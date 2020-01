Für Berlin reicht’s

Annegret Hilse/REUTERS Hat anscheinend die Richtigen überzeugt: Bundesministerin Franziska Giffey (Berlin, 17. August 2019)

Berlins Regierender Bürgermeister und SPD-Landeschef Michael Müller wird auf dem Landesparteitag im Mai nicht erneut als Parteichef kandidieren. Seine Nachfolge soll »in einem ausgewählten Kreis von Bezirkschefs« am Dienstag festgezurrt worden sein, wie der Tagesspiegel am Mittwoch berichtete. Der Landesverband solle künftig von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey und SPD-Fraktionschef Raed Saleh als Doppelspitze geführt werden, die beide ebenso wie Müller an der Runde teilgenommen hätten. Giffey soll nach Medienberichten auch Spitzenkandidatin für die nächste Berliner Wahl im Herbst 2021 werden. Müller strebt jetzt ein Bundestagsmandat an. Ihm soll in diesem Fall voraussichtlich Platz eins der SPD-Landesliste vorab garantiert werden.

In einem per E-Mail verschickten Brief an die Mitglieder der Landes-SPD erklärte Müller, warum er nicht mehr als Landesvorsitzender kandidieren möchte. »Nach vielen Gesprächen in den letzten Wochen« sei klar geworden, dass sich nicht nur auf Bundesebene, sondern auch in Berlin »viele Genossinnen und Genossen neue Impulse für unsere Partei wünschen«, zitierte die Deutsche Presseagentur am Mittwoch aus dem Schreiben. Müller begrüße es, »wenn jetzt neue Köpfe Verantwortung übernehmen«.

Bereits seit längerem wird über die Option spekuliert, dass Giffey 2021 als Spitzenkandidatin für den Posten der Regierenden Bürgermeisterin antreten könnte. Sie wäre die erste Frau in diesem Amt. Gemutmaßt wird derzeit auch über einen vorzeitigen Wechsel an der Senatsspitze. Giffey könnte noch vor Ende der Wahlperiode ins Rote Rathaus wechseln. Das funktioniert allerdings nur, falls die Koalitionspartner Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke mitmachen – wonach es nicht aussieht. Auch Spekulationen, Müller könne noch vor dem Parteitag auf das Amt des Landesvorsitzenden verzichten, gab es schon lange. Der laut dpa »mitunter als farblos und mürrisch« beschriebene Bürgermeister sei mittlerweile mehr als fünf Jahre im Amt. Er habe zwar in den vergangenen Wochen mehrfach mit Reden gepunktet, aber zuletzt nicht im Abgeordnetenhaus. Das Vertrauen vieler Parteimitglieder darin fehle, dass Müller die SPD 2021 erfolgreich in den Wahlkampf führen und dafür sorgen kann, dass sie bis dahin deutlich an Zustimmung gewinnt.

Hinter den Kulissen des Landesverbands habe die Sorge zugenommen, die Sozialdemokraten würden im nächsten Senat allenfalls Juniorpartner. »Rot-Rot-Grün« hat in Umfragen zwar derzeit nach wie vor eine Mehrheit. Die SPD lag aber zuletzt weit unter den 21,6 Prozent, die sie noch bei der Abgeordnetenhauswahl 2016 erreicht hatte, und rangiert regelmäßig hinter Grünen und Linkspartei.

Beim linken Flügel der SPD stieß die Personalie Giffey erwartbar auf wenig Begeisterung. »Das ist kein Team, das wir gut finden«, fasste der Tagesspiegel mehrere Reaktionen aus Parteikreisen zusammen. Giffey zählt zum rechten Flügel der Sozialdemokratie. Sie ist ein Zögling des früheren reaktionären Neuköllner Bezirksbürgermeisters, Heinz Buschkowsky, dessen Nachfolgerin sie von 2015 bis 2018 war. Sie mischt beim stramm neoliberalen »Seeheimer Kreis« mit – der seit Jahren schon den Ton in der Bundes-SPD angibt – und verteidigte die Hartz-IV-Einführung unter SPD-Kanzler Gerhard Schröder. Vor der Urwahl zum Parteivorsitz galt sie als aussichtsreiche Kandidatin. Giffey trat aber nicht an, nachdem ihr die privaten Plagiatsprüfer der Onlineplattform »Vroniplag« Mängel und Plagiate in ihrer Doktorarbeit vorgeworfen hatten. Die Freie Universität Berlin entschied nach langer Prüfung, Giffey den Doktorgrad nicht zu entziehen, sprach aber eine Rüge aus, da sie »die Standards wissenschaftlichen Arbeitens nicht durchgängig beachtet hat«.