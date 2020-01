»Sie vertreten nicht die Meinung ihrer Mitglieder«

Maurizio Gambarini/dpa Das sehen viele Genossenschaftsvorstände anders: Demonstration gegen Verdrängung in Berlin-Kreuzberg (25.2.2017)

Sie haben vor einigen Wochen mit einem offenen Brief die Vorstände der Berliner Wohnungsgenossenschaften wegen deren Position zum sogenannten Mietendeckel kritisiert. Der Berliner Senat will das inzwischen verwässerte Gesetz diesen Donnerstag durch das Abgeordnetenhaus bringen (jW berichtete). Was werfen Sie den Genossenschaftsvorständen vor?

Sie haben kein Verantwortungsbewusstsein – jedenfalls nicht für die großen sozialen Probleme in der Stadt. Die Mietpreistreiberei und der Wohnungsmangel belasten die Menschen mit geringen Einkommen stark, wenn sie durch hohe Mieten verdrängt werden und dann keine Wohnung finden, die sie bezahlen können. Die Vorstände behaupten, dass sie eine soziale Mietenpolitik betreiben würden, hier versagen sie aber.

Wie meinen Sie das?

Mit ihrem Widerstand gegen den Mietendeckel vertreten sie nur ihre eigene Meinung, nicht aber die ihrer Mitglieder. Die sind an stabilen Mieten inte­ressiert, gefragt werden sie indes nicht. Faktisch stellen sich die Vorstände auf die Seite der Wohnungskonzerne, nicht aber auf die ihrer Mitglieder und der Mieter in Berlin.

Meinen Sie wirklich, die Vorstände der Genossenschaften paktieren mit den Verbänden der Wohnungsunternehmen?

Der Widerstand gegen den Mietendeckel ist strategisch organisiert. Ein Beispiel: Mit einem Aufruf der »Wohnungswirtschaft Deutschland« wird für die solidarische Finanzierung einer Öffentlichkeitskampagne in Höhe von 1,6 Millionen Euro geworben. Dahinter verbergen sich der Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen sowie die Wohnungs- und Immobilienverbände der Bundesrepublik. Dazu gehören auch die Verbände der Wohnungsgenossenschaften. Von allen Vermietern wird ein Sonderbeitrag in Höhe von 30 Cent pro Wohnung verlangt.

Was passiert mit diesen Geldern?

Damit wird eine verlogene Plakat­aktion unter dem Motto »Berlin baut lieber Mist als Wohnungen. Wir können nicht mehr in Neubau investieren« bezahlt. Oder es wird der Unsinn verbreitet, der Mietenstopp sei ein Eingriff in die Selbstverwaltung und der Anfang der Verstaatlichung der Genossenschaften. Die Vorstände versuchen, ihre Mitglieder gegen den Mieten­deckel aufzubringen, und jonglieren unseriös mit potentiellen »Verlusten«. Auf Informationen kommt es gar nicht mehr an, auf Stimmungsmache schon.

Sehen Sie gar keine Probleme bei der Ausgestaltung des Mieten­deckels für Genossenschaften?

Sicherlich wird es Probleme geben, aber vieles ist nicht neu. Wir haben die Vorstände in unserem offenen Brief dazu aufgerufen, dem Senat ihre konstruktive Mitarbeit bei der Wohnungs- und Mietenpolitik anzubieten. Es ist ja außerdem nicht so, dass gar kein Geld mehr reinkommt. Bei der Modernisierung werden die Kosten mit acht Prozent auf die Miete umgelegt (vor 2019 waren es noch elf Prozent, jW). Die sind nach einigen Jahren beglichen, die Miete aber bleibt erhöht. Die Genossenschaft hat dann Einnahmen, die keine Kosten mehr decken müssen. Das ist ein Zusatzgewinn. Wenn zum Neubau die Eigenmittel nicht reichen, kann man Kredite aufnehmen.

Sie sprechen von einem »Mangel an genossenschaftlicher Demokratie«. Woran machen Sie den fest?

Im Genossenschaftsgesetz steht, dass der Vorstand die Genossenschaft unter eigener Verantwortung leitet. Wenn der Vorstand einmal berufen ist, kann ihm niemand mehr Vorschriften machen: nicht die Generalversammlung, nicht der Aufsichtsrat, nicht die Mitglieder. Er verselbständigt sich. Wenn die Mitglieder in existenziellen Fragen aber nicht entscheiden dürfen – Pardon, aber worin soll dann die Selbstverwaltung bestehen?

Was also tun?

Das Genossenschaftsgesetz ändern, das Recht der Generalversammlung wiederherstellen, um dem Vorstand Weisungen erteilen zu können, wie er zu handeln hat. Kurzum: Wir brauchen einen Genossenschaftskongress für die Basis – ein Sprachrohr, damit Kampagnen für die Immobilienwirtschaft aus den Reihen der Genossenschaftsvorstände endlich aufhören.