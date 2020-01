Vorteil für City von London

Boris Roessler/dpa Banker in Frankfurt am Main fürchten, nach dem »Brexit« weniger Macht zu haben

Die britische Regierung hat keine Eile, Details zum Handelsabkommen mit der EU zu präsentieren. »Wir werden unsere Verhandlungsziele zu gegebener Zeit nach dem 31. (Januar) veröffentlichen«, sagte »Brexit«-Minister Stephen Barclay am Sonntag der BBC. Großbritannien verlässt Ende des Monats die Europäische Union. Bis Ende 2020 gilt eine Übergangszeit. Es wird allgemein erwartet, dass die Verhandlungen über die Beziehungen ab 2021 im März beginnen. »Der entscheidende Punkt ist, dass wir die Kontrolle über unsere Regeln haben«, sagte Barclay.

Geringe Einflussmöglichkeiten auf die Ausgestaltung des »Brexit«-Abkommens bereiten Bundesbankern Kopfschmerzen: Joachim Wuermeling, Vorstandsmitglied der Behörde, warnte gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung vor drohenden »Risiken« für den kontinentalen Geldverkehr. Die EU verliere mit dem Austritt der Briten am 31. Januar einen Teil ihrer finanziellen Souveränität, London unterliegt mittelfristig nicht mehr den EU-Regeln und könnte zu einer Art Offshore-Finanzplatz werden, so Wuermeling. Derzeit werde ein Drittel der EU-Kapitalmarktaktivitäten in London abgewickelt. Der Handel mit Zinsswaps laufe zu 85 Prozent in London, der Devisenhandel weltweit werde zu 37 Prozent dort abgewickelt und nur zu elf Prozent in der EU. »Selbst die Anleihekäufe der Europäischen Zentralbank werden zur Hälfte in London getätigt. Das zeigt, wie bedeutend der Finanzplatz für uns auch nach dem 31. Januar 2020 sein wird«, sagte der Bundesbank-Vorstand. Der »Brexit« ändere »alles«. Die EU verliere die Kompetenz für die Regulierung der in London angesiedelten Banken. Nach der Finanzkrise sei die Regulierung für Banken aus guten Gründen verschärft worden. »Jetzt mit dem Brexit sind die Briten frei, diese Regeln zurückzudrehen. London sieht sich im Wettbewerb mit Plätzen wie New York, da ist die Versuchung groß, für die eigenen Banken die Zügel zu lockern.« Der EU-Bankenregulierung seien hingegen die Hände gebunden: »Unser Zugriff reicht nicht über den Kanal. Das zeigt: Unsere Finanzstabilität hängt künftig auch zu einem Teil vom Verhalten der Aufseher und Gesetzgeber in London ab. Auch in Krisenzeiten.« Die Mehrheit der 5.500 in London registrierten Geldhäuser strebe eine Lizenz für die EU überhaupt nicht an. Deshalb fehle es der EU an einem wirklichen Druckmittel. (Reuters/jW)