Deutsche Bahn im Tiefschlaf

Charles Platiau/REUTERS Ausgeruht von Paris nach Istanbul konnte man bis 1977 im Orient-Express reisen

Die Deutsche Bahn (DB) hat in den vergangenen Jahren bequeme und traditionsreiche Nachtzüge mit Schlaf-, Liege- und Sitzwagen durch ICE- und IC-Züge mit einfachen Sitzen ersetzt. Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) hingegen erkannten die Lücke und füllten diese. Und das Angebot wird ausgeweitet. So traf Anfang vergangener Woche der erste ÖBB-»Nightjet« aus Wien in Brüssel ein. Weil sich das in Zeiten der Klimakrise gut verkaufen lässt, reisten hochrangige Vertreter der EU-Kommission und EU-Abgeordnete aus Österreich und der BRD gleich mit. Auch im Norden des Kontinents besinnen sich Verantwortliche wieder auf den Vorteil von Nachtzugverbindungen. So hatte die von der schwedischen Regierung beauftragte Behörde Trafikverket Mitte Januar einen Zwischenbericht zum Projekt »Nachtzugverkehr nach Europa« vorgelegt. Oberste Priorität haben dabei Nachtzüge vom südschwedischen Malmö über Kopenhagen nach Köln sowie von Stockholm nach Hamburg-Altona.

Unterdessen zeigen sich DB-Vorstand und Bundesregierung offen für eine Ausweitung des Nachtzugverkehrs. Doch dafür Geld investieren wollen sie nicht. Für Joachim Holstein vom Netzwerk »Bürgerbahn statt Börsenbahn« ist dies unverständlich. »Während Länder wie Österreich, Schweden, die Niederlande und die Slowakei erkannt haben, dass die Signale für Nachtzüge auf Grün gestellt werden müssen, verharrt Deutschland bei der fatalen Politik, statt dessen lieber Flugzeuge und Dieselbusse zu subventionieren«, kritisierte Holstein, der Betriebsrat bei der inzwischen abgewickelten DB-Nachtzug-Tochter DB European Railservice war, in einer Mitteilung. Er hatte jahrelang gegen die Kürzung und Aufgabe der Nachtzüge gekämpft. Vor dem Hintergrund der in diesen Tagen in Davos neu belebten Klimadebatte sei es »peinlich, dass eine von über 30.000 Menschen unterstützte Petition von vier deutschen EU-Abgeordneten, im Juli 2020 wieder einen Nachtzug nach Brüssel einzuführen, von DB und Bundesregierung bisher ignoriert wird«.

Doch die Befürworter lassen nicht locker. Am heutigen Dienstag wollen EU-Politiker in Brüssel Vertreter des europäischen Netzwerks »Back on Track« empfangen, das sich seit mehreren Jahren für den Ausbau von Nachtzugverbindungen engagiert.

Bundes- und europaweit hatte es in früheren Jahrzehnten ein großes Netz von Nachtzugverbindungen gegeben, die dann schrittweise abgebaut und eingestellt wurden. Dabei hatten die Bahn-Manager noch in den 90ern große Pläne für den Ausbau gehabt. Doch mit dem seit 1999 tonangebenden Bahn-Chef Hartmut Mehdorn, der die DB an die Börse bringen wollte, gab es einen abrupten Kurswechsel. Nach der Inbetriebnahme der neuen Eisenbahnverbindung durch den Kanaltunnel Anfang der 1990er Jahre war das Projekt durchgehender Nachtreisezüge von Frankfurt am Main über Köln und Brüssel nach London und weiter nach Wales und Schottland weit fortgeschritten. Dann wurde es ad acta gelegt. Im letzten Jahrhundert gab es noch täglich durchgehende Nachtzüge in die Balkanländer mit Zielbahnhöfen in Istanbul und Athen. Wer für die Reise auf die Iberische Halbinsel bewusst auf Flieger oder Auto verzichten und sich nicht die Strapazen einer Busreise antun will, hat es besonders schwer. Vollständig vom Gleis genommen wurden vor Jahren Nachtzüge von Mailand, Zürich und Paris nach Barcelona. Inzwischen wurden in Richtung Spanien lange und bislang nicht voll ausgelastete Streckenabschnitte für Hochgeschwindigkeitsverkehre in Betrieb genommen, die durchgehende Fahrten etwa zwischen Frankfurt am Main und Barcelona in weniger als elf Stunden möglich machen. Von dort wäre Madrid in weniger als drei und Sevilla in gut fünfeinhalb Stunden erreichbar. Doch ein entsprechendes modernes Nachtzugangebot ist nicht in Sicht. Auch Autoreisezüge mit Schlaf- und Liegewagen nach Südfrankreich oder in die Toskana wurden gestrichen. Dabei wären bei annehmbaren Preisen solche Züge gefragt.

»Im Nachtzug überwinden die Fahrgäste im Schlaf große Distanzen, für die man mit ICE oder IC tagsüber viel wertvolle Zeit verbraucht«, erklärte Holstein. Tatsächlich jedoch reiben sich viele Reisende, die in Schlaf-oder Liegewagen entspannt und ausgeruht dem Ziel näher kommen und eine Hotelübernachtung sparen könnten, notgedrungen in Billigflügen auf. Nutznießer dieser Entwicklung sind Airlines, Hotelindustrie und große internationale Autovermieter.