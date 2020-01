Unrentable Pipeline

Yorgos Karahalis/AP Photo/dpa Die Energieminister Zyperns, Georgios Lakkotrypis, Griechenlands, Kostis Hatzidakis, und Israels, Yuval Steinitz (v. l. n. r.), unterzeichnen das Eastmed-Abkommen in Athen (2. Januar 2020)

Die italienische Regierung hat ihre abwartende Distanz zum Projekt der Eastmed-Gaspipeline bekräftigt, das von Israel, Griechenland und Zypern betrieben wird. Rom hatte sich anfangs an der Planung des Bauvorhabens beteiligt, als diese vor zehn Jahren gestartet wurde, aber zur Unterzeichnung eines Rahmenabkommens mit den genannten Staaten am 2. Januar in Athen keinen offiziellen Vertreter geschickt.

Nach den Gründen gefragt, sagte Außenminister Luigi Di Maio in einem Interview, das am 18. Januar von der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu veröffentlicht wurde: Die Entdeckung großer Gasvorkommen vor den Küsten Israels und Zyperns habe »neue Szenarien für die Energiesicherheit der Region, Italiens und der übrigen EU eröffnet«. Seine Regierung betrachte die Entwicklung aufmerksam und sei der Meinung, dass die im östlichen Mittelmeer liegenden Energiequellen »ein Wachstumsfaktor für alle Länder des Gebiets in einem Geist der Offenheit und Zusammenarbeit« sein sollten. Aber die Idee der Eastmed-Pipeline, die in der anfänglichen Planung über Griechenland bis nach Norditalien führen sollte, könne mit Blick auf die Kosten und die veranschlagte Zeit für ihre Verwirklichung »nur eine mittel- bis langfristige Option neben anderen in Betracht zu ziehenden Möglichkeiten sein«. Das Vorhaben müsse »erst noch beweisen, dass es Kapital zu seiner Realisierung anzuziehen und wirtschaftlich tragfähig zu sein vermag«.

Damit hat Di Maio den schwächsten Punkt des Projekts getroffen: Die Finanzierung der geplanten Pipeline, deren Kosten zur Zeit zwischen fünf und sechs Milliarden Euro geschätzt werden, ist immer noch völlig offen. Ob sich die 1.900 Kilometer lange Leitung, durch die zunächst jährlich neun bis elf Milliarden Kubikmeter Gas, später einmal vielleicht bis zu 20 Milliarden Kubikmeter, fließen sollen, jemals rentieren wird, hängt von der Entwicklung der Gaspreise ab. Beim aktuellen Stand der Prognosen ist es eher unwahrscheinlich.

Falls Rom an seiner derzeitigen Ablehnung einer Fortführung der Pipeline auf italienischem Gebiet festhält, entfällt der ursprüngliche Plan, auf diesem Weg auch andere europäische Länder mit Gas aus israelischen und zypriotischen Vorkommen zu beliefern. Die Frage nach der wirtschaftlichen Lebensfähigkeit des Projekts stellt sich dadurch noch dringlicher.

Der zumindest vorläufige Rückzug Italiens aus der Eastmed-Planung war schon im März vorigen Jahres offenbar geworden. Eine für diesen Zeitpunkt vorgesehene Vertragsunterzeichnung der vier Staaten wurde deshalb verschoben. Welche Argumente dabei den Ausschlag gaben, ist schwer zu differenzieren und zu gewichten. Eine Rolle spielten auf jeden Fall die Bedenken und Proteste von Umweltschützern und Gemeinden in Süditalien, die vor allem von der Fünf-Sterne-Bewegung als Regierungspartei nicht ignoriert werden konnten.

Die übriggebliebenen Träger des Projekts – Israel, Zypern und am stärksten Griechenland – halten dennoch an der Fiktion fest, Italien werde sich der Staatengruppe später doch wieder anschließen. In diesem Sinn war ein Brief des italienischen Ministers für Wirtschaftsentwicklung, Stefano Patuanelli, formuliert, den er vor der Unterzeichnung des Abkommens am 2. Januar an seinen griechischen Kollegen gerichtet hatte. Dort hieß es: »Ich möchte meine wärmsten Wünsche für den Erfolg der Initiative zum Ausdruck bringen, die Italien weiter unterstützen wird und die im Rahmen der europäischen Common-Interest-Pläne liegt.« – Patuanelli gehört, ebenso wie Außenminister Di Maio, zur Fünf-Sterne-Bewegung.

Die EU hat die geplante Pipeline schon 2013 in die Liste der »Projekte von gemeinsamem Interesse«, englisch abgekürzt PCI, aufgenommen. Als solches gilt ein Vorhaben, wenn es unter anderem bedeutende Vorteile für mindestens zwei Mitgliedsstaaten bringt, zur Integration der EU-Elek­trizitätsmärkte beiträgt, die Sicherheit der Energieversorgung innerhalb der Wirtschaftsunion erhöht und die CO2-Emissionen verringert. Derartige Projekte können von Brüssel finanziell gefördert werden.

Konkret bedeutet das, dass die EU einen Teil der Kosten für technische, wirtschaftliche und umweltwissenschaftliche Studien zur Machbarkeit und Rentabilität der Eastmed-Planung übernommen hat. Dafür stellte die Union schon bis Ende 2018 mehr als 34,5 Millionen Euro zur Verfügung. Damit ist aber, anders als manchmal von den Trägern des Projekts vorgetäuscht wird, noch keine Entscheidung über eine finanzielle Beteiligung an dem geplanten Pipelinebau verbunden. Eastmed solle neben der Belieferung der EU mit Flüssiggas (LNG) durch Tankschiffe als eine mögliche Option gesehen werden, sagte ein nicht namentlich bezeichneter Sprecher der Union am 2. Januar gegenüber dem griechischen Fernsehsender Kanal Eins. Es sei »wichtig, die Kosten und Vorteile beider Optionen noch weiter zu erforschen«. Gemeint sind damit Überlegungen, Erdgas aus israelischen Vorkommen über zwei bereits vorhandene LNG-Terminals in Ägypten per Schiff nach Europa zu transportieren.