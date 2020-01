Deutschlandfunk ohne Staumeldungen

Berlin/Köln. Nach mehr als einem halben Jahrhundert beendet der Deutschlandfunk am 1. Februar das Senden von Staudurchsagen nach den Nachrichten – und blickt mit einem künstlerischen Abend noch einmal zurück. Die Hörspielcollage »Die Gefahren eines Jahres« wird am Sonnabend (21.05 Uhr) zu hören sein, wie das öffentlich-rechtliche Deutschlandradio, zu dem Deutschlandfunk gehört, am Dienstag mitteilte.

Künftig soll es statt Verkehrsmeldungen mehr Nachrichten geben. Deutschlandradio-Programmdirektor Andreas-Peter Weber sagte: »Der Nutzwert bundesweiter Verkehrsmeldungen im Radio hat in Zeiten von Navigationsgeräten mit Echtzeit-Informationen über das Verkehrsgeschehen deutlich abgenommen. Viele unserer Hörerinnen und Hörer haben sich daran gestört«. (dpa/jW)