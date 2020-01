Vorgezogene Neuwahlen in Katalonien ausgerufen

Barcelona. Nach einem Streit unter den beiden großen Parteien der Unabhängigkeitsbefürworter in Katalonien hat Regionalpräsident Quim Torra vorgezogene Neuwahlen für die Region im Nordwesten Spaniens ausgerufen. »Dieses Parlament hat keine Zukunft mehr«, sagte Torra am Mittwoch am Sitz der katalanischen Regierung in Barcelona. Hintergrund der Neuwahlen ist ein Bruch zwischen Torras Partei »Junts per Catalunya« (Zusammen für Katalonien) und der mit ihr verbündeten sozialdemokratischen »Esquerra Republicana de Catalunya« (ERC). Der Regionalpräsident hatte am Montag sein Abgeordnetenmandat im Regionalparlament verloren, weil die ERC sich anders als gefordert nicht einer entsprechenden Anordnung der spanischen Wahlkommission widersetzen wollte. (AFP/jW)