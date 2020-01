Thüringer SPD bereit für Minderheitsregierung

Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa SPD-Landesparteitag am Freitag in Erfurt

Erfurt. Thüringens Sozialdemokraten haben sich mit großer Mehrheit für den Weg zu einer »rot-rot-grünen« Minderheitsregierung entschieden. Die Delegierten eines Parteitags votierten am Freitag abend in Erfurt für die Beteiligung an dem Projekt, dem im Landtag vier Stimmen fehlen. Bei der Abstimmung per Handzeichen gab es einige Gegenstimmen und Enthaltungen, die jedoch nicht ausgezählt wurden. Dem Parteitag lag das Regierungsprogramm zur Entscheidung vor, das in den vergangenen Wochen von Die Linke, SPD und Bündnis 90/Die Grünen verhandelt wurde.

In Erfurt warb auch der SPD-Kovorsitzende Norbert Walter-Borjans für die Beteiligung an einer »rot-rot-grünen« Minderheitsregierung in Thüringen. »Es ist richtig, das zu machen«, sagte er. Die SPD müsse deutlich machen, dass sie gebraucht werde, so Walter-Borjans.

An diesem Sonnabend wollen auch die Grünen über ihre Beteiligung an einer Minderheitsregierung entscheiden. Bei der Linkspartei läuft ein Mitgliederentscheid. (dpa/jW)