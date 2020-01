Lohndumping beim Laschen

Carmen Jaspersen/dpa Wenn Frachter anlegen, muss es schnell gehen. Reeder wollen Zeit und Geld sparen (Bremerhaven, 9.8.2019)

Schwere Vorwürfe gegen Schiffahrtsunternehmen erhob Ende vergangener Woche die Fachgruppe Maritime Wirtschaft der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. »Tarif- und Vertragsbruch« werden vor allem mehreren sogenannten Feeder-Reedereien zur Last gelegt – das sind jene, die mit eigenen oder gecharterten Schiffen Liniendienste zwischen verschiedenen Häfen einer Region betreiben. Dabei holen sie Fracht, überwiegend Container, von Bord interkontinental fahrender Megacarrier und verteilen sie auf kleinere Häfen – oder sie sammeln dezentral Container ein und transportieren diese zu den großen »Hubs« für den transozeanischen Transport.

Anlass des aktuellen Streits ist ein Tarifvertrag, der Ende Februar 2018 zwischen der Internationalen Transportarbeitergewerkschaft ITF – der Verdi angehört – und dem Internationalen Verband maritimer Unternehmer IMEC im philippinischen Manila vereinbart worden war (jW vom 5. März 2018). Darin wurde unter anderem geregelt, dass Ladungssicherung auf Seeschiffen in den Häfen weltweit von Hafenarbeitern durchzuführen ist. Insbesondere auf kleineren Schiffen – etwa Feedern – wird diese »Laschen« genannte Tätigkeit häufig den Seeleuten aufoktroyiert. Die jeweiligen Reeder senken so ihre Hafenkosten, denn sie sparen Zeit und müssen keine lokalen Fachkräfte bezahlen. Weil aber das bordeigene Personal für diese (oft spezifische Kenntnis erfordernde) Tätigkeit nicht qualifiziert ist, gilt das Laschen durch Seeleute nicht nur aus der Sicht von Verdi als gravierendes Sicherheits- und Umweltrisiko. Zudem müssen die Seeleute das körperlich anstrengende Laschen oft zusätzlich zu ihrer sonstigen Bordtätigkeit, teilweise während ihrer Ruhezeiten, erledigen. Vereinzelt wird gar schon während der Fahrt zu einem Hafen »entlascht«, um die Liegezeiten zu verkürzen – was in Deutschland verboten ist.

Der besagte Tarifvertrag sollte das ab Anfang 2019 beenden: »Laschen ist Hafenarbeit«, so die seit fast zehn Jahren ausgegebene Parole von Verdi und ITF. Für Europa und Kanada hatte die ITF auf ausdrücklichen Wunsch der Unternehmer sogar einer Ausnahme zugestimmt, so dass die Hafenarbeiterklausel (»Dockers’ clause«) hier erst Anfang dieses Jahres in Kraft trat. Nun aber stellt Verdi fest, dass gerade hiesige Reeder die Anwendung dieser Dockers’ clause verweigern: Während deren Umsetzung in der restlichen Welt kein Problem war, erläutert Verdi-Sekretär Christian Schadow auf Anfrage, werde sie »in den höchst entwickelten Volkswirtschaften dieser Welt zum Problem gemacht«. Die meisten Unternehmen hätten »diese Frist ungenutzt verstreichen lassen und auf Zeit gespielt« – statt etwa in der Übergangsfrist Leute auszubilden – »oder erklärt, den bestehenden Vertrag nicht einzuhalten«. Mit diesem Tarif- und Vertragsbruch würden sich die meisten Feeder-Reeder einen Kostenvorteil gegenüber vertragstreuen Mitbewerbern verschaffen. Schadow: »Die Reeder und Charterer der reichsten Länder der Welt wollen auf Kosten der Gesundheit und Sicherheit ihrer eigenen Beschäftigten ihre Gewinne maximieren.«

Die kritisierte Branche schießt zurück: Die Regelung sei ja nicht allgemein verbindlich, und es gebe noch offene Fragen, hieß es etwa vom Schiffsmaklerverband. Zudem hätten zahlreiche Häfen insbesondere der Ostsee gar nicht die nötigen Fachkräfte fürs Laschen. Schadow reagiert verärgert: Ja, in einzelnen kleinen skandinavischen Häfen seien Ausnahmen mit der örtlichen Gewerkschaft vereinbart, das sei »nie ein Problem gewesen«. Es sei aber »im höchsten Maße unredlich«, dies nun auch für große Häfen zu verallgemeinern. Und er verwies darauf, dass etwa in russischen Häfen auf keinem Schiff durch die Besatzung gelascht werde. In Antwerpen sei das Laschen sogar schon seit 1972 per Verordnung den Hafenarbeitern vorbehalten – Tarifvertragstreue sei also ohne die behaupteten Wettbewerbsnachteile möglich.