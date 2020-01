»Polizeigewalt aus Sicht der Betroffenen«. Vorstellung der Studie zu Körperverletzung im Amt. Heute, Dienstag, 28.1., 18.30 Uhr, Alte Feuerwache, Melchiorstr. 3, Köln. Veranstalter: Komitee für Grundrechte und Demokratie e. V.

»Klimapolitik und Energiewende in Kuba im Schatten der USA«. Vortrag und Diskussion mit Dr. Edgar Göll (Kuba-Experte) zu innovativen Maßnahmen im Bereich Ökologie, Soziales, Ökonomie, Kultur und internationale Solidarität. Heute, Dienstag, 28.1., 19 Uhr, TU Chemnitz, Weinhold-Bau 2 (W 066), Reichenhainer Str. 70, Chemnitz. Info: netzwerk-cuba.de

»#FreeJulianAssange«. Mahnwache und Kundgebung für die Freilassung von Julian Assange. Mittwoch, 29.1., 17 Uhr, Flaggenplatz, Jungfernstieg, Hamburg. Veranstalter: »Hamburger 4 Assange«

»Rechte, rassistische Strukturen in den Berliner Ermittlungsbehörden?« Podiumsdiskussion mit Martina Renner (MdB, Die Linke), Helga Seyb (Reach Out), Georg Heil (Journalist) und Betroffenen rechten Terrors. Mittwoch, 29.1., 19 Uhr, Pfefferberg, Haus 13, Schönhauser Allee 176, Berlin. Veranstalter: Reach Out e. V., Pfefferwerk Stadtkultur u. a.

»Angriff von rechts – Erfahrungsbericht einer Betroffenen«. Vortrag und Diskussion über rechtsextreme Gewalt gegen Gemeindevorstände, mit Bürgermeisterin a. D. Martina Angermann aus Arnsdorf (Sachsen). Mittwoch, 29.1., 18 Uhr, »Cine K«, Bahnhofstr. 11, Oldenburg. Veranstalter: Gedenkkreis Wehnen e. V. u. a.