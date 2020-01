Syrische Truppen erobern wichtige Stadt zurück

Damaskus. Syrische Truppen haben nach eigenen Angaben die strategisch wichtige Stadt Maaret Al-Numan im Nordwesten des Landes wieder unter ihre Kontrolle gebracht. »Unseren Streitkräften ist es in den vergangenen Tagen gelungen, den Terrorismus in vielen Dörfern und Städten auszurotten«, sagte ein Armeesprecher am Mittwoch. Darunter sei auch die zuvor von dschihadistischen Kämpfern beherrschte Stadt Maaret Al-Numan. Sie liegt an einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt der Autobahn M 5, die die Hauptstadt Damaskus mit der zweitgrößten syrischen Stadt Aleppo verbindet. (AFP/jW)