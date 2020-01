Henry Nicholls/REUTERS Was Whistleblowern und investigativen Journalistinnen droht: Assange weiß Bescheid

Welche Rolle wird künstliche Intelligenz wohl in unserem Alltag spielen? Mit der Frage beschäftigen sich auch Radioautoren. Frank Naumann hat mit »Asimovs Erben« (MDR 2020; Ursendung Teil 2/5 Di., 9 Uhr und Wdh. 19 Uhr, MDR Kultur) eine Kurzserie geschaffen, welche die Frage von einer unternehmerischen Perspektive aus angeht. Protagonisten sind drei Gründer eines Startups in Ostdeutschland. Mit ihren frisch erworbenen Studienkenntnissen entwickeln sie aus dem selbstlernenden Prototyp »Caro« autonom agierende Pflegeandroiden und Robocops. Leider geht einiges schief.

Keine Serie, sondern ein vierteiliges Hörspiel, das man sich ruhig in Gänze anhören sollte, ist Yishai Sarids »Monster« (WDR 2020; Ursendung Teil 2/4 Di., 19 Uhr, WDR 3). Es besteht aus einem langen Brief, den ein israelischer Historiker an den Direktor der Holocaustgedenkstätte Yad Vashem schreibt. Ein facettenreiches Stück, das sich mit den Formen des Gedenkens an die Shoa beschäftigt.

Ein journalistisches Feature kommt von Charly Kowalczyk: »Aufklärer unter Verdacht – Was Whistleblowern und investigativen Journalistinnen droht« (DLF 2020; Di., 19.15 Uhr, DLF), und ein Feature über die Verfolgung Homosexueller im Österreich der Nazizeit bringt DLF Kultur mit Jürgen Pettingers »Mit einem Warmen kein Pardon. Der Fall Franz Doms«. (ORF 2017; Di., 22 Uhr, DLF Kultur). Der Theatermacher George Tabori setzte seiner Mutter ein Denkmal mit der Erzählung »Mutters Courage« (RIAS/NDR/SDR 1979; Mi., 20 Uhr, NDR Kultur). Das Stück erzählt, wie Elsa Tabori der Deportation nach Auschwitz entging, während Taboris Vater dort ermordet wurde. In Ulrike Zöllers »Folter, Spott und Lebensmut – Musik im Lager« (BR 2020; Fr., 19 Uhr und Sa., 14 Uhr, BR-Klassik) geht es auch um die Holocaustüberlebende Esther Bejarano.

Kathrin Rögglas »Verfahren – Der NSU-Prozess als gespenstische Groteske« (WDR/BR 2020; Fr., 21 Uhr, Bayern 2) ist ein bedrückendes Resümee des Gerichtsverfahrens. Die Stimmen der Prozessbeteiligten werden erneut beschworen, sie sind gefangen in den Mikrophonen des Gerichtssaals. Eine treffende Groteske. Und Maxi Obexer hat ein neues Stück, das den schönen Titel trägt: »Wenn wir lieben« (WDR 2020; Ursendung Sa., 19 Uhr, WDR 3 und Wdh. So., 17 Uhr, WDR 5).

Im Meer wird mit Dünger das Algenwachstum stimuliert, in die Atmosphäre kommen Partikel zur Wolkenbildung, und zur Not spannen wir im All einen Sonnenschirm über der Erde auf. Der Klimawandel wird halb so schlimm, meinen ein paar passionierte Ingenieure. Deren Thesen untersuchen Werner Cee und Bettina Obrecht in »Gutes Klima in Teufels Küche – Climate Engineering, der andere Blick zum Himmel« (SWR 2018; So., 14 Uhr, RBB Kultur). Um sich emanzipatorisch gerierende antifeministische Bewegungen geht es bei Mithu Sanyals »Mannsein für Anfänger – Abenteuer mit Männerrechtlern« (SWR 2020; So., 14 Uhr, SWR 2), und wie bestellt kommt da auch Dominik Buschs »Die Einsamkeit des Kranführers« (BR 2020; Ursendung So., 15 Uhr und Wdh. Mo., 20 Uhr, Bayern 2) über einen sich sehr männlich sämtlichen Problemen entziehenden Kranführer. Empfohlen seien noch Stanislaw Lems »Der Unbesiegbare« (MDR 2018; So., 18.20 Uhr, SWR 2), Jens Rachuts »Moorsonate« (WDR 2017; So., 19 Uhr, WDR 3) sowie die Krimis von Natalia Ginzburg »So ist es gewesen« (NDR 1996; So., 21 Uhr, NDR Info).