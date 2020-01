Kanonenfutter bei Laune

2019 Twentieth Century Fox Vor allem aber ist dieser »Adolf« der imaginäre Freund (Taika Waititi und Roman Griffin Davis)

Vegetarismus und Tierliebe haben bekanntlich noch selten jemanden daran gehindert, Nazi zu sein. Astrologie, wolkige Worte und Klassenfahrt mit Vollpension haben sich in dieser Hinsicht ebenfalls als nur wenig erfolgversprechend erwiesen. Nicht einmal Rilke zu lesen scheint ein verlässliches Mittel zu sein.

Den inneren Nazi mit Humor zu therapieren ist ein hartes Brot. In »Jojo Rabbit«, dem neuen Film des Neuseeländers Taika Waititi, einer sehr freien Adaption des Romans »Caging Skies« der ebenfalls neuseeländischen Schriftstellerin Christine Leunens, wird es wieder gekaut.

Waitii ist ein Regisseur der so hinterhältigen wie brachialen Parodie. Dem Pseudo-Reality-TV-Vampirfilm »5 Zimmer Küche Sarg« (2014) folgte sein Beitrag zum Marvel Cinematic Universe, »Thor: Tag der Entscheidung«. Darin ging es vornehmlich um Theatralität, um Asservatenkammern und Gladiatorenkämpfe. In seiner Episode zur Disney-»Star Wars«-Serie »The Madalorian« (2019) überqueren ein Samurai, ein grünhäutiger Baby-Krishna und ein zum Selbstopfer bereiter Kampfroboter in einem blechernen Kahn einen lavaglühenden Acheron. Es geht in Waititis Filmen fraglos um Aufmachungen und Mythologie. Das ist in »Jojo Rabbit« nicht anders. Die Naziwelt ist die popkulturelle Kostümmythologie par excellence. Die »Star Wars«-Reihe ist dafür eines der prominentesten Beispiele. Die Produktreihe stammt nicht umsonst aus den späten 1970ern, der Blütezeit nos­talgischen Nazi-Retro-Chics.

Wenn dir sonst nichts mehr einfällt, schick Adolf Hitler ins Rennen. Der hat einen sehr hohen Wiedererkennungswert und schneidige Uniformen, Anzüge, Posen. In »Jojo Rabbit« spielt Waititi höchstselbst eine Hitlerkarikatur, die zunächst eine eher lässige, fast tänzerisch dandyeske Haltung an den Tag legt. Dieser »Adolf« kümmert sich eitel um den Schnitt seiner neuesten Uniform und spielt mit einem verlockend glänzenden Zigarettenetui herum.

Vor allem aber ist dieser »Adolf« der imaginäre Freund, die Vaterimago, das Popidol der Titelfigur. Johannes »Jojo« Betzler (Roman Griffin Davis) ist ein zehnjähriger Hitlerjunge mit dem Begehren, ein vorbildlicher Nazi zu sein, obwohl ihn Anlage und Umstände eher zum vorbildlichen Muttersöhnchen zu qualifizieren scheinen als zum Krieger mit der Seele eines Panzerwagens.

Das ist die erste Ebene der ironischen Distanz. Die Diskrepanz zwischen einem verspielten Zehnjährigen, der sich nicht einmal allein die Schuhe zubinden kann (Schuhe und Schnürsenkel sind ein zentrales Motiv in dem Film, gewissermaßen ein Zeichen der Selbständigkeit) und dem Idealbild des jungen Nazikriegers. Dabei sind die infantile Hilflosigkeit und das vorgebliche Ideal im gleichen Maße irreal, unerreichbar.

Zudem zeichnet sich der Zehnjährige durch eine nicht ausrottbare Empfindlichkeit aus. Seinen Spitznamen hat er vom Versagen bei der Mutprobe, ein Kaninchen mit bloßen Händen zu töten. Er befragt seinen Freund Adolf, der ihm erklärt, das Kaninchen sei kein feiges Tier, sondern im Gegenteil, eines, dass die Kraft habe, der Welt ins Auge zu blicken. Ein Totem des Mutes (in der Tat sind Kaninchen, zumindest zueinander, ziemlich brutale Tiere)

Dem Phantasie-Hitler nicht die Gestalt eines mit aller Strenge Verzicht und Opfer befehlenden Gefreiten, sondern die des verständnisvollen schrägen Onkels mit hinterlistig guten Ratschlägen und verführerisch glänzendem Zigarettenetui zu geben, ist noch einer der besseren Ideen des Films. Das Etui ist dabei ein Bild des Über-die-Stränge-Schlagens – das Verbotene tun, aber im Rahmen der Gleichschaltung (ein Begriff, den die historischen Nazis prägten und liebten, so wie ihnen das semantische Feld des Antriebs überhaupt gut gefiel).

Es ist keine Übertreibung, dass für die historischen Nazis das militärische oder paramilitärische Training letztlich eine Party sein sollte. Manöver waren »Tage der Freiheit«. Wenn der Zehnjährige nun ins Zeltager der Hitlerjugend fährt, fragt er einen Kameraden »Are you ready for the best weekend ever?« Zuvor tanzt er durch die Straßen einer märchenhaft artifiziellen deutschen Modellkleinstadt (der Roman spielt in Wien, gedreht wurde in der Tschechischen Republik) zum Beatles-Soundtrack »Komm, gib mir deine Hand«. Dazu in Parallelmontage Szenen aus Riefenstahls »Triumph des Willens«, die das Popstartum Hitlers und die entsprechende Massenhysterie in ironischer Brechung nahelegen. Hände werden da reichlich gegeben.

Die historischen Nazis wussten aber gut darüber Bescheid, dass das Leben in Zeltlager und Kasernen bei den jungen Männern Stress auslöste, der irgendwie kanalisiert werden musste. Armeen wissen, dass das Kanonenfutter bei Laune gehalten werden muss, dass auch das uniformierte Leben seine Exzentriker erzeugt, dafür haben sie die »Kameradschaft« erfunden und von zuständiger Tiefenpsychologie untersuchen lassen.

Im Zeltlager sprengt sich der Junge versehentlich mit einer Handgranate in die Luft. Sein zynischer Ausbilder (Sam Rockwell) rät den Kameraden trocken: »Don’t do that.« Der Rest des Films ist der Rekonvaleszenz gewidmet. In deren Verlauf entdeckt der Junge, dass seine ebenfalls für Rollenspielen zu begeisternde Mutter (Scarlett Johansson) auf dem Dachboden hinter einer doppelten Wand ein jüdisches Mädchen – Elsa (Thomasin McKenzie) – versteckt hat.

Es entwickelt sich ein Reigen imaginärer Identifikationen, die nicht ohne eine gewisse »Erotik des Rassimus«auskommen. Der Junge arbeitet an einem Bilderbuch über die Hassfigur des Juden, ein Sammelsurium antisemitischer Karikaturen der letzten paar hundert Jahre. Er nötigt das Mädchen, ihm die »jüdische Rasse/Kultur« zu erklären. Sie zeichnet ihm eine Karikatur des wahren Usprungsortes dieser Vorstellung – der Dummkopf. Dem folgen andere Identifikationen, Liebesbriefe mit Rilke-Zitaten zum Beispiel.

Die Beziehung zu dem Mädchen soll den zehnjährigen Nazi rehumanisieren, aber die exotischen Attribute der »schönen Fremden« samt Kunst und Lyrik und Folklore sind auch ohne die Exzesse der antisemitischen Karikaturkarikaturen im Kern rassistisch und sexistisch. »Traumprinzessin und Prügelmädchen sind dieselbe« (Adorno).

Auch Rilke kann den sentimentalen Nazichic nicht retten. Der Abspann des Films beginnt mit einem Rilke-Zitat. »Lass dir Alles geschehn: Schönheit und Schrecken. Man muss nur gehn: Kein Gefühl ist das fernste.« In der etwas verfremdenden englischen Übersetzung, die zu lesen ist: »Let everything happen to you: beauty and terror. Just keep going. No feeling is final.« Die Stirn darf gerunzelt werden.