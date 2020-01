Anschlag auf Polizisten in Nordafghanistan

Kabul. Bei einem Überfall der aufständischen Taliban in Nordafghanistan sind mindestens zwölf Polizisten getötet worden. Mindestens sechs weitere seien bei dem Angriff auf eine Polizeistation in der Provinzhauptstadt Puli Khumri verletzt worden, sagte der Provinzrat Samiuddin Nasir am Dienstag. Die Polizeikräfte hätten stundenlang gekämpft, angeforderte Verstärkung sei aber nicht eingetroffen. Lokale Behördenvertreter gaben an, dass derzeit mehrere Gebiete in der Provinz Baglan davon bedroht seien, von den Taliban erobert zu werden. (dpa/jW)