermeintlich erfolgreichen Geschichte. Ihr Vater war alles andere als glücklich in seinem Brotberuf. »Er sprach immer darüber, dass er ein Akademiker hätte werden können oder sollen, ein großer Wissenschaftler, aber wegen Hitler hatte er zehn Jahre seines Lebens verloren, und dann musste er in diesem Land einen frustrierenden Job annehmen und dabeibleiben, um uns, seine Kinder, zu ernähren«, erinnert sich Esther. Immerhin hat er 1958 noch eine Stelle in der Forschungsabteilung bei Siemens (später Associated Electrical Industries) gefunden und bis zu seinem Tod mehr als 50 Patente angemeldet. Daneben war er als Dozent tätig.

Seine Frau Lotte, so schien es, hatte durch die Flucht aus Deutschland weniger verloren. Sie machte wenig Aufhebens von sich, war allerdings oft krank, zuletzt krebskrank. Erst spät wurde Esther bewusst, dass auch die Mutter ihres Berufs und ihrer Entwicklungschancen beraubt worden war. Wenn sie ihr Medizinstudium hätte beenden können, was ihr in Großbritannien unmöglich war, dann hätte sie als Ärztin praktiziert und mehr Geld verdient, als es ihr je vergönnt war – von der sozialen Anerkennung ganz zu schweigen. Ein Umstand, den sogar die deutschen Wiedergutmachungs­behör­den akzeptieren mussten, als sie ihr nach zähem Ringen eine Rente zubilligten, die ihr im Alter eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit sicherte.

Lotte Saraga hatte sich zeitweise mit einem Dasein als Hausfrau und Mutter abgefunden; bis 1942 hatte sie nur gelegentlich arbeiten können, in den 50er Jahren versuchte sie vergeblich, wieder als Sekretärin eingestellt zu werden. Eine Fortsetzung ihres Studiums schien ihr aus finanziellen Gründen nicht möglich. Erst Ende der 60er Jahre erwarb sie über eine Erwachsenenbildungs­einrichtung noch einen Bachelorabschluss in Soziologie und unterrichtete anschließend selbst. Dabei galt sie in der Familie als »die Dumme«, wie Esther Saraga beschämt eingesteht. Im Mittelpunkt stand immer der hochqualifizierte Vater, an dem sich die beiden Kinder auch beruflich orientierten.

Zukunftsängste

Die Autorin hat sich der Geschichte ihrer Eltern nicht nur sehr langsam, sondern auch sehr vorsichtig genähert. Sie beschreibt ihre Gedanken und Gefühle während dieses Prozesses einfühl­sam und ehrlich, dabei so sachlich wie möglich, ohne sich jemals in den Vordergrund zu rücken. Es wirkt, als habe sie sich selbst als Mittlerin betrachtet, durch deren Wissen, Kenntnisse und Erfahrun­gen die Besonderheit der Dokumente gefiltert, in den richtigen Zusammenhang gebracht und verallgemeinert werden soll. Sie betont, sie halte die von ihr geschilderten Geschehnisse (nur deshalb) für bedeutsam, weil ähnliche Erfahrungen, Ängste und Hoffnungen heute immer noch und immer wieder von Flüchtlingen durchlitten werden. Sie widmet ihr Buch daher auch »den Flücht­lingen, deren Geschichten unerzählt und ungehört bleiben«.

Ihre Mutter hatte eine erhebliche Verschlechterung der politischen Weltlage befürchtet, obwohl es in den 80er Jahren gar nicht danach aussah, gibt Esther Saraga zu bedenken: »Ich werde dauernd an ihre Ängste erinnert, da Millionen von Menschen in der ganzen Welt zu fliehen gezwungen sind, wegen ihres Glaubens eingesperrt werden, gefoltert, ermordet oder dem Verhungern preisgegeben.«

Deutlich wird bei der Lektüre auch, dass die Autorin mehr von den Erfahrungen und dem historischen Hintergrund ihrer Eltern geprägt worden ist, als ihr das anfangs bewusst war. Sie hat den ihr hinterlas­senen Papierberg als Verpflichtung empfunden, als hätten ihr die Eltern eine ungelöste Aufgabe übertragen – der sie selbst niemals gewachsen sein konnten, weil der Bruch in ihrem Leben bis zuletzt nicht ganz zu heilen war.

2017 hat Esther Saraga auf Antrag die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten und sich damit ein Stück von dem zurückgeholt, was ihren Eltern weggenommen worden war. Abgeschlossen wird das Thema für sie wohl nie sein. Eine deutsche Ausgabe ihres Buches wäre sehr wünschenswert, denn noch immer sind auch die Auswirkungen der faschistischen Politik auf das wissenschaftliche Leben in Deutschland nicht genügend erforscht. Die Humboldt-Universität hat sich bisher, ebenso wie die TU Berlin als Nachfolgerin der TH Charlottenburg, für die nach 1933 aus politischen Gründen relegierten Studenten, von denen viele Widerstand leisteten und nicht wenige emigrieren mussten, nur ansatzweise interessiert. Mit dem wenigen bisher dazu Publizierten scheint man das Thema bereits abgehakt zu haben.