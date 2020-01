Rechnung aufgegangen

Sebastian Castaneda/REUTERS Menschen schauen in Lima, in welchen Wahlbüros sie ihre Stimme abgeben müssen (26.1.2020)

Stimmen die ersten Hochrechnungen, ist das peruanische Parlament nach den außerordentlichen Wahlen vom Sonntag fragmentiert wie nie zuvor. Laut Angaben des Unternehmens »Ipsos Perú« und des Fernsehsenders América TV vom späten Sonntag abend (Ortszeit) werden dem Kongress in Zukunft zehn Parteien angehören. Dabei kommt keine Formation auf die absolute Mehrheit der Sitze. Wahlsieger ist nach den vorläufigen Zahlen die »Acción Popular« mit 10,1 Prozent, gefolgt von der »Frente Popular Agrícola del Perú« (Frepap, 8,9 Prozent) und »Podemos Perú« (8,2 Prozent). Die zuvor stärkste Partei »Fuerza Popular« kommt nur noch auf sieben Prozent, die linken Kräfte »Frente Amplio« (6,1 Prozent) und »Juntos por el Perú« (5,1 Prozent) schafften es voraussichtlich knapp über die geltende Fünfprozenthürde.

Neben dem Wahlsieg der »Acción Popular«, die weder über ein klares Programm noch über Führungspersönlichkeiten verfügt, überraschte am Wahlabend vor allem das gute Abschneiden der konservativ-evangelikalen Formation Frepap, die das erste Mal seit 38 Jahren wieder in den Kongress einziehen konnte. Die insbesondere auf dem Land verankerte Partei vertritt ein archaisches Weltbild, ihre Anhänger nennen sich »Israeliten« und kleiden sich in Tuniken.

Wie unter anderem die chilenische Tageszeitung La Tercera noch am Sonntag abend kommentierte, waren es in erster Linie die »traditionellen Parteien, die mit Korruptionsskandalen in Verbindung gebracht werden«, die dramatisch an Wählerstimmen verloren haben. Hierzu gehört der nominell sozialdemokratische »Partido Aprista«, dem zum ersten Mal seit 90 Jahren nicht der Sprung ins Parlament gelang.

Besonders drastisch verlor die »Fuerza Popular«, weshalb eine ganze Reihe von Kommentatoren die Wahl in erster Linie als Niederlage des »Fujimorismo« bezeichnete. Die von Keiko Fujimori, der Tochter des ehemaligen Präsidenten und Diktators Alberto Fujimori, gegründete Formation, hatte im letzten Kongress noch 73 der insgesamt 130 Sitze und somit die absolute Mehrheit der Mandate innegehabt. Die Oppositionsführerin Keiko Fujimori sieht sich einer Reihe von Vorwürfen des Amtsmissbrauches im Zusammenhang mit dem Skandal um den brasilianischen Baukonzern Odebrecht konfrontiert, weshalb sie bereits in Untersuchungshaft saß und schon ab dem heutigen Dienstag wieder hinter Gitter kommen könnte.

Die Abgeordneten des Kongresses, die nur bis zu den regulären Wahlen im Juli 2021 im Amt bleiben werden, müssen somit miteinander verhandeln, um Beschlüsse treffen zu können. Die absolute Mehrheit im Kongress hatte es der rechten Opposition ermöglicht, die Arbeit von Präsident Martín Vizcarra aktiv zu boykottieren. Nachdem das Parlament sich strikt geweigert hatte, über von Vizcarra eingebrachte Gesetze insbesondere zum Umgang mit Korruptionsfällen abzustimmen, hatte dieser die Abgeordneten im September des vergangenen Jahres dazu aufgefordert, in einem Vertrauensvotum über ihn zu entscheiden. Da die Abgeordneten das ablehnten, löste das Staatsoberhaupt das Parlament auf und rief die nun abgehaltenen Neuwahlen aus.

Das Manöver von Vizcarra scheint mit dem Ergebnis vom Sonntag zumindest teilweise aufgegangen zu sein. Auch wenn ein Großteil der zukünftig im Parlament vertretenen Parteien rechtskonservativ ist, scheint eine Abkehr vom Totalboykott des parteilosen Präsidenten wahrscheinlich. So erklärten am Sonntag Vertreter von »Podemos Perú« sowie der »Partido Morado«, die auf 7,5 Prozent gekommen war, mit dem Staatsoberhaupt zusammenarbeiten zu wollen.

Unterdessen erklärten sich die Linksformationen »Frente Amplio« und »Juntos por el Perú« zufrieden mit ihren Ergebnissen. In einem über Twitter verbreiteten Statement dankten die neuen Abgeordneten der »Frente Amplio« ihren Wählern und bekräftigten, auch weiter »die Rechte der Arbeiterinnen und Arbeiter gegenüber der neoliberalen Politik zu verteidigen«.