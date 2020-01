Parteiprogramm ist Richtschnur

In einer Erklärung vom 25. Januar forderte der Landeskoordinierungsrat der Kommunistischen Plattform (KPF) Sachsen grundlegende Veränderungen in der Partei Die Linke:

Die Mitglieder des Landeskoordinierungsrates der KPF Sachsen haben sich mit den jüngst veröffentlichten Aussagen von führenden Genossen der Bundestagsfraktion Die Linke zur Sicherheits- und Friedenspolitik und der entworfenen Koalitionserklärung von »Rot-Rot-Grün« in Thüringen sowie Aktivitäten der Fraktion Die Linke im Berliner Abgeordnetenhaus auseinandergesetzt.

Wir sind zutiefst empört darüber, dass Genosse Bartsch die Beschlusslage zur NATO und die Genossen Liebig, Höhn und Leutert unseren Standpunkt zu Auslandseinsätzen der Bundeswehr auf dem Altar der Machtbeteiligung infrage stellen. Was gibt ihnen die moralische Legitimation, wesentliche und grundsätzliche Teile des Parteiprogramms auf dem Altar einer illusionären Machtbeteiligung zu opfern? Dies sind Schläge ins Gesicht derer, die sich tagtäglich ernsthaft und engagiert für den Kampf um Frieden und Völkerverständigung einsetzen.

Die vorliegende Koalitionserklärung für »Rot-Rot-Grün« in Thüringen ist in wesentlichen Passagen ein Konglomerat aus Dichtung und Wahrheit sowie Mutmaßungen und Verdächtigungen zur Geschichte der DDR und deren Menschen. (…) In Berlin wird nach dem katastrophalen Verkauf von Wohnungen, der maßgeblichen Beteiligung von privaten Geldgebern im Bereich der Schulen nunmehr ernsthaft der Privatisierung der Berliner S-Bahn das Wort geredet.

Gilt die Achtung vor Parteitagsbeschlüssen nur für die Mitglieder der Basis? Wiederholt und leider immer öfter werden durch Amts- und Mandatsträger der Linken öffentlich Meinungen präsentiert, die dem Votum von über 95 Prozent der Mitglieder in der Befragung zum geltenden Parteiprogamm widersprechen oder sie zumindest infrage stellen. Dies befeuert die vorherrschende Meinung in der Bevölkerung, dass die Partei Die Linke im Strom der bürgerlichen Parteien mitschwimmen will und sich damit als gesellschaftliche Alternative verabschiedet. Die Wahlergebnisse sind ein beredter Ausdruck dafür – nur Mitglieder der Partei- und Fraktionsführung der Linken auf Bundes- und Länderebene scheint das nicht zu beeindrucken und zum Nachdenken über den politischen Kurs der Partei zu veranlassen.

Da stellt sich die Frage: Ist den Amts- und Mandatsträgern ihre erreichte soziale und gesellschaftliche Position, ihr persönlicher Status, wichtiger als die auf grundlegende gesellschaftliche Veränderungen drängenden und manifestierten politischen Ziele der Partei? Nicht erst heute haben wir unserem Unmut über die Macht- und Farbenspiele in den »Amtsstuben« der Linken, fernab aller politischen Realität und unvereinbar mit unserem Programm, Luft gemacht. Änderungen sind »oben« leider nicht erkennbar. Eine der Folgen: Sympathisanten bleiben unseren Veranstaltungen zunehmend fern, und neue Mitglieder sind mit dieser wankelmütigen und opportunistischen Politik nicht zu gewinnen, potentielle Wähler werden verschreckt.

Wir setzen jetzt unsere nie versiegenden Hoffnungen für eine konsequente linke Politik auf die kommende Strategiekonferenz und den kommenden Bundesparteitag! Wir wünschen, nein, wir erwarten auch eine personelle Erneuerung an der Spitze der Partei, gemäß den Bestimmungen der Satzung. Also eine konstruktive und konsequente inhaltliche und personelle Erneuerung. (…)