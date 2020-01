Modi droht Pakistan mit militärischer Stärke Indiens

Neu-Delhi. Indiens Regierungschef Narendra Modi hat Pakistan mit der militärischen Stärke seines Landes gedroht, wie die Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch berichtete. Indien sei nun in der Lage, das Nachbarland innerhalb von weniger als zehn Tagen in einem Krieg zu besiegen, sagte Modi am Dienstag vor Armeevertretern. »Pakistan hat bereits drei Kriege verloren. Unsere Streitkräfte werden nicht mehr als sieben bis zehn Tage brauchen, um Pakistan dran glauben zu lassen«, so Modi. (AFP/jW)