EU weitet Sanktionen gegen Russland aus

Brüssel. Die Europäische Union hat ihre gegen Russland gerichteten Sanktionen ausgeweitet. Die Mitgliedsstaaten setzten am Dienstag in Brüssel sieben weitere Namen auf die Liste der Personen und Einrichtungen, für die Einschränkungen wegen ihrer »Handlungen gegen die Ukraine« gelten. Sanktioniert sind nunmehr 177 Personen, wie der Rat mitteilte. Die neu dazugekommenen sind Politiker von der Schwarzmeerhalbinsel Krim. Ihnen wird vorgeworfen, im September 2019 russische Kommunalwahlen auf der Krim, so in der Stadt Sewastopol, abgehalten zu haben. Das untergrabe die Souveränität der Ukraine, hieß es. (dpa/jW)