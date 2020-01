Schlappe für Salvini

Massimo Paolone/LaPresse via AP/dpa PD-Generalsekretär Nicola Zingaretti (l.) und Parteikollege Stefano Bonaccini, der Regionalpräsident von Emilia Romagna, am 23. Januar 2020 in Bologna

Bei den Wahlen in der norditalienischen Region Emilia-Romagna ist Stefano Bonaccini von dem sozialdemokratischen Partito Democratico (PD) an der Spitze einer Mitte-links-Koalition am Sonntag mit 51,4 Prozent der abgegebenen Stimmen im Amt bestätigt worden, berichtete die Nachrichtenagentur ANSA. Die Lega-Senatorin Lucia Borgonzoni kam auf 43,7 Prozent. Sie trat für ein Bündnis aus Faschisten an, zu dem auch die Forza Italia (FI) des früheren Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi und die »Brüder Italiens« (FdI) von Giorgia Meloni gehören. Nach Auszählung fast aller Stimmen wurde die Lega mit 31,9 Prozent stärkste Partei, die FdI erhielt 8,6 Prozent, während die FI nur auf 2,59 Prozent kam. Die Wahlbeteiligung lag mit 67,7 Prozent 30 Punkte über den 37,6 Prozent im Jahr 2014. PD-Sekretär Nicola Zingaretti erklärte, es sei mit der auf der Straße geführten Kampagne gelungen, vor allem Nichtwähler und deren Vertrauen zurückzugewinnen.

Mit nur 4,7 Prozent Stimmanteil erlitt die Fünf-Sterne-Bewegung (M5S) erneut eine schwere Schlappe. Bei der Wahl zum italienischen Parlament 2018 war sie noch mit über 32 Prozent stärkste Partei gewesen. Nachdem sie in der Regierung unter dem parteilosen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte den rassistischen und ausländerfeindlichen Kurs der Lega mitgetragen hatte, war sie sowohl bei den EU-Wahlen 2019 als auch bei drei Regionalwahlen auf unter acht Prozent gesunken. Nachdem Lega-Chef Matteo Salvini diese Regierung im August des vergangenen Jahres zu Fall gebracht hatte, bildete Conte mit dem PD ein neues Kabinett, in das M5S eintrat. Der Wechsel bewahrte diese allerdings nicht vor der erneuten Niederlage. Dazu mag beigetragen haben, dass die »Sterne« ein Wahlbündnis mit den Sozialdemokraten abgelehnt hatten, um Verluste bei diesen zu provozieren.

Bei den gleichzeitig im südlichen Kalabrien stattfindenden Regionalwahlen trat das Bündnis der Faschisten mit einem Kandidaten der FI an, der 55,7 Prozent gewann und damit künftig auch Regierungschef sein wird. Das Mitte-links-Bündnis kam auf 30,3 Prozent.

Der Wahl in der rechten Hochburg wurde allerdings weniger Bedeutung zugemessen. Das lag nicht zuletzt auch daran, dass Salvini sich auf den Norden konzentriert hatte. Bis zuletzt hatte der Lega-Chef getrommelt, er werde die nach dem Faschismus zunächst von den Kommunisten des PCI, später Linksdemokraten und seit 2008 von der PD regierte »rote Hochburg« in der Emilia einnehmen. Noch am Sonntag hatte er im Kurzbotschaftendienst Twitter geprahlt, nach dem Sieg in der Emilia werde es mit der »Räumung« des Regierungssitzes in Rom weitergehen. Diese »Arroganz« sei, wie die römische Tageszeitung La Repubblica und der Mailänder Corriere della Sera hervorhoben, abgestraft worden.

Für den Erfolg des PD in der Emilia dürfte auch die Unterstützung der neuen Protestbewegung »Sardinen« ausschlaggebend gewesen sein. Diese hatte zur Wahl Bonaccinis aufgerufen. Generalsekretär Zingaretti hob dies als »entscheidend« hervor und dankte den »Sardinen« ausdrücklich für ihren Beitrag.

Es war befürchtet worden, dass eine Niederlage des PD in der Emilia sich auf die Regierung Contes auswirken würde. Nun sei, da »Salvini verloren hat, die Regierung gestärkt«, zitierte La Repubblica« Zingaretti. Ob das so ist, bleibt allerdings abzuwarten, denn die »Sterne«-Partei steht vor einem Scherbenhaufen, was sie ihrer von dem bisherigen Parteichef Luigi Di Maio verfolgten rechten Politik und der Kollaboration mit der Lega verdankt. Dass Parteigründer Beppe Grillo, der noch immer die Fäden in der Hand hält, in letzter Minute die Reißleine gezogen und am Mittwoch vergangener Woche den Rücktritt Di Maios durchgesetzt hatte, hatte keine effektiven Folgen mehr.

Conte hält in Rom nur mühsam die Koalition des PD mit M5S, der auch die Linkspartei »Freie und Gleiche« (LeU) angehört, zusammen. Di Maio bleibt nach seinem Rücktritt als Parteichef Außenminister. Er könnte jederzeit eine weitere Regierungskrise auslösen. Zunächst soll laut Grillo ein Kongress im März über den weiteren Kurs der »Sterne« entscheiden. Wahrscheinlich ist auch, dass man die Ergebnisse der drei anstehenden Wahlen im Frühjahr in den Regionen Marken, Kampanien und Apulien abwarten will.