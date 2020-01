Dauerstreit in Davos

Yves Herman/REUTERS Steuerfreie Gewinne: Die US-Regierung stellt sich schützend vor Internetkonzerne wie Facebook (Protest in Brüssel, 4.12.18)

Immer wieder haben sie in der vergangenen Woche auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos eine Rolle gespielt: die Beziehungen zwischen der EU, den Vereinigten Staaten und China. Dabei haben führende Vertreter mehrerer westeuropäischer Staaten recht klar gegen Washington opponiert.

Insbesondere Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nutzte ihren Auftritt in Davos, um sich gegen US-Präsident Donald Trump zu positionieren. Sie sagte etwa, die Frage, ob man die Ziele des Pariser Klimaabkommens verwirkliche, könne »eine Frage des Überlebens auch unseres Kontinents« sein. Diesbezüglich müsse die Welt eigentlich »gemeinsam handeln«. Das war genauso ein Hieb gegen Washington wie die Ankündigung, die EU werde sich »natürlich für Multilateralismus und für multilaterale Organisationen einsetzen«. Merkel konnte es sich nicht verkneifen, Trumps peinliche Prahlereien aufs Korn zu nehmen, mit denen er am Dienstag in Davos sein eigenes Wirken in den allerhöchsten Tönen gepriesen hatte. »Wir sind nicht so von der Sorte, dass wir den ganzen Tag darüber sprechen, was bei uns super läuft«, äußerte die Kanzlerin trocken: »Da sind die Kulturen unterschiedlich«. Zugleich sprach sie sich für ein offensiveres Auftreten der EU in der Weltpolitik aus: »Europa muss sicherlich seine Stimme klarer erheben.« Das entspreche »dem Anspruch, den Ursula von der Leyen formuliert« habe – nämlich »eine geopolitische Kommission« zu führen.

Abgaben für Internetkonzerne

Rückendeckung für ihr Anliegen, »Europa« müsse offensiver auftreten, erhielt Merkel aus London. Der britische Finanzminister Sajid Javid geriet sich in Davos mit seinem US-Amtskollegen Steven Mnuchin kräftig in die Haare. Großbritannien will zum 1. April eine Digitalsteuer einführen, um dem Missstand ein Ende zu setzen, dass riesige Internetkonzerne Milliardengewinne scheffeln, dabei aber in all den Staaten, in denen sie Geschäfte machen, lediglich virtuell präsent sind und keine Abgaben zahlen. Vor allem US-Konzerne wie Google und Facebook wären davon betroffen. Frankreich hat eine solche Digitalsteuer schon eingeführt, sie aber nach US-Drohungen, Strafzölle zu verhängen, vorerst ausgesetzt und sich den Bemühungen um eine umfassende internationale Lösung für das Problem angeschlossen. London will nicht endlos warten. Javid bekräftigte in Davos, man werde die Abgabe im April in Kraft setzen, woraufhin Mnuchin öffentlich mit Strafzöllen auf britische Autos drohte. Javid ließ sich davon nicht beeindrucken und legte nach, für die britische Regierung habe ein Post-»Brexit«-Handelsabkommen mit der EU »erste Priorität«. Mnuchin gab sich beleidigt – er sei »ein bisschen enttäuscht«, wenn Premierminister Boris Johnson einem Handelsabkommen mit den Vereinigten Staaten tatsächlich keinen Vorrang einräume: »Wir dachten, wir kommen zuerst.«

Dass London nicht gewillt ist, sich Washington umfassend unterzuordnen, sondern weiter versucht, nach dem »Brexit« profitable Kooperationen mit möglichst vielen Staaten und Staatengruppen zu starten, zeigt sich aktuell auch im Streit um Huawei, der in Davos ebenfalls für Debatten sorgte. In der vergangenen Woche mehrten sich in der britischen Hauptstadt die Zeichen, dass die Regierung gewillt sei, dem US-Druck zu widerstehen und beim Aufbau der 5G-Netze Huawei außerhalb des Kernbereichs zum Zuge kommen zu lassen. Dies entspräche der Position, die Kanzlerin Merkel in Davos vertrat.

Pakt für 5G

Damit zeichnet sich in Sachen 5G ein westeuropäischer Schulterschluss ab. Die Türen nach China werden zumindest nicht gänzlich geschlossen. Merkel bestätigte denn auch den Plan, im September in Leipzig unter deutscher EU-Ratspräsidentschaft einen EU-China-Gipfel abzuhalten, auf dem ein gemeinsames Vorgehen in Sachen Klimaschutz besprochen sowie das seit 2013 in Arbeit befindliche Investitionsschutzabkommen vorangetrieben werden sollen. Es werde außerdem um »Drittstaatenbeziehungen« gehen, bei denen Afrika im Mittelpunkt stehen solle – schließlich sei »China in Afrika sehr aktiv«. Berlin sucht sich also der Entkopplung von der chinesischen Wirtschaft, die manche in Washington anstreben, weiter zu entziehen.

Freilich ist noch lange nicht gesagt, dass die EU sich bei ihrem Versuch, sich ein gewisses Maß an Eigenständigkeit gegenüber den Vereinigten Staaten zu bewahren, nicht noch selbst ein Bein stellt. Während in Davos entsprechende parallele Bestrebungen Berlins und Londons zumindest in Ansätzen deutlich wurden, wies Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) auf dem Weltwirtschaftsforum schon auf den nächsten innereuropäischen Konfliktherd hin: auf die Auseinandersetzungen um das Post-»Brexit«-Handelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien, das bis Jahresende fertiggestellt sein muss. London dürfe mit seinem Austritt aus der EU keinen Wettbewerbsvorteil erhalten, um nicht weitere EU-Staaten zum Austritt zu motivieren, forderte Scholz, das alte Credo Berlins und Brüssels wieder aufnehmend, das bereits die »Brexit«-Verhandlungen zu einem Desaster werden ließ. Es hat Zeit und Energien gekostet, die der EU im globalen Konkurrenzkampf fehlten. Das Eigentor lässt sich im Streit um das Handelsabkommen locker ein zweites Mal schießen.