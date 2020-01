Umfrage: Große Angst vor Jobverlust

Davos. Fast drei Viertel (73 Prozent) der Menschen in Deutschland haben einer aktuellen Umfrage zufolge Angst vor einem Verlust ihres Arbeitsplatzes. Im Zentrum steht für viele der technologische Wandel, wie die Beratungsagentur Edelman in ihrem aktuellen »Trust Barometer« ausgewertet hat, das Ergebnis soll am heutigen Montag in Berlin vorgestellt werden. So sei etwa unklar, was die Entwicklung autonomer Fahrzeuge für Lastwagenfahrer bedeute. (dpa/jW)