Mehrere Sicherheitskräfte in Nordafghanistan getötet

Kabul. Bei einem Überfall aufständischer Taliban in Nordafghanistan sind mindestens 13 Sicherheitskräfte getötet worden. Weitere zwölf seien bei dem Angriff auf zwei Kontrollposten von Armee und Polizei im Bezirk ­Dascht-e Artschi der Provinz Kundus verletzt worden, informierten mehrere Provinzräte am Mittwoch. Die Taliban hätten zudem weitere Sicherheitskräfte verschleppt und Waffen mitgenommen. Polizei und Armee seien in dem Bezirk nur mehr im Zentrum stationiert und befänden sich dort ausschließlich in der Defensive, sagte der Bezirksgouverneur. Die Sicherheitslage verschlechtere sich auch in der Provinzhauptstadt Kundus, berichten lokale Behördenvertreter. (dpa/jW)