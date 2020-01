Nachschlag: Wichtigste Frage

Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard via REUTERS So sieht Schadenfreude aus: Karikatur in der Montagausgabe der konservativen dänischen Tageszeitung Jyllands-Posten

In China lauert das Coronavirus. Christiane Kaess vom Deutschlandfunk stellt gleich früh am Morgen die wichtigste Frage: »Kann diese Krise bis ganz nach oben der Regierung in China politisch gefährlich werden?« Der Interviewte, der Journalist Ming Shi, schreibt für FAZ, Spiegel, Süddeutsche; er weiß also, was von ihm erwartet wird. Na klar, meint er: Es schaue so aus, als sei »die Stimmung sehr schwer für die Partei zu kontrollieren«. Die Unannehmlichkeiten, die Krankheit und Quarantäne mit sich bringen, erzwingen »natürlich immer wieder die Fragen, wer macht denn das alles so mies, warum leiden wir alle, warum kommt keiner, der sagt, Entschuldigung, hier sind Fehler aufgetaucht und so«. Kaess versteht richtig: Heißt das etwa, dass »das Vertrauen in die Regierung bei den Menschen überhaupt nicht groß ist«? Nein, im Gegenteil, erklärt der Herr Shi. Die kritische Hörerfrage an den Deutschlandfunk lautet: »Wer macht denn das alles so mies, warum leiden wir alle, warum kommt keiner, der sagt, Entschuldigung, hier sind Fehler aufgetaucht?« (np)